Ανακαλύφθηκε σπάνια αρχαία ρωμαϊκή νεκρόπολη 2.000 ετών – Μυστήριο με τάφο που εντοπίστηκε απομονωμένος

Μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στο Annay-sous-Lens της βόρειας Γαλλίας ρίχνει νέο φως στην αγροτική ζωή, τα ταφικά έθιμα και τα οδικά δίκτυα κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Αρχαιολόγοι του Inrap έφεραν στο φως μια μεγάλη γαλλορωμαϊκή νεκρόπολη και μια εξαιρετικά διατηρημένη οδό της ρωμαϊκής εποχής, κατά τη διάρκεια προληπτικών ανασκαφών στην περιοχή του Πα-ντε-Καλαί (Pas-de-Calais).

Μια σωστική ανασκαφή στην καρδιά μιας λεκάνης εξόρυξης

Η ανακάλυψη έγινε σε μια τοποθεσία γνωστή ως Le bois des mottes στο Annay-sous-Lens, η οποία βρίσκεται στην πρώην μεταλλευτική λεκάνη της βόρειας Γαλλίας.

Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Προληπτικής Αρχαιολογικής Έρευνας (Inrap) στο πλαίσιο ενός αναπτυξιακού έργου για την ανέγερση νέων κατοικιών σε οικόπεδο 9.500 τετραγωνικών μέτρων.

Επειδή οι εργασίες κατασκευής κινδύνευαν να προκαλέσουν ζημιές σε πιθανά αρχαιολογικά κατάλοιπα, διατάχθηκε το 2022 από τις περιφερειακές αρχές πολιτιστικής κληρονομιάς μια προληπτική διαγνωστική έρευνα.

Τα αποτελέσματα κρίθηκαν αρκετά σημαντικά ώστε να δικαιολογήσουν μια πλήρη ανασκαφή, η οποία πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2024 και κινητοποίησε μια ομάδα πέντε αρχαιολόγων, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού στην ταφική ανθρωπολογία.

Ίχνη ενός τοπίου που διαμορφώθηκε από τον πόλεμο και τη βιομηχανία

Συνολικά, οι αρχαιολόγοι κατέγραψαν 263 αρχαιολογικά χαρακτηριστικά στον χώρο. Παραδόξως, η πλειονότητα αυτών των καταλοίπων δεν χρονολογείται στην αρχαιότητα αλλά στον 20ό αιώνα, αντικατοπτρίζοντας την πολυτάραχη σύγχρονη ιστορία της περιοχής.

Πολυάριθμοι λάκκοι γεμάτοι με συντρίμμια—συμπεριλαμβανομένων αγκαθωτών συρματοπλεγμάτων, μεταλλικών στύλων, μπάζων, ακόμη και πλαστικών—μαρτυρούν την έντονη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των δύο Παγκοσμίων Πολέμων.

Μεγάλοι λάκκοι εξόρυξης ιζημάτων εντοπίστηκαν επίσης κατά μήκος των δυτικών και νότιων ορίων της τοποθεσίας. Αυτοί πιστεύεται ότι συνδέονται με κλιβάνους πλινθοποιίας που λειτουργούσαν στην κοινότητα μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα.

Αυτές οι πρόσφατες παρεμβάσεις, μετέβαλαν σημαντικά το τοπίο και, σε ορισμένες περιοχές, προκάλεσαν ζημιές σε παλαιότερα αρχαιολογικά στρώματα.

Ένας δρόμος της Πρώιμης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Παρά τον έντονο αυτό αντίκτυπο, η ανασκαφή αποκάλυψε εξαιρετικά σημαντικά κατάλοιπα από τις αρχές του 1ου αιώνα μ.Χ., όταν η περιοχή αποτελούσε μέρος της επικράτειας των Ατρεβάτων, ενός γαλατικού λαού που είχε ενσωματωθεί στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Μία από τις πιο αξιοσημείωτες ανακαλύψεις είναι μια ρωμαϊκή οδός που εκτείνεται σε μήκος άνω των 155 μέτρων.

Με κατεύθυνση από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά και κάθετη προς την κύρια αρχαία αρτηρία που συνέδεε το Λανς με το Τουρναί, η οδός αυτή πιθανότατα λειτουργούσε ως δευτερεύουσα διαδρομή, συνδέοντας αγροτικούς οικισμούς με το κύριο ρωμαϊκό οδικό δίκτυο.

Παρόλο που η αρχική επιφάνεια βάδισης έχει ως επί το πλείστον εξαφανιστεί, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν στρώματα συμπιεσμένου ασβεστόλιθου που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία ή την ανακατασκευή της οδού.

Οι μεθοριακές τάφροι —ιδιαίτερα καλά διατηρημένες στο βόρειο τμήμα— παρουσιάζουν σημάδια επαναλαμβανόμενων εκσκαφών, γεγονός που υποδηλώνει τακτική συντήρηση.

