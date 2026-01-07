Φαρμακονήσι: Εντοπισμός 20 μεταναστών

Η Λιμενική Αρχή της Λέρου ενημερώθηκε το απόγευμα της Τρίτης για την ύπαρξη αλλοδαπών στο Φαρμακονήσι. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ακολούθησαν χερσαίες έρευνες από στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Φαρμακονησίου, όπου εντόπισαν συνολικά είκοσι (20) αλλοδαπούς (10 άνδρες, 6 γυναίκες και 4 ανήλικοι).

Οι ανωτέρω μεταφέρθηκαν με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) στο λιμάνι ¨ΛΑΚΚΙ¨ της Λέρου και στη συνέχεια στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (Κ.Ε.Δ.) του νησιού. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Λέρου.