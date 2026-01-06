Φλώρινα: Πιστοί πιάστηκαν στα χέρια για τον Τίμιο Σταυρό – Δείτε βίντεο

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν στη Φλώρινα κατά τη διάρκεια του καθαγιασμού των υδάτων για τον εορτασμό των Θεοφανίων, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο, αφού βούτηξαν στον ποταμό Σακουλέβα για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό που έριξε ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Ειρηναίος, άρχισαν να σπρώχνονται και να φωνάζουν έντονα ο ένας στον άλλον επί αρκετά δευτερόλεπτα.

Ο Τίμιος Σταυρός αφού άλλαξε αρκετά χέρια, τελικά τον φίλησαν όλοι για να πάρουν την ευλογία του.