Σέρρες: Ο 16χρονος ομολόγησε ότι χτύπησε τον ανήλικο για μία κοπέλα – «Νευρίασα, τον είδα και τον χτύπησα»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό ξυλοδαρμού σε βάρος ενός 17χρονου στις Σέρρες, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειάς του, το πρωί της Τρίτης (06/02).

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, για την υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία των Σερρών, έχει συλληφθεί ένας 16χρονος, ενώ αναζητείται ο φίλος του δράστη.

Πώς έγινε ο καβγάς που εξελίχθηκε σε τραγωδία

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 17χρονος ήταν μαζί με έναν φίλο του το βράδυ της Δευτέρας σε ένα κατάστημα τυχερών παιχνιδιών. Χωρίς να είναι ακόμη ξεκάθαρες οι συνθήκες, όταν βγήκαν από αυτό, ο ανήλικος φέρεται να δέχθηκε αγκωνιά στο κεφάλι από έναν 16χρονο που περνούσε από το σημείο μαζί με ένα άλλο άτομο, κατά την διάρκεια του καβγά που ξέσπασε μεταξύ τους.

Αφορμή, φέρεται να ήταν, όπως ομολόγησε ο 16χρονος ενώπιον των Αρχών, ένα μήνυμα που έστειλε ο ανήλικος στην κοπέλα του, πως «αν χωρίσει μαζί του, να τα φτιάξει με εκείνον». «Εγώ νευρίασα πολύ όταν το κατάλαβα. Τον είδα και τον χτύπησα» υποστήριξε, σύμφωνα με το thestival.gr.

Ο 17χρονος δεν αισθανόταν καλά, και στην συνέχεια αφού πήγε σπίτι του, κατέβηκε απευθείας στο υπόγειο, όπου παρέμεινε μέχρι να συνέλθει, ωστόσο σήμερα το πρωί εντοπίστηκε νεκρός από την αδελφή του.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό είναι σε εξέλιξη, σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του ανήλικου, ενώ συλλέγονται βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και καταθέσεις από συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα. Σημειώνεται πως νωρίτερα σήμερα είχε δηλωθεί στο αστυνομικό τμήμα η εξαφάνιση του 17χρονου.

Με ποινικό παρελθόν ο 16χρονος

Σχετικά με τον 16χρονο που έχει συλληφθεί ως ο δράστης του περιστατικού, είναι γνωστός στις Αρχές αφού έχει συλληφθεί ξανά στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, μια φορά το 2021 για ξυλοδαρμό και μια ακόμη φορά για ναρκωτικά.

Παράλληλα, αμφότεροι οι γονείς του ήταν χρήστες ναρκωτικών, ενώ πριν μερικούς μήνες είχε χάσει τον πατέρα του.

«Ας αναλογιστούμε τις ευθύνες μας»

O πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, κ. Μιχάλης Γιαννάκος εξέδωσε ανακοίνωση για το συμβάν, τονίζοντας μεταξύ άλλων, πως είναι «υποκρισία να δείχνουμε συντετριμμένοι με τον θάνατο ενός ανήλικου παιδιού στις Σέρρες, από ξυλοδαρμό από άλλον ή άλλους ανηλίκους, όταν αδιαφορούμε για το μείζον κοινωνικό ζήτημα που είναι η ανεξέλεγκτη βία μεταξύ ανηλίκων».

«Το 17χρονο αγόρι έφθασε νεκρό στις 12.15 μεσημέρι σήμερα στο νοσοκομείο Σερρών με τους γιατρούς να μην μπορούν να προσφέρουν καμία βοήθεια. Το παιδί ήταν νεκρό ώρες.

Γιατί το νεκρό 17χρονο παιδί πήγε στο υπόγειο του σπιτιού του και δεν αναζήτησε βοήθεια αφού μεσολάβησε χρόνος από τα χτυπήματα που δέχθηκε; Τα στοιχεία από τη βία των ανήλικων προκαλούν σοκ. Το έτος 2025 3.000 ανήλικα παιδιά ακόμη και του δημοτικού έφθασαν στα νοσοκομεία της χώρας τραυματισμένα σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά, από τραυματισμούς από άλλα ανήλικα.

1.000 παιδιά προσήλθαν το 2025 τραυματισμένα στα δύο παιδιατρικά της Αττικής Παίδων Αγίας Σοφίας και Αγλαΐα Κυριακού. Συμπλοκές, μιμήσεις από το διαδίκτυο, μαχαιριές, σιδερογροθιές, εκβιασμοί, κουκουλοφόροι και ότι άλλα μπορείς να φανταστείς. Βία μέσα σε σχολεία ακόμη και σε δημοτικά, σε πλατείες, σε φροντιστήρια, στο δρόμο οπουδήποτε. Τι κάνουν οικογένειες, σχολεία και κράτος κοινωνικής προστασίας; Τίποτα. Δεν είναι ώρα για θλίψη, κλάματα. Ας αναλογισθούμε όλοι τις ευθύνες μας και να τα κάνουμε καλύτερα για να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο που είναι απειλή για τη κοινωνία μας. Φωνάζουμε εδώ και καιρό δίνουμε στοιχεία αλλά τίποτα».

Υποβασταζόμενη η μητέρα του 17χρονου

Σύμφωνα με το thestival.gr, η μητέρα του 17χρονου μόλις είδε το παιδί της αναίσθητο και λίγο αργότερα ενημερώθηκε πως έχασε τη ζωή του, έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερρών για παρακολούθηση.

Λίγο μετά τις 3 ωστόσο η άτυχη γυναίκα που έχασε το παιδί της επέστρεψε στο σπίτι υποβασταζόμενη και σε κακή κατάσταση.