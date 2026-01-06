Κοινό ανακοινωθέν από 7 Ευρωπαίους ηγέτες: «Μόνο η Γροιλανδία και η Δανία μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους»

Σύνοψη από το

  • Η Δανία και η Γροιλανδία, και μόνο αυτές, μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους, τονίζεται σε κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν επτά Ευρωπαίοι ηγέτες.
  • Το ανακοινωθέν υπογραμμίζει ότι η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και δίνει έμφαση στην σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
  • Η ασφάλεια στην Αρκτική αποτελεί προτεραιότητα του ΝΑΤΟ και πρέπει να επιτευχθεί συλλογικά, σε συντονισμό με τους συμμάχους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κοινό ανακοινωθέν από 7 Ευρωπαίους ηγέτες: «Μόνο η Γροιλανδία και η Δανία μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους»
Φωτογραφία: Unsplash

Η Δανία και η Γροιλανδία, και μόνο αυτές, μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία, τονίζεται στο κοινό ανακοινωθέν για τη Γροιλανδία που εξέδωσαν οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Δανίας, ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο της τελευταίας.

Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίσουν για τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους, δηλώνουν στο κοινό ευρωπαϊκό ανακοινωθέν.

Το κοινό ανακοινωθέν δεν αναφέρεται απευθείας στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά δίνει έμφαση στην σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών

«Δεν θα σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών στις οποίες περιλαμβάνεται η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων», δηλώνουν οι ευρωπαίοι ηγέτες.

Το ΝΑΤΟ έχει καταστήσει σαφές ότι η περιοχή της Αρκτικής αποτελεί προτεραιότητα και οι ευρωπαίοι σύμμαχοι εντείνουν την δράση τους, αναφέρεται στο κείμενο.

Η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει να επιτευχθεί συλλογικά, σε συντονισμό με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζεται στο κοινό ανακοινωθέν των ευρωπαίων ηγετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

13:56 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Σίλια Φλόρες: Με μώλωπες στο πρόσωπο η σύζυγος του Μαδούρο στο δικαστήριο – Αναφορές για «τραυματισμούς» μετά τη σύλληψη στο Καράκας

Μετά τη θεαματική σύλληψή τους στο Καράκας από αμερικανικές δυνάμεις, ο έκπτωτος Πρόεδρος της ...
12:24 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Δήλωση – σοκ του δημάρχου της πόλης – «Στο μπαρ δεν είχε γίνει έλεγχος ασφαλείας εδώ και 5 χρόνια»

Σοκ και θλίψη προκαλεί η είδηση ότι το μπαρ στην ελβετική πόλη Κραν Μοντάνα, όπου την Πρωτοχρο...
11:51 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Στα «λευκά» η Βρετανία: Σφοδρή χιονόπτωση κλείνει σχολεία, δρόμους και ακυρώνει πτήσεις – Εντυπωσιακές φωτογραφίες

Ο χειμώνας επέστρεψε στην Βρετανία με σφοδρή ένταση, καθώς οι θερμοκρασίες έπεσαν σε αρνητικά ...
11:17 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Το αόριστο σχέδιο Τραμπ να «διοικήσει προσωρινά» τη Βενεζουέλα – Οι προσπάθειες επιρροής στο «σκληρό» Καράκας

Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει πως οι ΗΠΑ θέλουν να «κυβερνήσουν» τη Βενεζουέλα μετά την αιχμαλώτιση το...
