Σκέρτσος για ΣΥΡΙΖΑ: «Όταν αντιπολιτεύονται ακόμη και το ηλιοβασίλεμα τερματίζουν την πολιτική φαιδρότητα και τοξικότητα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Άκης Σκέρτσος

Απάντηση σε σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, που αφορούσε ανάρτησή του για τις καλοκαιρινές διακοπές, έδωσε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, με ανάρτησή του στο Facebook.

«Ελπίζω κάποιος εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ να μπορεί να αντιληφθεί πως όταν αντιπολιτεύονται ακόμη και το ηλιοβασίλεμα τερματίζουν την πολιτική φαιδρότητα και τοξικότητα. Αντί να βγάζουν, λοιπόν, ανόητες ανακοινώσεις με 5 μέρες καθυστέρηση για μια ανάρτηση που απλά στέλνει ευχές σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, θα τους συμβούλευα το εξής μια και έχουν πιει το αμίλητο νερό για άλλα πιο ουσιώδη ζητήματα. Ας πουν έστω μια λέξη για τον πρώην αρχηγό και νυν βουλευτή τους Αλέξη Τσίπρα που δεν αισθάνεται “πολιτικά ενεργός στην τοποθεσία Κουμουνδούρου” και προανήγγειλε μέσω του γαλλικού Τύπου την ληξιαρχική πράξη θανάτου του κόμματός τους και ίσως την δημιουργία νέου. Προλαβαίνουν… Δεν έχει περάσει ακόμη το πενθήμερο των εκτός τόπου και χρόνου ανακοινώσεων», αναφέρει ο υπουργός Επικρατείας.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε σχόλιο του Γραφείου Τύπου του για την ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας ανέφερε: «Απύθμενο θράσος του κ. Σκέρτσου! Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές για να τα κρατήσουν σε ένα «συρτάρι» του μυαλού. Τι ντροπή!»

17:32 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

