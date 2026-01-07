Μιχάλης Μητρούσης: «Δεν θέλω να ‘χω καμία σχέση μαζί του, δεν με ενδιαφέρει η συγνώμη του»

Ο Μιχάλης Μητρούσης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά, όπως είδαμε την Τρίτη, με αφορμή την θεατρική του σύμπραξη με τον Κώστα Σπυρόπουλο την φετινή σεζόν.

Μάλιστα, ανάμεσα σε άλλα, ο έμπειρος ηθοποιός αναφέρθηκε στο σοβαρό ατύχημα που υπέστη πριν από μερικούς μήνες για το οποίο και έχει ακολουθήσει εξ αρχής την νομική οδό.

Ειδικότερα, ο Μιχάλης Μητρούσης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “μετά το ατύχημα πάντα υπάρχει ο φόβος αλλά, εξαιτίας της γυναίκας μου που ήταν κοντά μου, το πέρασα όλο αυτό πολύ καλά γιατί είχα έναν άνθρωπο δίπλα μου. Σημαντικό πράγμα και αυτό με βοήθησε να ξεπεράσω πολλά πράγματα. Δηλαδή στις δυσκολίες θέλεις βοήθεια, δεν θέλεις βοήθεια στα εύκολα και στα χαρούμενα”.

“Δεν θέλω να ‘χω καμία σχέση με τον άνθρωπο από το ατύχημα. Θα γίνει το δικαστήριο τον Μάρτιο και θα δούμε τι θα γίνει. Έχω όμως το παράπονο γιατί είδε μπροστά του μια μηχανή, έπεσε πάνω της και την πήρε παραμάζωμα. Αυτό είναι πολύ κακό, έπρεπε να σταματήσει. Βλέπει μπροστά του μια μηχανή, δεν είναι μύγα. Άμα δω εγώ μια μηχανή θα σταματήσω, δεν θα γκαζώσω”.

“Δεν με νοιάζει τώρα, η συγνώμη του δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, τον συγχωρώ και τελείωσε αλλά τον συγχωρώ γιατί είμαι ζωντανός” συμπλήρωσε, επίσης, ο Μιχάλης Μητρούσης στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις στην εκπομπή του STAR.