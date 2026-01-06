Νίκος Φαραντούρης: «Συζητώ με την Μαρία Καρυστιανού, δεν είναι κρυφό – Τα αιτήματα των αγροτών δεν είναι αντιπολιτευτικά ή δυσανάλογα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Νίκος Φαραντούρης

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φαραντούρης, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι κάθε Σαββατοκύριακο βρίσκεται δίπλα στους αγρότες, όχι με κομματική ταυτότητα ή προς άγραν ψήφων, αλλά γιατί γνωρίζει ότι το ενεργειακό κόστος για τον αγροτικό κόσμο είναι δυσβάσταχτο. Τα αιτήματά τους δεν είναι ούτε αντιπολιτευτικά, ούτε προσχηματικά, ούτε δυσανάλογα.

Όμως αυτό που διακρίνει τις κινητοποιήσεις φέτος είναι ότι πέρα από τα δίκαια αιτήματα, πέφτει επιπλέον βαριά η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ και η οργή περισσεύει, ανέφερε ο Νίκος Φαραντούρης. «Η χώρα μας από την Κοινή Αγροτική Πολιτική λαμβάνει 13,5 δισεκατομμύρια για την περίοδο 2023-2027. Από την πλευρά της, η Δανία, η οποία είναι πρωταθλήτρια εξαγωγών βιολογικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής και φυτικής παραγωγής, παίρνει λιγότερα από πέντε δισεκατομμύρια και όλα λειτουργούν όπως πρέπει. Άρα λοιπόν στη χώρα μας δεν καταλήγουν εκεί που πρέπει τα χρήματα» πρόσθεσε.

Συναντίληψη με την Καρυστιανού

Ερωτηθείς για τις σχέσεις του με την Μαρία Καρυστιανού, ειδικά μετά τα καλά λόγια με τα οποία απευθύνθηκε στο πρόσωπό του, όταν τοποθετήθηκε για το ενδεχόμενο να δημιουργήσει έναν νέο πολιτικό φορέα, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανταπόδωσε την εκτίμηση και είπε ότι η κ. Καρυστιανού εκπροσωπεί σε μεγάλο βαθμό ένα κίνημα πολιτών που κατέβασε εκατομμύρια κόσμο στους δρόμους με ένα πάνδημο αίτημα για δικαιοσύνη και δημοκρατία.

«Συζητώ με την κ. Καρυστιανού. Δεν είναι κρυφό. Άλλωστε πριν από ένα μήνα περίπου συνδιοργανώσαμε μια εξαιρετική θεσμική εκδήλωση με ένα πολύ σοβαρό πάνελ διακεκριμένων συνταγματολόγων» τόνισε.

Υπάρχει μια «όσμωση» και μια συναντίληψη για πολύ σημαντικά ζητήματα της δικαιοσύνης και της διαφάνειας, επισήμανε ο κ. Φαραντούρης, που όμως αρνήθηκε να σχολιάσει αν προτίθεται να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ για να προσχωρήσει στον πολιτικό σχηματισμό που ενδεχομένως να εξαγγείλει το προσεχές διάστημα η κ. Καρυστιανού, καθώς υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να μιλήσει για κόμματα που δεν υφίστανται ακόμη.

«Ένα τέτοιο κίνημα πολιτών θα ήταν καλοδεχούμενο, γιατί οποιοσδήποτε και από οπουδήποτε μετερίζι προέρχεται μια καλή πρόταση για το μέλλον του τόπου δεν μπορεί παρά να είναι μόνο καλοδεχούμενη» είπε ο ευρωβουλευτής, όμως προς το παρόν τόνισε ότι «εγώ συνεχίζω να κάνω απρόσκοπτα τη δουλειά μου και έχω και πάρα πολύ δουλειά».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Γιατί κάποιοι δυσκολεύονται περισσότερο να χάσουν κιλά

Γρίπη: Ασφυκτική πίεση στα νοσοκομεία- Ανεμβολίαστοι οι περισσότεροι νοσηλευόμενοι

AΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για προσλήψεις σε δήμο της Αττικής: Οι ειδικότητες και ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

«Κατεβάζουν ρολά» από αύριο οι λαϊκές αγορές – Τα αιτήματα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:52 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Νίκος Ανδρουλάκης: «Το 2026 να πετύχουμε μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες» – Οι ευχές του για τα Θεοφάνια

«Το 2026 να υπάρξουν πολλές θετικές αλλαγές για να πετύχουμε μια κοινωνία με λιγότερες ανισότη...
14:03 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Επίθεση στα γραφεία της ΝΔ στην Πεύκη – «Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων»

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τη χθεσινοβραδινή επίθεση που προκάλεσε υλικές ζημιές στα γραφεί...
13:40 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Τα Θεοφάνια αναζωπυρώνουν την ελπίδα για το 2026» – Ευχές από την πρέσβειρα των ΗΠΑ

«Εύχομαι τα καλύτερα στους φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους μου στην Ελλάδα που γιορτάζουν τ...
13:04 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Κουτσούμπας για Θεοφάνια: Το φως βρίσκεται στην πάλη των λαών ενάντια σε πολέμους και εκμετάλλευση

Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε μήνυμά του για ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι