Σε στάση αναμονής οι αγρότες μέχρι την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης – Συντονισμός των μπλόκων μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης

Σύνοψη από το

  • Σε στάση αναμονής βρίσκονται οι αγρότες μέχρι τις ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης, δηλώνοντας πως θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων εφόσον η κυβέρνηση δεν ικανοποιήσει τα αιτήματά τους.
  • Οι αγρότες δίνουν βαρύτητα στη μείωση του ενεργειακού κόστους παραγωγής, με σαφή ποσά και χρονοδιαγράμματα, κυρίως σε ηλεκτρικό ρεύμα και πετρέλαιο, ενώ εξετάζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αν δεν ικανοποιηθούν.
  • Η κυβέρνηση προτάσσει τον διάλογο, δηλώνοντας ότι δεν θα παραμείνει «στον ρόλο του θεατή» στα μπλόκα, ενώ έχει ήδη προαναγγείλει μείωση τιμής αγροτικού ρεύματος, επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου και αποζημίωση ΕΛΓΑ στο 100%.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σε στάση αναμονής οι αγρότες μέχρι την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης – Συντονισμός των μπλόκων μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης

Σε στάση αναμονής βρίσκονται οι αγρότες μέχρι τις ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των νέων μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα, με τους ίδιους να δηλώνουν πως δεν τρέφουν μεγάλες προσδοκίες, ωστόσο ευελπιστούν να υπάρξει αναφορά σε διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο για την αναπλήρωση του εισοδήματός τους, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, έχει καταρρεύσει λόγω των χαμηλών τιμών σε σειρά αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου ξεκαθαρίζουν ότι, εφόσον η κυβέρνηση δεν ικανοποιήσει το σύνολο των αιτημάτων τους, θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή, στέλνοντας το μήνυμα πως «τα όρια έχουν εξαντληθεί».

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν σε συγκεκριμένα μέτρα, με σαφή ποσά και χρονοδιαγράμματα, κυρίως σε ό,τι αφορά τη μείωση του ενεργειακού κόστους παραγωγής. Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκονται το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και του πετρελαίου. Όπως τονίζουν, σε περίπτωση που οι ανακοινώσεις τους ικανοποιήσουν, είναι διατεθειμένοι να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου και να επανεκτιμήσουν τη στάση τους. Διαφορετικά, εξετάζουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Το απόγευμα της Τετάρτης (07/01) θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα της Νίκαιας, του Ε65, αλλά και σε άλλα σημεία της χώρας. Μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, θα υπάρξει συντονισμός και διαβούλευση μεταξύ των μπλόκων, προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το αν θα συμμετάσχουν στον διάλογο ή αν θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων, όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από την τελευταία πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα.

Στο ενδεχόμενο κλιμάκωσης, οι αγρότες δηλώνουν ότι έχουν ήδη προετοιμαστεί για τον τρόπο και τα σημεία των κινητοποιήσεων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν επιθυμούν να φτάσουν σε αυτό το σημείο και καλούν την κυβέρνηση να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα συγκεκριμένα αιτήματα που θέτουν εδώ και καιρό.

Η θέση της κυβέρνησης

Τον δρόμο του διαλόγου με τους αγρότες προτάσσει εκ νέου η κυβέρνηση, διαμηνύοντας όμως πως δεν πρόκειται να παραμείνει στον ρόλο του θεατή στα αγροτικά μπλόκα και στους κλειστούς δρόμους σε βάρος της υπόλοιπης ελληνικής κοινωνίας.

«Η κυβέρνηση έχει πάντοτε ανοιχτές τις πόρτες της. Αν θέλουν να έρθουν να συζητήσουν είμαστε εδώ. Αν όμως επιμένουν στην άρνηση δεν μας μένει παρά να ανακοινώσουμε μόνοι μας που καταλήγουμε. Προφανώς η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμένει θεατής. Υπάρχουν μέθοδοι για να γίνει κατανοητό πως κάποιες μειοψηφίες που είναι κομματικά καθοδηγούμενες δεν μπορούν να καθιστούν όμηρο όλη την κοινωνία», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ικανοποιείται η πλειονότητα των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει ήδη προαναγγελθεί:

  • η μείωση της τιμής της κιλοβατώρας για το αγροτικό ρευμα
  • η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία χωρις πλαφον
  • η στήριξη προϊόντων που οι τιμές τους έχουν καταρρεύσει
  • η αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ στο 100% των ζημιών

Όπως τονίζουν από την κυβέρνηση οι αγροτικές επιδοτήσεις, παρά την καθυστέρηση ενός μήνα λόγω της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, φέτος ήταν περισσότερες, καθώς ανήλθαν σε 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 πράγματα που πρέπει να κρατάτε πάντα μυστικά, ακόμη και από τους φίλους σας

Απώλεια βάρους: Γιατί κάποιοι δυσκολεύονται περισσότερο να χάσουν κιλά

Επίδομα θέρμανσης: Πώς υπολογίζεται – Πότε θα γίνουν οι επόμενες πληρωμές

Κέλλας: Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δική της ευθύνη και η κοινωνία αναμένει από τους αγρότες να πράξουν το ίδιο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:08 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 6/1/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 9 εκατ. ευρώ

Έγινε το βράδυ της Τρίτης (6/1) η κλήρωση με αριθμό 3011 του ΤΖΟΚΕΡ, που μοιράζει 9 εκατ. ευρώ...
21:13 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου – ΒΙΝΤΕΟ

Σε αιφνιδιαστική κίνηση προχώρησαν το βράδυ της Τρίτης (06/01) οι αγρότες, μαζί με μέλη του Ερ...
21:09 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Πάτρα: «Μου το σκότωσαν το παιδί μου, όταν το είδα δεν το γνώρισα» – Ξεσπά η μητέρα του 30χρονου που έχασε τη ζωή του έπειτα από ξυλοδαρμό

«Έχασα το παιδί μου, μου το σκοτώσανε». Με αυτά τα λόγια ξεσπά η μητέρα του 30χρονου Κώστα, ο ...
20:01 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Πέθανε η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη

Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη, σε ηλικία 80 ετών. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι