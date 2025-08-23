Γιουσούφ Γιαζίτζι: Αγαπάω πραγματικά τον Ολυμπιακό, θα μπορούσα να πεθάνω γι’ αυτόν

Έπειτα από σχεδόν δέκα μήνες απουσίας, ο Γιουσούφ Γιαζίτζι φόρεσε ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού σε επίσημο παιχνίδι και μάλιστα κατάφερε να γίνει ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός είχε τραυματιστεί σοβαρά πέρυσι στην Τρίπολη, στον αγώνα με τον Αστέρα, με ρήξη χιαστού, γεγονός που τον κράτησε μακριά από τα γήπεδα και στέρησε από την ομάδα του τη βοήθειά του στην πορεία προς το νταμπλ. Στο πρώτο επίσημο φετινό ματς, ξανά απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης αλλά αυτή τη φορά στο «Γ. Καραϊσκάκης», σημείωσε ένα εντυπωσιακό γκολ στο 90+3’, ανοίγοντας τον δρόμο για τη νίκη του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα της Super League 1.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Γιαζίτζι μίλησε στην COSMOTE TV για την επιστροφή του, το τέρμα που πέτυχε και την αγάπη που τρέφει για τον Ολυμπιακό. Όπως τόνισε: «Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που έχει συμβεί, γιατί πέρυσι στην πρώτη μου συμμετοχή απέναντι στον Αστέρα AKTOR τραυματίστηκα πολύ σοβαρά. Με κράτησε για εννέα ολόκληρους μήνες έξω, δεν μπορούσα να βοηθήσω, δεν μπορούσα να παίξω για να προσφέρω στην ομάδα αυτά που ήθελα. Σήμερα όμως, είμαι πολύ ευτυχισμένος και περήφανος για τον εαυτό μου, γιατί κατάφερα να μπω απέναντι σε αυτή την ίδια ομάδα και να ανοίξω το σκορ, βοηθώντας την ομάδα και κάνοντας τους οπαδούς μας ευτυχισμένους. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο».

Ο Τούρκος άσος στάθηκε και στη φάση του γκολ, εξηγώντας πως «η αλήθεια είναι πως ήμουν στην καλύτερη θέση εκείνη τη στιγμή. Σκέφτηκα πως αν πάρω την μπάλα, θα έρθει η στιγμή που θα μπει το γκολ κι έτσι έγινε και το γκολ μπήκε. Δεν είναι έκπληξη, κανείς δεν είναι έκπληκτος, ούτε καν εγώ και να περιμένετε περισσότερα από όσα φαντάζεστε».

Για το πόσο πολύ περίμενε αυτή τη στιγμή, τόνισε: «Εννέα μήνες δουλεύω γι’ αυτό. Θέλω να γίνω καλύτερος από πριν. Αυτή τη στιγμή μπορεί να μην είμαι ακόμη στο 100%, όμως δουλεύω και είμαι σίγουρος ότι θα γίνω ο καλύτερος από πριν. Επίσης, θέλω να δηλώσω ότι αυτόν τον σύλλογο τον αγαπώ πραγματικά. Τον λατρεύω και θα μπορούσα να κάνω τα πάντα γι’ αυτόν. Θα μπορούσα να πεθάνω γι’ αυτόν. Νιώθω τόσο πολύ ευγνώμων για τη στήριξα που είχα αυτούς τους εννέα μήνες».

Ο Γιαζίτζι δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όσους στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του: «Όταν δεν μπορούσα να περπατήσω καν καλά-καλά μετά το χειρουργείο, με στήριξαν πολύ ο πρόεδρος, ο κ. Μαρινάκης, όλοι οι συμπαίκτες μου κι όλος ο κόσμος, που πάντα με στήριζαν, με χαιρετούσαν έξω από το γήπεδο και μου ζητούσαν πράγματα. Όταν λοιπόν κάποιος σου φέρεται σαν να είσαι Βασιλιάς, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ανταποδώσεις. Ήρθε η στιγμή τώρα να ανταποδώσω. Έτσι έχω μεγαλώσει, έτσι έχω μάθει από τον πατέρα μου, να είμαι ευγνώμων και να είμαι εδώ πανέτοιμος, να πιέζω συνεχώς τον εαυτό μου να γίνω όσο καλύτερος γίνεται για να μπορώ να ανταποδώσω στους οπαδούς μας, στον κόσμο, στους συμπαίκτες μου και σ’ όλο αυτόν τον σύλλογο που λατρεύω όλη αυτή τη στήριξη που έχω λάβει. Είμαι ευγνώμων και θέλω να δηλώσω πως λατρεύω τον Ολυμπιακό».