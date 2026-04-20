Μούμιες με χρυσές γλώσσες και στίχοι της Ιλιάδας ήρθαν στο φως – Από τον Όμηρο στον θεό Έρωτα

Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & Τεχνολογία

Blank 1000 x 1000 copy

Ένα διαχρονικό μυστήριο διαλύθηκε πρόσφατα στην Αίγυπτο, φέρνοντας στο φως εντυπωσιακά ευρήματα που μας ταξιδεύουν πίσω στη ρωμαϊκή αρχαιότητα. Στην ιστορική τοποθεσία της Αλ-Μπαχνάσα, η αρχαιολογική σκαπάνη αποκάλυψε μυστικά αιώνων, προσφέροντας μια μοναδική ματιά στις πίστεις και τις ταφικές παραδόσεις εκείνης της εποχής.

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν θησαυρό με σπάνια χάλκινα σκεύη 1.700 ετών – Μυστήριο με το περιεχόμενό τους

Ένα νεκροταφείο της ρωμαϊκής εποχής ήρθε στο φως στη Μίνια της Αιγύπτου, στρέφοντας ξανά την προσοχή στον αρχαίο χώρο της Αλ-Μπαχνάσα και τις ταφικές παραδόσεις του.

Την ανασκαφή διηύθυναν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Αρχαίας Εγγύς Ανατολής, υπό την καθοδήγηση της Δρ. Maite Mascort και της Δρ. Esther Ponce Milado.

Κρυμμένο για 1.300 χρόνια: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σπάνιο συγκρότημα διπλού βαπτιστηρίου στον Αρχαίο Ίππο

Ταφικά Έθιμα και Σπάνια Ευρήματα από τη Ρωμαϊκή Αίγυπτο

Η ομάδα εντόπισε αρκετές ταφές, ανάμεσα στις οποίες και μούμιες τοποθετημένες σε ξύλινα φέρετρα. Ορισμένες από αυτές ήταν τυλιγμένες σε υφάσματα με διακοσμητικά μοτίβα.
Στον αρχαιολογικό χώρο βρέθηκαν διάφορα τεχνουργήματα.

Ανάμεσά τους ξεχώρισαν μικρές γλώσσες κατασκευασμένες από χρυσό και μία από ορείχαλκο, τοποθετημένες μέσα στα στόματα των νεκρών. Οι αρχαιολόγοι συνδέουν αυτά τα αντικείμενα με δοξασίες σχετικά με την επικοινωνία των ψυχών μετά τον θάνατο.

Περισσότερα από 100.000 αρχαιολογικά ευρήματα ανακαλύφθηκαν κατά την κατασκευή αυτοκινητόδρομου

 

Φωτογραφία: Υπουργείο Τουρισμού της Αιγύπτου
Φωτογραφία: Υπουργείο Τουρισμού της Αιγύπτου

Άλλα ευρήματα περιλαμβάνουν διακοσμημένα περιτυλίγματα και υπολείμματα φερέτρων. Ο Sherif Fathi, Υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, δήλωσε ότι η ανακάλυψη αυτή έρχεται να προστεθεί στις πρόσφατες εργασίες στη Μίνια, μια περιοχή γνωστή για το πλούσιο αρχαιολογικό της αρχείο. Επισήμανε τη μακρά ιστορία της περιοχής, καθώς και την ποικιλία των πολιτισμών που πέρασαν από αυτήν.

Ο Hisham El-Leithy του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων δήλωσε ότι το νεκροταφείο παρέχει στοιχεία για τα ταφικά έθιμα στην Al-Bahansa, γνωστή στην αρχαιότητα ως Οξύρρυγχος, κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο.

Μία από τις ταφές περιείχε έναν πάπυρο με στίχους από την Ιλιάδα του Ομήρου. Το απόσπασμα αναφέρεται στον «Κατάλογο των Νεών», ο οποίος περιγράφει τις δυνάμεις που συμμετείχαν στον Τρωικό Πόλεμο.

Το «Χρυσό Νεκροταφείο» και τα Μυστικά των Τριών Θαλάμων

Οι εργασίες κοντά στην τοποθεσία που είναι γνωστή ως Χρυσό Νεκροταφείο (Αρ. 67), η οποία καταγράφηκε για πρώτη φορά το 2024, έφεραν στο φως μια κατασκευή από ασβεστόλιθο με τρεις θαλάμους.

Σε έναν από αυτούς, ένας μεγάλος πίθος περιείχε τα αποτεφρωμένα λείψανα ενός ενήλικα μαζί με οστά βρέφους και το κεφάλι ενός πουλιού, τυλιγμένα σε ύφασμα.

Ένας άλλος θάλαμος περιείχε τα λείψανα δύο ατόμων, καθώς και οστά ζώων. Οι αρχαιολόγοι έφεραν επίσης στο φως μικρά ειδώλια από τερακότα και μπρούτζο. Ορισμένα αναπαριστούν τον Αρποκράτη, ενώ ένα άλλο μοιάζει με τον Έρωτα, γεγονός που υποδηλώνει την αλληλοεπικάλυψη διαφορετικών θρησκευτικών παραδόσεων.

Συνάντηση Πολιτισμών: Από τον Αρποκράτη στον Θεό Έρωτα

Ορισμένα τμήματα του νεκροταφείου παρουσιάζουν σημάδια παλαιότερων παρεμβάσεων, πιθανότατα από λεηλασίες. Παρόλα αυτά, η τοποθεσία συνεχίζει να προσφέρει πολύτιμο υλικό προς μελέτη.

Ο Hassan Amer από το Πανεπιστήμιο του Καΐρου δήλωσε ότι η παρουσία των χρυσών και χάλκινων γλωσσών δίπλα στις μούμιες επιβεβαιώνει τις γραπτές αναφορές για τα ταφικά έθιμα της περιόδου και παρέχει άμεσες φυσικές αποδείξεις για αυτές τις πρακτικές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μας κάνει τελικά καλό το κλάμα; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μάριος Θεμιστοκλέους: Εντός στόχων τα έργα υποδομής στο ΕΣΥ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΤΜΕΔΕ Portfolio – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητεί την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στην αργυροχρυσοχοΐα

Infinite Machine Olto: Το «Cybertruck» των ηλεκτρικών ποδηλάτων που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
23:00 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Αρχαίος ιερός χώρος αποκαλύπτεται στο Όρος της Παναγίας: Ένα λαξευμένο συγκρότημα 93 δωματίων

Στην καρδιά της Καππαδοκίας, ένας σχεδόν άγνωστος ορεινός όγκος έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρί...
19:00 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Μια νέα δύναμη της φύσης αναδιαμορφώνει τον πλανήτη, σύμφωνα με μελέτη

Οι ανθρώπινες κοινωνίες δεν προσαρμόστηκαν απλώς στον φυσικό κόσμο. Έμαθαν σταδιακά πώς να τον...
15:00 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Εκπληκτικό εύρημα: Οι μετεωρίτες ίσως κρύβουν το μυστικό της ζωής στη Γη

Νέα έρευνα υποδηλώνει ότι οι απαρχές της ζωής ενδέχεται να συνδέονται όχι μόνο με τις υδροθερμ...
05:15 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Πειραγμένο κοντέρ: στο στόχαστρο υβριδικά κι ηλεκτρικά στην αγορά μεταχειρισμένων

Νέα στοιχεία δείχνουν ότι η παραποίηση χιλιομέτρων δεν αφορά μόνο ντίζελ και βενζίνη. Υβριδικά...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης