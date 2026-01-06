Παύλος Πολάκης κατά Νίκο Φαραντούρη για τις επαφές του με την Καρυστιανού: «Ξεκαθάρισε τη θέση σου»

Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, με ανάρτησή του στο Facebook, κάλεσε τον ευρωβουλευτή του κόμματος, Νικόλα Φαραντούρη, να ξεκαθαρίσει τη θέση του σχετικά με τη δήλωσή του που αφορά το επικείμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο κ. Φαραντούρης είχε δηλώσει νωρίτερα την Τρίτη (6/1) χαρακτηριστικά: «Συζητώ με την κ. Καρυστιανού. Δεν είναι κρυφό. Άλλωστε πριν από περίπου έναν μήνα συνδιοργανώσαμε μια εξαιρετική θεσμική εκδήλωση με ένα πολύ σοβαρό πάνελ διακεκριμένων συνταγματολόγων».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ και ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ

Από τη δεκαετία του ’80, πάντα η «ομάδα ανεξάρτητων πρωτοετών» ήταν δευτεροετείς ΔΑΠίτες! Μα πάντα όμως… Επίσης, να θυμίσω πως το τρίτο μνημόνιο είχε κόστος για τον λαό 9 δισ., από τα οποία τα 3 επιστράφηκαν με τη διανομή επιδόματος αλληλεγγύης από το πλεόνασμα. Όσο για τα δύο πρώτα μνημόνια, για τα οποία δεν είπε κουβέντα, είχαν κόστος για τον λαό 65 δισ.! Νίκο Φαραντούρη, ξεκαθάρισε τη θέση σου, είτε αποποιούμενος τα σενάρια, είτε παραιτούμενος από τη θέση του Ευρωβουλευτή! Γιατί βγήκες Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όχι του εαυτού σου!

Άντε, γιατί η κατάσταση και με τα τρία παραπάνω είναι τουλάχιστον εκνευριστική!!!

Υ.Γ. 1: Και μιλάω ως αυτός που έχει αναδείξει τη διαφθορά του Μητσοτακικού παρακράτους και έχει συγκρουστεί με τη σάπια «δικαιοσύνη» όσο κανείς άλλος την τελευταία δεκαετία!

Υ.Γ. 2: Με αυτά που ακούμε, θα πάρουμε τα βουνά στο τέλος…