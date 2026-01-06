Τρίκαλα: Μικροένταση στην τελετή κατάδυσης του Τίμιου Σταυρού – «Όχι έτσι, παιδιά» – Δείτε βίντεο

Δεν έλειψαν τα ευτράπελα κατά τη σημερινή (06/02) τελετή της κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στα Τρίκαλα.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και συγκεκριμένα στη δεύτερη ρίψη του Σταυρού, οι πιστοί έπεσαν στα νερά με ένταση, προσπαθώντας να τον πιάσουν.

Η εικόνα αυτή προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του Μητροπολίτη, ο οποίος απευθυνόμενος στους πιστούς τους κάλεσε να επιδείξουν ψυχραιμία, λέγοντας χαρακτηριστικά «όχι έτσι, παιδιά», σύμφωνα με το trikalaopinion.gr.

Ακολούθησε νέα ρίψη του Σταυρού, με την τελετή να συνεχίζεται κανονικά και με τάξη.