Τρίκαλα: Μικροένταση στην τελετή κατάδυσης του Τίμιου Σταυρού – «Όχι έτσι, παιδιά» – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Δεν έλειψαν τα ευτράπελα κατά τη σημερινή (06/02) τελετή της κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στα Τρίκαλα.
  • Κατά τη δεύτερη ρίψη του Σταυρού, οι πιστοί έπεσαν στα νερά με ένταση, προσπαθώντας να τον πιάσουν. Η εικόνα αυτή προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του Μητροπολίτη.
  • Ο Μητροπολίτης κάλεσε τους νεαρούς να επιδείξουν ψυχραιμία, λέγοντας χαρακτηριστικά «όχι έτσι, παιδιά». Ακολούθησε νέα ρίψη του Σταυρού, με την τελετή να συνεχίζεται κανονικά και με τάξη.
Δεν έλειψαν τα ευτράπελα κατά τη σημερινή (06/02) τελετή της κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στα Τρίκαλα.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και συγκεκριμένα στη δεύτερη ρίψη του Σταυρού, οι πιστοί έπεσαν στα νερά με ένταση, προσπαθώντας να τον πιάσουν.

Η εικόνα αυτή προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του Μητροπολίτη, ο οποίος απευθυνόμενος στους πιστούς τους κάλεσε να επιδείξουν ψυχραιμία, λέγοντας χαρακτηριστικά «όχι έτσι, παιδιά», σύμφωνα με το trikalaopinion.gr.

Ακολούθησε νέα ρίψη του Σταυρού, με την τελετή να συνεχίζεται κανονικά και με τάξη.

 

16:09 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: Ο 16χρονος ομολόγησε ότι χτύπησε τον ανήλικο για μία κοπέλα – «Νευρίασα, τον είδα και τον χτύπησα»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό ξυλοδαρμού σε βάρος ενός ...
15:44 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Φλώρινα: Πιστοί πιάστηκαν στα χέρια για τον Τίμιο Σταυρό – Δείτε βίντεο

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν στη Φλώρινα κατά τη διάρκεια του καθαγιασμού των υδάτων γι...
15:26 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Νέο «χτύπημα» από τον Μητροπολίτη Κοζάνης για την τραγωδία στην Ελβετία: Τα θύματα δεν ακολούθησαν «τον δρόμο της αρετής του Ηρακλή»

Αντιδράσεις προκλήθηκαν από το νέο κήρυγμα του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Παύλου, στο οπο...
14:45 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Άγιος Ευστράτιος: Η συγκινητική αποκάλυψη του Δημάρχου για την περιπέτεια της υγείας του – «Πάω να πατήσω τον καρκίνο κάτω και επιστρέφω»

Μια βαθιά ανθρώπινη στιγμή εκτυλίχθηκε ανήμερα των Θεοφανίων στον Άγιο Ευστράτιο, όταν ο Δήμαρ...
