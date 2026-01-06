Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο: Το συγκινητικό βίντεο για τον Γιώργο Παπαδάκη στα matrix του Telekom Center Athens

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο: Το συγκινητικό βίντεο για τον Γιώργο Παπαδάκη στα matrix του Telekom Center Athens

Λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ του αγώνα «Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο» στο Telekom Center Athens, η “πράσινη” ΚΑΕ θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Παπαδάκη ο οποίος ήταν φίλαθλος της ομάδας, με ένα πολύ συγκινητικό βίντεο.

Συγκεκριμένα στα matrix του ΟΑΚΑ εμφανίστηκε ένα βίντεο με στιγμές του αγαπημένου δημοσιογράφου που συγκίνησε τον κόσμο του “τριφυλλιού” που ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη θα τελεστεί την, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Δείτε το βίντεο:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 πράγματα που πρέπει να κρατάτε πάντα μυστικά, ακόμη και από τους φίλους σας

Απώλεια βάρους: Γιατί κάποιοι δυσκολεύονται περισσότερο να χάσουν κιλά

Επίδομα θέρμανσης: Πώς υπολογίζεται – Πότε θα γίνουν οι επόμενες πληρωμές

Κέλλας: Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δική της ευθύνη και η κοινωνία αναμένει από τους αγρότες να πράξουν το ίδιο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:15 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 74-87: Εξαφανίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο και υπέστη ήττα-σοκ στο ΟΑΚΑ

Το ντεφορμάρισμα του Παναθηναϊκού AKTOR συνεχίστηκε και στην αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο, ...
22:30 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 1-1, 5-4 (πεν.): Ο 21χρονος Μοναστηρλής «έστειλε» τον Δικέφαλο του Βορρά στους «8» του Κυπέλλου

Ένας απρόσμενος ήρωας, ο Δημήτρης Μοναστηρλής, ήταν αυτός που στη διαδικασία των πέναλτι χάρισ...
21:47 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80: Λύγισε στο φινάλε

Σε μια βραδιά που ο Ντόντα Χολ σημείωσε double double (16π. και 11ρ.), εν τη απουσία του Νίκολ...
19:51 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Αγώνας-φιάσκο στο Basketball Champions League: Η Τράπανι παρατάχθηκε με μόλις 5 παίκτες κόντρα στη Χολόν – Το παιχνίδι διεκόπη στο 7′ – ΒΙΝΤΕΟ

Η Τραπάνι παρατάχθηκε με μόλις πέντε παίκτες και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγώνα play-...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι