Χαμένο αρχαίο χωριό με μυστηριώδες παρελθόν ανακαλύφθηκε εν μέσω κατασκευών: «Συναρπαστικό εύρημα»

  Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως τα ερείπια ενός χαμένου μεσαιωνικού χωριού στο Ανατολικό Σάφολκ της Αγγλίας, πριν από την κατασκευή ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου. Ο προηγουμένως άγνωστος αγγλοσαξονικός οικισμός ανακαλύφθηκε κοντά στο Φρίστον.
  Ο οικισμός αποτελούνταν από μια "μικρή κοινότητα που ζούσε σε ξύλινα μακρόστενα σπίτια", ενώ μεταξύ των ευρημάτων ξεχωρίζουν μια σπάνια αιχμή βέλους 4.000-6.000 ετών και μεσαιωνικοί κλίβανοι.
  Οι ειδικοί πιστεύουν ότι ο οικισμός εγκαταλείφθηκε τη δεκαετία του 1300, αν και η ακριβής αιτία παραμένει άγνωστη, με την ομάδα να διερευνά τους λόγους κατά τη φάση ανάλυσης.
Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & τεχνολογία

Αρχαιολόγοι στην ανατολική Αγγλία ανακάλυψαν στοιχεία ενός προηγουμένως άγνωστου αγγλοσαξονικού οικισμού κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών για αιολικό πάρκο. Φωτογραφία: MOLA-Wessex Archaeology

Αρχαιολόγοι έφεραν πρόσφατα στο φως τα ερείπια ενός μεσαιωνικού χωριού που είχε χαθεί προ πολλού, χάρη σε ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν πριν από την κατασκευή ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου.

Στις 9 Δεκεμβρίου, ο οργανισμός Wessex Archaeology ανακοίνωσε ότι η ομάδα του ανακάλυψε έναν προηγουμένως άγνωστο αγγλοσαξονικό οικισμό κοντά στο Φρίστον (Friston), ένα σύγχρονο χωριό στο Ανατολικό Σάφολκ της Αγγλίας. Οι ανασκαφές διεξήχθησαν σε συνεργασία με το Μουσείο Αρχαιολογίας του Λονδίνου (MOLA).

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους, ο αγγλοσαξονικός οικισμός αποτελούνταν από μια “μικρή κοινότητα που ζούσε σε ξύλινα μακρόστενα σπίτια”.

“Αυτοί δεν ήταν απλώς χώροι διαβίωσης… αλλά λειτουργούσαν επίσης ως κοινωνικά κέντρα, με μια κεντρική εστία για το μαγείρεμα και τη θέρμανση”, ανέφερε το δελτίο Τύπου. “Παρόλο που τα ξύλινα κτίρια έχουν σαπίσει προ πολλού, τα αποτυπώματα από τις οπές των πασσάλων δείχνουν ότι επρόκειτο για επιβλητικές κατασκευές, με μήκος έως και 19 μέτρα και πλάτος 6 μέτρα”

Μια σπάνια αιχμή βέλους, που χρονολογείται μεταξύ 4.000 και 6.000 ετών πριν, ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της ανασκαφής. Φωτογραφία: MOLA-Wessex Archaeology

 

Ορισμένα από τα ευρήματα χρονολογούνται πριν από την αγγλοσαξονική εποχή, συμπεριλαμβανομένης μιας αιχμής βέλους που κατασκευάστηκε πριν από 4.000 έως 6.000 χρόνια.

“Σχεδιασμένη να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις για κυνήγι, οι ακονισμένες άκρες και η μύτη της αιχμής είναι εξαιρετικά εύθραυστες και σπάνε μέσα στο έδαφος, γεγονός που καθιστά το εύρημα σπάνιο”, δήλωσε ο οργανισμός Wessex Archaeology.

“Η ομάδα μας θα διερευνήσει [τους λόγους για την εγκατάλειψη του χωριού] κατά τη φάση ανάλυσης μετά την ανασκαφή της εργασίας τους και ελπίζουμε να μοιραστούμε περισσότερα στο μέλλον”, δήλωσε ένας αξιωματούχος. Φωτογραφία: MOLA-Wessex Archaeology
Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάπτυξη των έργων East Anglia TWO και ONE North, ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου που κατασκευάζεται από τη ScottishPower Renewables, δήλωσε εκπρόσωπος στο Fox News Digital.

Ο Matthew Ginnever, διευθυντής έργου της MOLA-Wessex Archaeology, ανέφερε ότι τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα περιλάμβαναν μεσαιωνικούς κλιβάνους και εύθραυστους, αρχαίους πυριτόλιθους, μεταξύ των οποίων αιχμές βελών και μια κεφαλή τσεκουριού.

“Μια συναρπαστική ανακάλυψη για την ομάδα, μόλις άρχισε να αναδύεται ο οικισμός, ήταν ότι ένα σύγχρονο δημόσιο μονοπάτι είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τα πρώιμα μεσαιωνικά κτίρια, γεγονός που υποδηλώνει ότι το μονοπάτι βρίσκεται σε χρήση από την αγγλοσαξονική περίοδο — και πιθανώς και νωρίτερα”, πρόσθεσε ο Ginnever.

Οι υπεύθυνοι πιστεύουν ότι ο οικισμός εγκαταλείφθηκε τη δεκαετία του 1300, αν και η ακριβής αιτία παραμένει άγνωστη. Φωτογραφία: MOLA-Wessex Archaeology

Ο οικισμός εγκαταλείφθηκε τη δεκαετία του 1300, αν και η αιτία παραμένει ακόμη άγνωστη, ανέφερε ο ειδικός.

“Οι ανασκαφές πραγματοποιούνται σε κομβικά σημεία όπου υπάρχουν χερσαίες περιοχές ανάπτυξης, όπως οι υποσταθμοί”, δήλωσε ο Ginnever.

“Η ομάδα μας θα το διερευνήσει αυτό κατά τη φάση της ανάλυσης που ακολουθεί την ανασκαφή και ελπίζουμε να μοιραστούμε περισσότερα στο μέλλον”.

Πιο πρόσφατα, Τσέχοι ανασκαφείς εντόπισαν πολλαπλούς στρατιωτικούς τάφους κατά τη διάρκεια κατασκευής αυτοκινητοδρόμου, οι οποίοι συνδέονται με τους Αυστροπρωσικούς πολέμους.

