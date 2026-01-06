«Συμμαχία των Προθύμων»: Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα περιλαμβάνουν δεσμευτικές ρήτρες

  • Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα περιλαμβάνουν δεσμευτικού χαρακτήρα ρήτρες για την υποστήριξη της χώρας σε περίπτωση μελλοντικής ένοπλης επίθεσης από την Ρωσία, αναφέρεται στο σχέδιο ανακοινωθέντος της Συμμαχίας των Προθύμων.
  • «Οι δεσμεύσεις αυτές δύναται να περιλαμβάνουν την χρήση στρατιωτικών ικανοτήτων, πληροφοριών και επιμελητειακής συνδρομής, διπλωματικών πρωτοβουλιών και την υιοθέτηση επιπλέον κυρώσεων», αναφέρεται στο σχέδιο που θα τεθεί προς έγκριση.
  • Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έφθασε στο Προεδρικό Μέγαρο για να συμμετάσχει στις συνομιλίες που έχουν ως στόχο την διαμόρφωση κοινής θέσης για τον τερματισμό του πολέμου.
«Συμμαχία των Προθύμων»: Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα περιλαμβάνουν δεσμευτικές ρήτρες
Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα περιλαμβάνουν δεσμευτικού χαρακτήρα ρήτρες για την υποστήριξη της χώρας σε περίπτωση μελλοντικής ένοπλης επίθεσης από την Ρωσία με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης, αναφέρεται στο σχέδιο ανακοινωθέντος της Συμμαχίας των Προθύμων που συνέρχονται στο Παρίσι.

«Οι δεσμεύσεις αυτές δύναται να περιλαμβάνουν την χρήση στρατιωτικών ικανοτήτων, πληροφοριών και επιμελητειακής συνδρομής, διπλωματικών πρωτοβουλιών και την υιοθέτηση επιπλέον κυρώσεων», αναφέρεται στο σχέδιο το οποίο ήρθε σε γνώση του Reuters και θα τεθεί προς έγκριση κατά τις εργασίες της διάσκεψης.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκονται στο Μέγαρο των Ηλυσίων για την διάσκεψη κορυφής.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έφθασε επίσης στο Προεδρικό Μέγαρο για να συμμετάσχει στις συνομιλίες που έχουν ως στόχο την διαμόρφωση κοινής ουκρανικής, ευρωπαϊκής και αμερικανικής θέσης για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

