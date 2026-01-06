Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Ο Μπουλμπινά έστειλε την Αλγερία στους «8» με γκολ στο 119′ – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Άλγερία
πηγή: AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Σε «χρυσή» αλλαγή για την Αλγερία εξελίχθηκε ο Αντίλ Μπουλμπινά. Ο 22χρονος επιθετικός της Αλ-Ντουχαΐλ πέρασε στο 113′ της παράτασης, σκόραρε στο 119′ και με το τελικό 1-0 επί του Κονγκό έστειλε την Αλγερία στους προημιτελικούς του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Οι Αλγερινοί τα βρήκαν… μπαστούνια απέναντι στη ΛΔ του Κονγκό, το ματς τελείωσε 0-0 στην κανονική του διάρκεια, αλλά τελικά ο νεαρός επιθετικός έδωσε τη λύση στην ομάδα του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς και την έστειλε στην οκτάδα, όπου στις 10 Ιανουαρίου θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Νιγηρία. Να σημειωθεί ότι βασικός με τους Κονγκολέζους ξεκίνησε ο μέσος του Ατρόμητου, Σαμουέλ Μουτουσαμί (αντικαταστάθηκε στο 110′).

Τα αποτελέσματα στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:

Φάση των «16»

03/01/2026

  • 1. Σενεγάλη – Σουδάν 3-1
  • 2. Μάλι – Τυνησία 1-1 (3-2 στα πέναλτι)

04/01/2026

  • 3. Μαρόκο – Τανζανία 1-0
  • 4. Νότια Αφρική – Καμερούν 1-2

05/01/2026

  • 5. Αίγυπτος – Μπενίν 3-1 παρ. (κ. αγ. 1-1)
  • 6. Νιγηρία – Μοζαμβίκη 4-0

06/01/2026

  • 7. Αλγερία – ΛΔ Κονγκό 1-0 παρ.
  • 8. Ακτή Ελεφαντ. – Μπουρκίνα Φάσο 21:00

Προημιτελικοί

09/01/2026

  • Α. Μάλι – Σενεγάλη 18:00
  • Β. Καμερούν – Μαρόκο 21:00

10/01/2026

  • Γ. Αλγερία – Νιγηρία 18:00
  • Δ. Αίγυπτος – Νικητής 8 21:00

Ημιτελικοί

14/01/2026

  • α. Νικητής Α – Νικητής Δ 18:00
  • β. Νικητής Β – Νικητής Γ 21:00

Μικρός Τελικός

17/01/2026, 18:00

Τελικός

18/01/2026, 21:00

Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ

