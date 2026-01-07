Φαρμακονήσι: Εντοπισμός 20 μεταναστών

Σύνοψη από το

  • Η Λιμενική Αρχή της Λέρου ενημερώθηκε το απόγευμα της Τρίτης για την ύπαρξη αλλοδαπών στο Φαρμακονήσι. Ακολούθησαν χερσαίες έρευνες από στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Φαρμακονησίου.
  • Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν συνολικά είκοσι (20) αλλοδαποί, εκ των οποίων 10 άνδρες, 6 γυναίκες και 4 ανήλικοι.
  • Οι ανωτέρω μεταφέρθηκαν με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. στο λιμάνι “ΛΑΚΚΙ” της Λέρου και στη συνέχεια στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή του νησιού. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Λιμεναρχείο Λέρου.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πειραιάς- Λιμενικό

Η Λιμενική Αρχή της Λέρου ενημερώθηκε το απόγευμα της Τρίτης για την ύπαρξη αλλοδαπών στο Φαρμακονήσι. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ακολούθησαν χερσαίες έρευνες από στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Φαρμακονησίου, όπου εντόπισαν συνολικά είκοσι (20) αλλοδαπούς (10 άνδρες, 6 γυναίκες και 4 ανήλικοι).

Οι ανωτέρω μεταφέρθηκαν με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) στο λιμάνι ¨ΛΑΚΚΙ¨ της Λέρου και στη συνέχεια στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (Κ.Ε.Δ.) του νησιού. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Λέρου.

 

06:54 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

