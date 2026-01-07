Κώστας Γιαννόπουλος για Γιώργο Παπαδάκη: «Υπερασπιζόταν το δίκαιο με τέτοια ένταση και δε σκεφτόταν τι θα επιφέρει το αποτέλεσμα των λόγων του»

Σύνοψη από το

  • Ο Κώστας Γιαννόπουλος, Πρόεδρος του «Χαμόγελου Του Παιδιού», μίλησε στον ΑΝΤ1 για τη «σχέση ζωής» που τον συνέδεε με τον αείμνηστο Γιώργο Παπαδάκη.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε στις 9 Νοεμβρίου 1995, όταν ο Γιώργος Παπαδάκης ενημερώθηκε για την τελευταία επιθυμία ενός παιδιού να δημιουργηθεί το «Χαμόγελο Του Παιδιού» και του αφιέρωσε μια εκπομπή.
  • Ο αείμνηστος δημοσιογράφος «υπερασπιζόταν το δίκαιο με τέτοια ένταση και δε σκεφτόταν τι θα επιφέρει το αποτέλεσμα των λόγων του», δίνοντας παράλληλα βήμα στα παιδιά στην εκπομπή του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κώστας Γιαννόπουλος

Ένας από τους στενότερους φίλους και συνεργάτες του Γιώργου Παπαδάκη, ο Πρόεδρος του «Χαμόγελου Του Παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στη Μαρία Σαράφογλου για τη σχέση του με τον αείμνηστο δημοσιογράφο.

«Δεν ήταν απλά μια ιδιαίτερη σχέση, έγινε σχέση ζωής. Εννέα Νοεμβρίου του 1995, ένα μικρό παιδί φεύγοντας απ’ τη ζωή, αποφάσισε να γράψει στο ημερολόγιό του την τελευταία του επιθυμία για να δημιουργήσει το “Χαμόγελο Του Παιδιού”. Ενημερώθηκε ο Γιώργος Παπαδάκης και αποφάσισε να κάνει μια εκπομπή αφιερωμένη στον Ανδρέα και στον σύλλογό του, προκειμένου να του δώσει τη δυνατότητα να εκφράσει την τελευταία του επιθυμία. Δύσκολο για εμένα να διαχειριστώ το παιδί μου στο στούντιο, δύσκολο και για τον Γιώργο Παπαδάκη να το διαχειριστεί και μάλιστα σε κάθε του συνέντευξη αναφερόταν σε αυτό γιατί τον είχε στιγματίσει», ανέφερε αρχικά ο κ. Γιαννόπουλος.

Και πρόσθεσε: «Με το πάθος του να το “περάσει” γιατί το πρώτο διάστημα ήταν και μέλος του ΔΣ, το πίστεψε, το υπερασπίστηκε και φάνηκε στην πράξη. Κάθε φορά που ήμασταν στο στούντιο μου έλεγε “ο Ανδρέας είναι εδώ”, τώρα είναι και ο Παπαδάκης εδώ. Υπερασπιζόταν το δίκαιο με τέτοια ένταση και δε σκεφτόταν τι θα επιφέρει το αποτέλεσμα των λόγων του. Θυμάμαι ότι έδινε βήμα στα παιδιά, τους έδινε τη δυνατότητα να κάνουν ρεπορτάζ ρούπρικα στην εκπομπή του και αυτά έμειναν στην ιστορία».

