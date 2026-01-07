Απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από σήμερα

Σύνοψη από το

  • Επ’ αόριστον πανελλαδική απεργία έχουν κηρύξει από σήμερα οι παραγωγοί και οι πωλητές λαϊκών αγορών, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος λειτουργίας, τη φορολογική επιβάρυνση και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
  • Οι κινητοποιήσεις τους ξεκινούν με συγκέντρωση σήμερα στα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, ενώ διεκδικούν την αντιμετώπιση της ακρίβειας και αλλαγές στον νόμο 4849/2021.
  • Αν δεν βρεθεί σημείο σύγκλισης με την κυβέρνηση, την Πέμπτη οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν με αποκλεισμό των κεντρικών αγορών του Ρέντη και της Θεσσαλονίκης, ενώ το Υπουργείο επιμένει στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ

Επ’ αόριστον πανελλαδική απεργία έχουν κηρύξει από σήμερα οι παραγωγοί και οι πωλητές λαϊκών αγορών, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος λειτουργίας, τη φορολογική επιβάρυνση και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στα πλαίσια των κινητοποιήσεων τους θα προχωρήσουν σε συγκέντρωση σήμερα στα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, ενώ τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιήσουν συμβολικούς αποκλεισμούς και των κεντρικών λαχαναγορών.

Στα βασικά αιτήματα περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η μείωση του κόστους παραγωγής για τους αγρότες, η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, η απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%, καθώς και αλλαγές στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και στον νόμο 4849/2021, που χαρακτηρίζεται ανεφάρμοστος.

Από τον Μάιο, παραγωγοί και πωλητές θα πρέπει να απογράφουν ηλεκτρονικά όλα τα προϊόντα που πούλησαν ή έμειναν απούλητα μετά από κάθε λαϊκή.

Σήμερα οι ομοσπονδίες πωλητών και παραγωγών, ανοίγουν την επ’ αόριστόν απεργία με συγκέντρωση στην πλατεία συντάγματος, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθούν με τον Υπουργό Ανάπτυξης. Διεκδικούν μεταξύ άλλων την τροποποίηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και την κατάργηση της πρόσθετης φορολόγησης 10% για τον βοηθό.

Αν δεν βρεθεί σημείο σύγκλισης με την κυβέρνηση, την Πέμπτη οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν με αποκλεισμό των κεντρικών αγορών του Ρέντη και της Θεσσαλονίκης.

Πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας επισημαίνουν ότι το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής θα εφαρμοστεί κανονικά εκτιμώντας ότι θα είναι προς όφελος των επαγγελματιών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είστε αρκετά παρατηρητικοί για να μετρήσετε όλες τις μπανάνες; Οι περισσότεροι κάνουν το τεστ λάθος!

Το μπαχαρικό των Ινδικών τελετουργικών που μπορεί να ανακουφίσει από την αρθρίτιδα και να προστατεύσει από ασθένειες

Αγρότες: Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση των μέτρων – «Λουκέτο» από σήμερα στις λαϊκές αγορές

Επίδομα θέρμανσης: Πώς υπολογίζεται – Πότε θα γίνουν οι επόμενες πληρωμές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
06:59 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Φαρμακονήσι: Εντοπισμός 20 μεταναστών

Η Λιμενική Αρχή της Λέρου ενημερώθηκε το απόγευμα της Τρίτης για την ύπαρξη αλλοδαπών στο Φαρμ...
06:31 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (7/1) στην Αθήνα και σε άλλες 10 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφο...
05:53 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Σαν σήμερα 7 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Γεγονότα 1...
05:15 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (7/1)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι