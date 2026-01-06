Παύλος Πολάκης κατά Νίκο Φαραντούρη για τις επαφές του με την Καρυστιανού: «Ξεκαθάρισε τη θέση σου»

Σύνοψη από το

  • Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, με ανάρτησή του στο Facebook, κάλεσε τον ευρωβουλευτή του κόμματος, Νικόλα Φαραντούρη, να ξεκαθαρίσει τη θέση του σχετικά με τη δήλωσή του που αφορά το επικείμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.
  • Ο κ. Φαραντούρης είχε δηλώσει νωρίτερα την Τρίτη: «Συζητώ με την κ. Καρυστιανού. Δεν είναι κρυφό. Άλλωστε πριν από περίπου έναν μήνα συνδιοργανώσαμε μια εξαιρετική θεσμική εκδήλωση…».
  • Ο Παύλος Πολάκης ζήτησε από τον Νίκο Φαραντούρη να «ξεκαθαρίσει τη θέση του, είτε αποποιούμενος τα σενάρια, είτε παραιτούμενος από τη θέση του Ευρωβουλευτή! Γιατί βγήκες Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όχι του εαυτού σου!»
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Παύλος Πολάκης κατά Νίκο Φαραντούρη για τις επαφές του με την Καρυστιανού: «Ξεκαθάρισε τη θέση σου»

Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, με ανάρτησή του στο Facebook, κάλεσε τον ευρωβουλευτή του κόμματος, Νικόλα Φαραντούρη, να ξεκαθαρίσει τη θέση του σχετικά με τη δήλωσή του που αφορά το επικείμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο κ. Φαραντούρης είχε δηλώσει νωρίτερα την Τρίτη (6/1) χαρακτηριστικά: «Συζητώ με την κ. Καρυστιανού. Δεν είναι κρυφό. Άλλωστε πριν από περίπου έναν μήνα συνδιοργανώσαμε μια εξαιρετική θεσμική εκδήλωση με ένα πολύ σοβαρό πάνελ διακεκριμένων συνταγματολόγων».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ και ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ

  1. Από τη δεκαετία του ’80, πάντα η «ομάδα ανεξάρτητων πρωτοετών» ήταν δευτεροετείς ΔΑΠίτες! Μα πάντα όμως…
  2. Επίσης, να θυμίσω πως το τρίτο μνημόνιο είχε κόστος για τον λαό 9 δισ., από τα οποία τα 3 επιστράφηκαν με τη διανομή επιδόματος αλληλεγγύης από το πλεόνασμα. Όσο για τα δύο πρώτα μνημόνια, για τα οποία δεν είπε κουβέντα, είχαν κόστος για τον λαό 65 δισ.!
  3. Νίκο Φαραντούρη, ξεκαθάρισε τη θέση σου, είτε αποποιούμενος τα σενάρια, είτε παραιτούμενος από τη θέση του Ευρωβουλευτή! Γιατί βγήκες Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όχι του εαυτού σου!

Άντε, γιατί η κατάσταση και με τα τρία παραπάνω είναι τουλάχιστον εκνευριστική!!!

Υ.Γ. 1: Και μιλάω ως αυτός που έχει αναδείξει τη διαφθορά του Μητσοτακικού παρακράτους και έχει συγκρουστεί με τη σάπια «δικαιοσύνη» όσο κανείς άλλος την τελευταία δεκαετία!

Υ.Γ. 2: Με αυτά που ακούμε, θα πάρουμε τα βουνά στο τέλος…

ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ και ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ
1)Απο τη δεκαετια του 80 παντα η «ομαδα ανεξαρτητων πρωτοετων» ηταν…

Δημοσιεύτηκε από Παυλος Πολακης στις Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 πράγματα που πρέπει να κρατάτε πάντα μυστικά, ακόμη και από τους φίλους σας

Απώλεια βάρους: Γιατί κάποιοι δυσκολεύονται περισσότερο να χάσουν κιλά

Επίδομα θέρμανσης: Πώς υπολογίζεται – Πότε θα γίνουν οι επόμενες πληρωμές

Κέλλας: Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δική της ευθύνη και η κοινωνία αναμένει από τους αγρότες να πράξουν το ίδιο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:06 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης στη «Συμμαχία των Προθύμων»: Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε μία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετείχε στη συνάντηση ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμ...
19:37 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση ευρωπαίων ηγετών για τη Γροιλανδία

«Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκο...
14:52 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Νίκος Ανδρουλάκης: «Το 2026 να πετύχουμε μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες» – Οι ευχές του για τα Θεοφάνια

«Το 2026 να υπάρξουν πολλές θετικές αλλαγές για να πετύχουμε μια κοινωνία με λιγότερες ανισότη...
14:03 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Επίθεση στα γραφεία της ΝΔ στην Πεύκη – «Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων»

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τη χθεσινοβραδινή επίθεση που προκάλεσε υλικές ζημιές στα γραφεί...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι