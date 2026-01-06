Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 74-87: Εξαφανίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο και υπέστη ήττα-σοκ στο ΟΑΚΑ

Το ντεφορμάρισμα του Παναθηναϊκού AKTOR συνεχίστηκε και στην αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο, η οποία έφυγε με ένα μεγάλο «διπλό» (74-87) από το ΟΑΚΑ για την 20ή αγωνιστική της Euroleague. Οι Ιταλοί βρήκαν ρυθμό και λύσεις στην επίθεση με τον Λορέντζο Μπράουν και τον Αρμόνι Μπρουκς, αφήνοντας τους «πράσινους» χωρίς απαντήσεις.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ξεκίνησε δυνατά και κυριάρχησε κάτω από τη ρακέτα, δίνοντας προβάδισμα τεσσάρων πόντων (9-5) στους γηπεδούχους. Ωστόσο, από νωρίς φάνηκε πως ο Μπρουκς θα αποτελούσε σοβαρό πρόβλημα για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Το ματς, αντί να αποκτήσει ρυθμό, «κόλλησε» για τρία λεπτά χωρίς σκορ, μέχρι που ο Φαρίντ σκόραρε από κοντά για το +5 (17-12). Ο Αμερικανός σέντερ, που είχε καιρό να δείξει καλή εικόνα λόγω κούρασης, διατήρησε το προβάδισμα (20-15) στο φινάλε της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, το «τριφύλλι» μπήκε με ορμή και ανέβασε τη διαφορά στους δέκα (25-15). Ο Μάρκο Γκούντουριτς όμως, εκμεταλλεύτηκε τους χώρους και μείωσε (28-24), αναγκάζοντας τον Εργκίν Αταμάν να περάσει στο παρκέ τον Ρισόν Χολμς, ο οποίος έδωσε λύσεις κοντά στο καλάθι και επανέφερε την τάξη με το +10 (38-28). Παρ’ όλα αυτά, ένα μικρό ξέσπασμα του Μπρουκς έφερε ξανά την Αρμάνι κοντά, με το ημίχρονο να κλείνει στο 43-38, παρά το μοναδικό εύστοχο σουτ του Κώστα Σλούκα, που φαινόταν εκτός ρυθμού.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Λορέντζο Μπράουν μεταμορφώθηκε. Οδήγησε την ομάδα του σε ένα εντυπωσιακό 0-7 σερί (43-45) σε λιγότερο από δύο λεπτά, αναγκάζοντας τον Αταμάν να καλέσει τάιμ άουτ. Ο Τσέντι Όσμαν με τρίποντο έδωσε προσωρινή ανάσα, αλλά το επιθετικό κρεσέντο του Μπράουν ανέβασε τη διαφορά στους πέντε (48-53). Η είσοδος του Σλούκα και η πρώτη συμμετοχή του Μήτογλου άλλαξαν τη ροή, με τους δύο να συνεργάζονται άψογα και να φέρνουν προσωρινή ανατροπή (58-55). Ωστόσο, ο Γκούντουριτς με μεγάλο σουτ και ασίστ στον Νίμπο έφερε και πάλι την Αρμάνι μπροστά (58-61).

Στην τελευταία περίοδο, οι Ιταλοί μπήκαν δυναμικά και ανέβασαν τη διαφορά στους οκτώ (58-66). Ο Σλούκας, με πάθος και αποφασιστικότητα, μείωσε άμεσα (63-66), όμως το τάιμ άουτ του Ποέτα επανέφερε την Αρμάνι σε ρυθμό, με νέο 0-5 σερί (63-71). Ο Αταμάν έψαχνε την ιδανική πεντάδα, καθώς ο Ναν δεν μπορούσε να βρει ρυθμό, ενώ τα λάθη του Γκραντ πλήγωσαν το σύνολο (67-73). Εκεί που ο κόσμος του Παναθηναϊκού περίμενε αντίδραση, ο Μπρουκς «μίλησε» ξανά. Με δύο τρίποντες βόμβες, η δεύτερη πάνω στην άμυνα του Καλαϊτζάκη, έστειλε τη διαφορά στο +12 (67-79), «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι.

Στα τελευταία λεπτά, ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν κατάφερε να αντιδράσει, δείχνοντας κουρασμένος και χωρίς ενέργεια. Η Αρμάνι Μιλάνο, παρά τις δύο σημαντικές απουσίες της, πέτυχε μια απόλυτα δίκαιη νίκη (74-87), σοκάροντας για δεύτερη φορά φέτος τους «πράσινους» μέσα στο ΟΑΚΑ.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 43-38, 58-61, 74-87