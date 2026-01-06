ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 1-1, 5-4 (πεν.): Ο 21χρονος Μοναστηρλής «έστειλε» τον Δικέφαλο του Βορρά στους «8» του Κυπέλλου

Ένας απρόσμενος ήρωας, ο Δημήτρης Μοναστηρλής, ήταν αυτός που στη διαδικασία των πέναλτι χάρισε στον ΠΑΟΚ την πρόκριση επί του Ατρόμητου για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι «ασπρόμαυροι» θα βρουν μπροστά τους την επόμενη εβδομάδα τον Ολυμπιακό, στο Φάληρο.

Ο 21χρονος τερματοφύλακας, στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, απέκρουσε το πέναλτι – τελευταίο της ψυχοφθόρας διαδικασίας – του Θανάση Καραμάνη, βοηθώντας την ομάδα του να πάρει το εισιτήριο για τους «8» της διοργάνωσης κι αφήνοντας εκτός τον Ατρόμητο που έκανε τρομερή εμφάνιση στην Τούμπα. Προηγήθηκε, μάλιστα, με τον Μακανά Μπάκου (52’) για να ισοφαρίσει ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς (54’), προτού οι δυο ομάδες πάνε στα πέναλτι.

Οι Περιστεριώτες μπήκαν θαρραλέα στο ματς. Στο 5’, μάλιστα, ο Τζόντζο Κένι πραγματοποίησε σωτήρια προβολή προ του Παναγιώτη Τσαντίλα, ο οποίος βρέθηκε φάτσα με τον Μοναστηρλή μετά το γύρισμα του Μπάκου. Ακολούθησαν τέσσερις σημαντικές ευκαιρίες για τους γηπεδούχους, όλες με τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Σε αυτή του 9’ ο Αλεξέι Κοσέλεφ χρειάστηκε να επέμβει στη δεξιά του γωνία, σε εκείνες του 11’ και τους 17’ ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου είδε την μπάλα να φεύγει δίπλα από το δεξί και το αριστερό δοκάρι, αντίστοιχα. Πιο σπουδαία επέμβαση, εκείνη στο 27’, με την μπάλα να φτάνει στον Κωνσταντέλια μετά από πίεση του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ πάνω στον Μανσούρ, αλλά ο Κοσέλεφ φώναξε «παρών». Όπως και ο Μοναστηρλής δύο λεπτά μετά στην απέναντι εστία, στο διαγώνιο σουτ του Τσαντίλα έπειτα από την κάθετη πάσα του Πίτερ Μίχορλ.

Ήταν κι η τελευταία, ουσιαστικά, ευκαιρία του πρώτου μέρους. Το δεύτερο ξεκίνησε με νέα, χαμένη ευκαιρία του Κωνσταντέλια – τον πρόλαβε ο Μανσούρ με εξαιρετική προβολή. Και στο 52’ ο Ατρόμητος προηγήθηκε. Από βολέ του Κοσέλεφ, ο Μπάκου ελίχθηκε έξω από την περιοχή και με τρομερό, φαλτσαριστό δεξί σουτ έστειλε την μπάλα στο αριστερό «γάμα» της εστίας του Μοναστηρλή. Οι ισορροπίες, όμως, αποκαταστάθηκαν μόλις δυο λεπτά μετά.

Εξαιρετική και γρήγορη εναλλαγή πασών των Γερεμέγεφ, Μαγκομέντ Οζντόεφ Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς, με τον Σέρβο αρχηγό του ΠΑΟΚ να πλασάρει κάτω από τα πόδια του Κοσέλεφ για το 1-1. Ο πρώην τερματοφύλακα της Λαμίας είπε «όχι» ξανά στον Κωνσταντέλια (63’), με τους δυο προπονητές να προχωρούν σε κινήσεις για να βρουν το γκολ της πρόκρισης.

Φάση διαρκείας στο 81’, είχε ως τελική κατάληξη το άστοχο γυριστό του Γιώργου Γιακουμάκη ενώ στην εξωτερική πλευρά των διχτύων κατέληξε το πλασέ του Τάισον στο επόμενο λεπτό. Στο 90’, με δυνατή κεφαλιά ο Γιακουμάκης έστειλε την μπάλα πάνω στον Κοσέλεφ, με τις δυο ομάδες να οδηγούνται στη διαδικασία των πέναλτι.

Η διαδικασία: Γιάννης Μιχαηλίδης 1-0 (σε δεύτερη εκτέλεση λόγω διπλής επαφής), Παναγιώτης Τσακμάκης 1-1, Τζόντζο Κένι 2-1, Αϊτόρ Γκαρθία 2-2, Τόμας Κεντζιόρα 3-2, Μπράιαν Παλμεζάνο 3-3, Τάισον 4-3, Μανσούρ 4-4, Γιώργος Γιακουμάκης 5-4, Θανάσης Καραμάνης απέκρουσε ο Μοναστηρλής.

Οι «ασπρόμαυροι» ετοιμάζονται αφενός για το ταξίδι στο Αγρίνιο (Σάββατο 10/1) για τη Super League, αφετέρου για εκείνο στον Πειραιά για τα προημιτελικά του Κυπέλλου κόντρα στον Ολυμπιακό. Τον οποίο υποδέχεται το Σάββατο (10/1) στο Περιστέρι ο Ατρόμητος για τη Super League, ευελπιστώντας να αφήσει πίσω του την ψυχρολουσία ενός τέτοιου αποκλεισμού.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Μπάμπα – Γιουμπιτάνα, Σταυρόπουλος, Καραμάνης.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Μοναστηρλής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (80’ Καμαρά), Μεϊτέ (66’ Ζαφείρης), Ζίβκοβιτς (86’ Τσάλοφ), Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ (66’ Γιακουμάκης).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Κοσέλεφ, Ούρονεν, Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Κίνι, Τσιγγάρας, Καραμάνης, Μπάκου (90’+2’ Τσακμάκης), Μίχορλ (87’ Παλμεζάνο), Γιουμπιτάνα (71’ Αϊτόρ), Τσαντίλας.

*Εκτός αποστολής του ΠΑΟΚ έμειναν την τελευταία στιγμή λόγω ίωσης οι Αντώνης Τσιφτσής και Ανέστης Μύθου.