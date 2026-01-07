ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον θέλει να «αγοράσει» τη Γροιλανδία, διαβεβαιώνει ο Ρούμπιο, υποβαθμίζοντας τη στρατιωτική επιλογή

Σύνοψη από το

  • Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αγοράσουν τη Γροιλανδία και ότι πρόσφατες δηλώσεις δεν πρέπει να ερμηνευτούν ως αναγγελία στρατιωτικής επέμβασης.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τους συνεργάτες του να του παρουσιάσουν επικαιροποιημένο σχέδιο για την απόκτηση της Γροιλανδίας, ιδέα που είχε διατυπώσει ήδη κατά την πρώτη του θητεία.
  • Η αμερικανική κυβέρνηση κλιμακώνει τη ρητορική της, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου να επιβεβαιώνει ότι ανάμεσα στις επιλογές που μελετώνται είναι και η «χρήση του στρατού».
Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον θέλει να «αγοράσει» τη Γροιλανδία, διαβεβαιώνει ο Ρούμπιο, υποβαθμίζοντας τη στρατιωτική επιλογή
The northern lights appear over homes in Nuuk, Greenland, Monday, Feb. 17, 2025. (AP Photo/Emilio Morenatti)

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αγοράσουν τη Γροιλανδία και ότι πρόσφατες δηλώσεις για την τεράστια νήσο, αυτόνομη περιοχή της Δανίας, δεν πρέπει να ερμηνευτούν ως αναγγελία στρατιωτικής επέμβασης, μετέδωσαν χθες Τρίτη αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο κ. Ρούμπιο έκανε τα σχόλια αυτά σε κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση κοινοβουλευτικών των ΗΠΑ, ανέφερε η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της ενήμερες για όσα διαμείφθηκαν.

Η εφημερίδα New York Times, σε παρόμοιο δημοσίευμά της, ανέφερε πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τους συνεργάτες του να του παρουσιάσουν επικαιροποιημένο σχέδιο για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Ο ρεπουμπλικάνος είχε διατυπώσει την ιδέα ήδη κατά την πρώτη του θητεία στο αξίωμα (2017-2021).

Η αμερικανική κυβέρνηση τελευταία κλιμακώνει τη ρητορική της όσον αφορά τη Γροιλανδία. Χθες, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ επιβεβαίωσε ότι ανάμεσα στις επιλογές οι οποίες μελετώνται είναι και η «χρήση του στρατού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa

