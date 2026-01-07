ΗΠΑ και Βενεζουέλα σε διαπραγματεύσεις για εξαγωγές πετρελαίου – Στο επίκεντρο η σχέση Chevron με τα αποθέματα της κρατικής PDVSA

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι στη Βενεζουέλα και τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε διαβουλεύσεις για την επανεκκίνηση των εξαγωγών βενεζουελανικού αργού πετρελαίου προς αμερικανικά διυλιστήρια, σύμφωνα με αποκλειστικό του ρεπορτάζ του Reuters, που επικαλείται πέντε πηγές από κυβερνητικούς, βιομηχανικούς και ναυτιλιακούς κύκλους.

Η ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να εκτρέψει σημαντικές ποσότητες πετρελαίου από την Κίνα προς τις ΗΠΑ, προσφέροντας ταυτόχρονα «ανάσα» στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα αποθήκευσης και έχει ήδη προχωρήσει σε περικοπές παραγωγής.

Η Βενεζουέλα διαθέτει εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αποθηκευμένα σε δεξαμενόπλοια και τερματικούς σταθμούς, τα οποία παραμένουν ακινητοποιημένα λόγω του αποκλεισμού στις εξαγωγές που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ από τα μέσα Δεκεμβρίου. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξημένης πίεσης της Ουάσινγκτον προς την κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, η οποία κλιμακώθηκε περαιτέρω με τη σύλληψή του από αμερικανικές δυνάμεις το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το διεθνές πρακτορείο, μια πιθανή αρχική λύση περιλαμβάνει την ανακατανομή φορτίων που προορίζονταν για την Κίνα τον βασικό αγοραστή του βενεζουελανικού πετρελαίου την τελευταία δεκαετία, ιδίως μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ το 2020.

Κεντρικό ρόλο στις εξελίξεις διαδραματίζει η Chevron, ο μοναδικός εταίρος της PDVSA που διαθέτει άδεια των ΗΠΑ για εξαγωγές. Η αμερικανική εταιρεία μεταφέρει σήμερα 100.000 έως 150.000 βαρέλια ημερησίως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει αναδειχθεί στη μόνη εταιρεία που συνεχίζει απρόσκοπτα τις φορτώσεις εν μέσω του αποκλεισμού.

Η αδυναμία εξαγωγών έχει οδηγήσει την PDVSA σε μείωση της παραγωγής, καθώς οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης γεμίζουν επικίνδυνα. Πηγές προειδοποιούν ότι, αν δεν βρεθεί σύντομα λύση, οι περικοπές θα ενταθούν.

Την ίδια στιγμή, αξιωματούχοι συζητούν πιθανούς μηχανισμούς πώλησης, όπως δημοπρασίες φορτίων για αμερικανικά διυλιστήρια ή την έκδοση ειδικών αδειών σε εμπορικούς εταίρους της PDVSA. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και το ενδεχόμενο χρήσης βενεζουελανικού αργού για την αναπλήρωση των Στρατηγικών Αποθεμάτων Πετρελαίου των ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος, η PDVSA και η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν σχολίασαν επισήμως.

Το υπουργείο Πετρελαίου της χώρας κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν να «κλέψουν» τα αποθέματα της Βενεζουέλας και χαρακτήρισε τη σύλληψη του Μαδούρο «απαγωγή».

