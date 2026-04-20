Μούμιες με χρυσές γλώσσες και στίχοι της Ιλιάδας ήρθαν στο φως – Από τον Όμηρο στον θεό Έρωτα

Ένα διαχρονικό μυστήριο διαλύθηκε πρόσφατα στην Αίγυπτο, φέρνοντας στο φως εντυπωσιακά ευρήματα που μας ταξιδεύουν πίσω στη ρωμαϊκή αρχαιότητα. Στην ιστορική τοποθεσία της Αλ-Μπαχνάσα, η αρχαιολογική σκαπάνη αποκάλυψε μυστικά αιώνων, προσφέροντας μια μοναδική ματιά στις πίστεις και τις ταφικές παραδόσεις εκείνης της εποχής.

Ένα νεκροταφείο της ρωμαϊκής εποχής ήρθε στο φως στη Μίνια της Αιγύπτου, στρέφοντας ξανά την προσοχή στον αρχαίο χώρο της Αλ-Μπαχνάσα και τις ταφικές παραδόσεις του.

Την ανασκαφή διηύθυναν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Αρχαίας Εγγύς Ανατολής, υπό την καθοδήγηση της Δρ. Maite Mascort και της Δρ. Esther Ponce Milado.

Ταφικά Έθιμα και Σπάνια Ευρήματα από τη Ρωμαϊκή Αίγυπτο

Η ομάδα εντόπισε αρκετές ταφές, ανάμεσα στις οποίες και μούμιες τοποθετημένες σε ξύλινα φέρετρα. Ορισμένες από αυτές ήταν τυλιγμένες σε υφάσματα με διακοσμητικά μοτίβα.

Στον αρχαιολογικό χώρο βρέθηκαν διάφορα τεχνουργήματα.

Ανάμεσά τους ξεχώρισαν μικρές γλώσσες κατασκευασμένες από χρυσό και μία από ορείχαλκο, τοποθετημένες μέσα στα στόματα των νεκρών. Οι αρχαιολόγοι συνδέουν αυτά τα αντικείμενα με δοξασίες σχετικά με την επικοινωνία των ψυχών μετά τον θάνατο.

Άλλα ευρήματα περιλαμβάνουν διακοσμημένα περιτυλίγματα και υπολείμματα φερέτρων. Ο Sherif Fathi, Υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, δήλωσε ότι η ανακάλυψη αυτή έρχεται να προστεθεί στις πρόσφατες εργασίες στη Μίνια, μια περιοχή γνωστή για το πλούσιο αρχαιολογικό της αρχείο. Επισήμανε τη μακρά ιστορία της περιοχής, καθώς και την ποικιλία των πολιτισμών που πέρασαν από αυτήν.

Ο Hisham El-Leithy του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων δήλωσε ότι το νεκροταφείο παρέχει στοιχεία για τα ταφικά έθιμα στην Al-Bahansa, γνωστή στην αρχαιότητα ως Οξύρρυγχος, κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο.

Μία από τις ταφές περιείχε έναν πάπυρο με στίχους από την Ιλιάδα του Ομήρου. Το απόσπασμα αναφέρεται στον «Κατάλογο των Νεών», ο οποίος περιγράφει τις δυνάμεις που συμμετείχαν στον Τρωικό Πόλεμο.

Το «Χρυσό Νεκροταφείο» και τα Μυστικά των Τριών Θαλάμων

Οι εργασίες κοντά στην τοποθεσία που είναι γνωστή ως Χρυσό Νεκροταφείο (Αρ. 67), η οποία καταγράφηκε για πρώτη φορά το 2024, έφεραν στο φως μια κατασκευή από ασβεστόλιθο με τρεις θαλάμους.

Σε έναν από αυτούς, ένας μεγάλος πίθος περιείχε τα αποτεφρωμένα λείψανα ενός ενήλικα μαζί με οστά βρέφους και το κεφάλι ενός πουλιού, τυλιγμένα σε ύφασμα.

Ένας άλλος θάλαμος περιείχε τα λείψανα δύο ατόμων, καθώς και οστά ζώων. Οι αρχαιολόγοι έφεραν επίσης στο φως μικρά ειδώλια από τερακότα και μπρούτζο. Ορισμένα αναπαριστούν τον Αρποκράτη, ενώ ένα άλλο μοιάζει με τον Έρωτα, γεγονός που υποδηλώνει την αλληλοεπικάλυψη διαφορετικών θρησκευτικών παραδόσεων.

Συνάντηση Πολιτισμών: Από τον Αρποκράτη στον Θεό Έρωτα

Ορισμένα τμήματα του νεκροταφείου παρουσιάζουν σημάδια παλαιότερων παρεμβάσεων, πιθανότατα από λεηλασίες. Παρόλα αυτά, η τοποθεσία συνεχίζει να προσφέρει πολύτιμο υλικό προς μελέτη.

Ο Hassan Amer από το Πανεπιστήμιο του Καΐρου δήλωσε ότι η παρουσία των χρυσών και χάλκινων γλωσσών δίπλα στις μούμιες επιβεβαιώνει τις γραπτές αναφορές για τα ταφικά έθιμα της περιόδου και παρέχει άμεσες φυσικές αποδείξεις για αυτές τις πρακτικές.