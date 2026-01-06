Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 74-87: Εξαφανίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο και υπέστη ήττα-σοκ στο ΟΑΚΑ

  • Το ντεφορμάρισμα του Παναθηναϊκού AKTOR συνεχίστηκε, με την ομάδα να υφίσταται ήττα-σοκ (74-87) στο ΟΑΚΑ από την Αρμάνι Μιλάνο για την 20ή αγωνιστική της Euroleague.
  • Η Αρμάνι Μιλάνο, με κορυφαίους τους Λορέντζο Μπράουν και Αρμόνι Μπρουκς, βρήκε ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο, κάνοντας ένα εντυπωσιακό 0-7 σερί στην αρχή του.
  • Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν κατάφερε να αντιδράσει στα τελευταία λεπτά, δείχνοντας κουρασμένος και χωρίς ενέργεια, με την Αρμάνι να «καθαρίζει» το παιχνίδι και να σοκάρει τους «πράσινους» για δεύτερη φορά φέτος στο ΟΑΚΑ.
Το ντεφορμάρισμα του Παναθηναϊκού AKTOR συνεχίστηκε και στην αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο, η οποία έφυγε με ένα μεγάλο «διπλό» (74-87) από το ΟΑΚΑ για την 20ή αγωνιστική της Euroleague. Οι Ιταλοί βρήκαν ρυθμό και λύσεις στην επίθεση με τον Λορέντζο Μπράουν και τον Αρμόνι Μπρουκς, αφήνοντας τους «πράσινους» χωρίς απαντήσεις.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ξεκίνησε δυνατά και κυριάρχησε κάτω από τη ρακέτα, δίνοντας προβάδισμα τεσσάρων πόντων (9-5) στους γηπεδούχους. Ωστόσο, από νωρίς φάνηκε πως ο Μπρουκς θα αποτελούσε σοβαρό πρόβλημα για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Το ματς, αντί να αποκτήσει ρυθμό, «κόλλησε» για τρία λεπτά χωρίς σκορ, μέχρι που ο Φαρίντ σκόραρε από κοντά για το +5 (17-12). Ο Αμερικανός σέντερ, που είχε καιρό να δείξει καλή εικόνα λόγω κούρασης, διατήρησε το προβάδισμα (20-15) στο φινάλε της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, το «τριφύλλι» μπήκε με ορμή και ανέβασε τη διαφορά στους δέκα (25-15). Ο Μάρκο Γκούντουριτς όμως, εκμεταλλεύτηκε τους χώρους και μείωσε (28-24), αναγκάζοντας τον Εργκίν Αταμάν να περάσει στο παρκέ τον Ρισόν Χολμς, ο οποίος έδωσε λύσεις κοντά στο καλάθι και επανέφερε την τάξη με το +10 (38-28). Παρ’ όλα αυτά, ένα μικρό ξέσπασμα του Μπρουκς έφερε ξανά την Αρμάνι κοντά, με το ημίχρονο να κλείνει στο 43-38, παρά το μοναδικό εύστοχο σουτ του Κώστα Σλούκα, που φαινόταν εκτός ρυθμού.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Λορέντζο Μπράουν μεταμορφώθηκε. Οδήγησε την ομάδα του σε ένα εντυπωσιακό 0-7 σερί (43-45) σε λιγότερο από δύο λεπτά, αναγκάζοντας τον Αταμάν να καλέσει τάιμ άουτ. Ο Τσέντι Όσμαν με τρίποντο έδωσε προσωρινή ανάσα, αλλά το επιθετικό κρεσέντο του Μπράουν ανέβασε τη διαφορά στους πέντε (48-53). Η είσοδος του Σλούκα και η πρώτη συμμετοχή του Μήτογλου άλλαξαν τη ροή, με τους δύο να συνεργάζονται άψογα και να φέρνουν προσωρινή ανατροπή (58-55). Ωστόσο, ο Γκούντουριτς με μεγάλο σουτ και ασίστ στον Νίμπο έφερε και πάλι την Αρμάνι μπροστά (58-61).

Στην τελευταία περίοδο, οι Ιταλοί μπήκαν δυναμικά και ανέβασαν τη διαφορά στους οκτώ (58-66). Ο Σλούκας, με πάθος και αποφασιστικότητα, μείωσε άμεσα (63-66), όμως το τάιμ άουτ του Ποέτα επανέφερε την Αρμάνι σε ρυθμό, με νέο 0-5 σερί (63-71). Ο Αταμάν έψαχνε την ιδανική πεντάδα, καθώς ο Ναν δεν μπορούσε να βρει ρυθμό, ενώ τα λάθη του Γκραντ πλήγωσαν το σύνολο (67-73). Εκεί που ο κόσμος του Παναθηναϊκού περίμενε αντίδραση, ο Μπρουκς «μίλησε» ξανά. Με δύο τρίποντες βόμβες, η δεύτερη πάνω στην άμυνα του Καλαϊτζάκη, έστειλε τη διαφορά στο +12 (67-79), «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι.

Στα τελευταία λεπτά, ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν κατάφερε να αντιδράσει, δείχνοντας κουρασμένος και χωρίς ενέργεια. Η Αρμάνι Μιλάνο, παρά τις δύο σημαντικές απουσίες της, πέτυχε μια απόλυτα δίκαιη νίκη (74-87), σοκάροντας για δεύτερη φορά φέτος τους «πράσινους» μέσα στο ΟΑΚΑ.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 43-38, 58-61, 74-87