Η οδός αυτή προσφέρει μια σπάνια και πολύτιμη εικόνα για το πώς οι ρωμαϊκές υποδομές διάρθρωναν τα αγροτικά τοπία στη βόρεια Γαλατία.

Η τεράστια και σπάνια Γαλατό – Ρωμαϊκή νεκρόπολη

Ανατολικά της αρχαίας οδού, στο νοτιοανατολικό τμήμα της περιοχής ανασκαφής, οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν μια νεκρόπολη που περιλαμβάνει 38 ταφικές κατασκευές, γεγονός που την καθιστά μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις της τοποθεσίας.

Οι περισσότεροι τάφοι —συνολικά 35— είναι δευτερογενείς ταφές καύσης που χρονολογούνται στον 1ο αιώνα μ.Χ.

Σε αυτούς τους τάφους, τα καμένα κατάλοιπα του νεκρού τοποθετούνταν προσεκτικά σε τετράπλευρους λάκκους, συχνά μέσα σε κεραμικά αγγεία και μερικές φορές συνοδευόμενα από προσφορές τροφίμων.

Δύο επιπλέον κατασκευές ταυτοποιήθηκαν ως νεκρικές πυρές. Αυτοί οι επιμήκεις λάκκοι παρουσιάζουν έντονα ίχνη καύσης, με κοκκινωπά τοιχώματα, ιζήματα πλούσια σε κάρβουνο, απανθρακωμένο ξύλο, θραύσματα οστών και κομμάτια κεραμικής.

Τα στοιχεία υποδηλώνουν επανειλημμένη χρήση και τελετουργικά καύσης σε υψηλή θερμοκρασία. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, η άμεση εγγύτητα των πυρών με τον χώρο ταφής είναι ασυνήθιστη, καθώς τέτοιες κατασκευές βρίσκονταν συνήθως σε μεγαλύτερη απόσταση.

Αυτή η χωρική διευθέτηση εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με τις τοπικές ταφικές πρακτικές.

Μοναδική ταφή της Ύστερης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα ανακάλυψη είναι ένας μεμονωμένος ενταφιασμός, ο οποίος βρέθηκε απομονωμένος κοντά στη ρωμαϊκή οδό και διαφέρει σαφώς από τους προγενέστερους τάφους καύσης.

Ο νεκρός είχε ταφεί ανάσκελα σε έναν μεγάλο ορθογώνιο λάκκο, πιθανότατα μέσα σε ξύλινο φέρετρο, η ύπαρξη του οποίου υποδηλώνεται από την παρουσία σιδερένιων καρφιών.

Τα κτερίσματα περιλάμβαναν κεραμικά αγγεία, ένα ζευγάρι παπούτσια και δύο νομίσματα τοποθετημένα στη γνάθο και κοντά στο γόνατο — κλασικά στοιχεία των ταφικών εθίμων της Ύστερης Ρωμαϊκής περιόδου.

Τα συνοδευτικά αντικείμενα χρονολογούν τη συγκεκριμένη ταφή στον 3ο ή 4ο αιώνα μ.Χ., καθιστώντας την σημαντικά μεταγενέστερη από την υπόλοιπη νεκρόπολη.

Το γιατί αυτό το άτομο ετάφη μόνο του, αιώνες αφότου το νεκροταφείο καύσεων είχε πάψει να χρησιμοποιείται, παραμένει μυστήριο.

Αδιάλειπτη έρευνα και ανοιχτά ερωτήματα

Οι μελέτες μετά την ανασκαφή βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη και αναμένεται να απαντήσουν σε διάφορα αναπάντητα ερωτήματα.

Οι αρχαιολόγοι ελπίζουν να κατανοήσουν καλύτερα τη φύση της πρώιμης ρωμαϊκής περιόδου βόρεια της οδού, την οργάνωση και τη χρονολογική συνέπεια της νεκρόπολης, καθώς και τον λόγο πίσω από τον μεμονωμένο ενταφιασμό της Ύστερης Αυτοκρατορίας.

Συγκρίσεις με κοντινές αρχαιολογικές τοποθεσίες ίσως βοηθήσουν επίσης να προσδιοριστεί εάν ένας άλλος, πλέον χαμένος, δρόμος διέσχιζε κάποτε την περιοχή.

Αυτές οι ανακαλύψεις στο Annay-sous-Lens προσφέρουν μια σπάνια ματιά στην καθημερινή ζωή, τις υποδομές και τις ταφικές παραδόσεις της ρωμαϊκής Γαλατίας, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν πώς αιώνες ανθρώπινης δραστηριότητας —από την αρχαιότητα έως τον σύγχρονο πόλεμο— έχουν διαμορφώσει και αναδιαμορφώσει το ίδιο τοπίο.