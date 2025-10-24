Αρχαιολογικό θρίλερ με γυάλινη θήκη με λείψανα 1.000 ετών που εγκαταλείφθηκε έξω από κρατική υπηρεσία – «Κλοπή από μουσείο ή αντικείμενο από ιδιωτική συλλογή;»

Μια περίεργη ανακάλυψη έχει προκαλέσει τη σύγχυση των αρχαιολόγων και των αστυνομικών αρχών. Στις αρχές Οκτωβρίου, μία γυάλινη θήκη με ανθρώπινα οστά και κομμάτια από αρχαίο ύφασμα – περισσότερων ίσως από 1.000 ετών – αποτέθηκε με μυστηριώδη τρόπο έξω απ’ το τμήμα της Κρατικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στη πόλη Σπάιερ της Γερμανίας. Οι αρχές ερευνούν την προέλευση των λειψάνων, την ταυτότητα του ατόμου που τ’ άφησε εκεί και αν συνδέονται με έγκλημα.

Η ιστορία ξεκίνησε τα ξημερώματα τις 4ης Οκτωβρίου, όταν υπάλληλοι της αρχαιολογικής υπηρεσίας της Ρηνανίας-Παλατινάτου, βρήκαν μια ασυνήθιστη γυάλινη θήκη στο πεζοδρόμιο, έξω απ’ το κτίριο της κρατικής υπηρεσίας στην οδό Γκίλγκενστρασε.

Στο εσωτερικό της υπήρχαν πολλά θραύσματα οστών, ανάμεσα στα οποία τμήματα του κρανίου και των άκρων μαζί με υπολείμματα υφάσματος που φαίνεται πως ήταν από αρχαία ταφή. Μπερδεμένοι μπροστά στο θέαμα, οι υπάλληλοι ειδοποίησαν την αστυνομία.

Οι υποθέσεις μέχρι τώρα

Στο σημείο κατέφθασαν άμεσα αστυνομικοί του τμήματος Λουντβιχσχάφεν και ασφάλισαν τη γυάλινη θήκη των 50 εκατοστών. Κάτι που αρχικά θεωρήθηκε πως ήταν μακάβρια φάρσα, αποδείχθηκε τελικά πως ήταν ένα σοβαρό αρχαιολογικό μυστήριο.

Ιατροδικαστικοί εμπειρογνώμονες κατέφθασαν για να εξετάσουν τα περιεχόμενά της και, σύμφωνα με τις αρχικές αναλύσεις, τα οστά και το ύφασμα πράγματι ήταν πολύ παλιά – ίσως ν’ ανάγονται στον πρώιμο Μεσαίωνα.

Σύμφωνα με την Κρατική Αρχαιολογική Υπηρεσία της Γερμανίας, τα ευρήματα μπορεί να είναι τουλάχιστον 1.000 ετών.

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε δελτίο τύπου, το αστυνομικό τμήμα Ρηνανίας-Παλατινάτου αναφέρει πως δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο η θήκη με τα λείψανα να προέρχονται από κάποια κλοπή από μουσείο ή ιδιωτική συλλογή.

Η «επαγγελματική» θήκη

Η τεχνοτροπία της γυάλινης θήκης – στιβαρό γυαλί και μεταλλική κατασκευή με επαγγελματικό τελείωμα – υποδηλώνει πως, αποκλείεται να έχει κατασκευαστεί για προσωρινή χρήση ή για φάρσα.

Αντίθετα, μοιάζει να έχει κατασκευαστεί με σκοπό την έκθεση ή τη διαφύλαξη, μαρτυρώντας πως κάποτε ανήκε σε έκθεση μουσείου.

Οι αστυνομικές αρχές ζητούν από οποιονδήποτε έχει πληροφορίες, να έρθει σε επικοινωνία με το τμήμα.

Οι αρχές προσπαθούν να ανιχνεύσουν την προέλευση των οστών και της θήκης. Ακόμη, αναζητούν μάρτυρες που μπορεί να είχαν δει κάποιον ν’ αφήνει το αντικείμενο έξω από την υπηρεσία της αρχαιολογίας το απόγευμα της 3ης Οκτωβρίου έως τα χαράματα της 4ης Οκτωβρίου.

Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι μπορεί να χρειάστηκε τουλάχιστον ένα όχημα ή πολλά άτομα για την μεταφορά της γυάλινης θήκης, δεδομένου του μεγέθους και του βάρους της.

Η απουσία αρχαιολογικού πλαισίου έχει δώσει τροφή σε εικασίες, τόσο στην πόλη Σπάιερ και πέρα απ’ αυτή. Ορισμένοι αναρωτιούνται αν πρόκειται για κάποια προσπάθεια ανώνυμων να επιστρέψουν κλεμμένα αρχαιολογικά αντικείμενα, τα οποία ίσως να είχαν κλαπεί πριν από χρόνια.

Άλλοι, υποπτεύονται πως πρόκειται για απάτη – αν και η ηλικία και η αυθεντικότητα των αντικειμένων δείχνουν ότι δεν είναι.

Στοιχεία για τα μεσαιωνικά ταφικά έθιμα της περιοχής

Ακόμη, υπάρχει η πιθανότητα η γυάλινη θήκη να ανήκε σε ιδιωτική συλλογή που κληροδοτήθηκε ή διατηρούταν παράνομα και εγκαταλείφθηκε για την αποφυγή νομικών προβλημάτων.

Οι εμπειρογνώμονες πληροφορούν ότι, τα κομμάτια υφάσματος μαζί με τα οστά θα βοηθήσουν στον προσδιορισμό της χρονικής περιόδου και της προέλευσης. Τα υφάσματα αποσυντίθεται γρήγορα, άρα η διατήρησή τους παραπέμπει σε συγκεκριμένες ταφικές συνθήκες, όπως σε τύμβους ή σε τάφους της Πρωτοχριστιανικής περιόδου.

Αν επαληθευτεί το εύρημα, θα προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τα μεσαιωνικά ταφικά έθιμα στην περιοχή της Ρηνανίας – μόνο αν προσδιοριστεί με αξιοπιστία η προέλευσή του.

Προς το παρόν, η γυάλινη θήκη φυλάσσεται απ’ την αστυνομία. Τα οστά εξετάζονται από ιατροδικαστικούς ανθρωπολόγους, σε ειδικά εργαστήρια.

Οι ραδιοχρονολογήσεις με άνθρακα και η ανάλυση των υλικών αναμένεται να δώσουν τις τελικές απαντήσεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Μέχρι τότε, μια απ’ τις αρχαιότερες πόλεις της Γερμανίας θα είναι το επίκεντρο ενός σύγχρονου αρχαιολογικού θρίλερ – ένας γρίφος που ανατρέχει μια χιλιετία στο παρελθόν, περιμένοντας τη διαλεύκανση ενός εγκλήματος που προέρχεται απ’ τον Μεσαίωνα.

Όσο η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά στοιχεία, εξακολουθεί να κυριαρχεί ο ερώτημα: