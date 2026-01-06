Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Δήλωση – σοκ του δημάρχου της πόλης – «Στο μπαρ δεν είχε γίνει έλεγχος ασφαλείας εδώ και 5 χρόνια»

Σύνοψη από το

  • Σοκ προκαλεί η είδηση ότι το μπαρ στο Κραν Μοντάνα, όπου την Πρωτοχρονιά έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι, δεν είχε υποβληθεί σε κανέναν έλεγχο ασφαλείας.
  • Ο δήμαρχος της πόλης, Νικολά Φεράουντ, δήλωσε: «Λυπούμαστε βαθύτατα. Δεν είχαμε ένδειξη ότι οι έλεγχοι δεν είχαν πραγματοποιηθεί», αναφερόμενος στην απουσία επιθεωρήσεων πυρασφάλειας από το 2020 έως το 2025.
  • Η φωτιά πιθανότατα προκλήθηκε από κεριά-βεγγαλικά που έβαλαν φωτιά στην οροφή του υπογείου, με τον δήμαρχο να ανακοινώνει ότι «όλα τα κεριά-βεγγαλικά απαγορεύονται πλέον σε κλειστούς χώρους».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Δήλωση – σοκ του δημάρχου της πόλης – «Στο μπαρ δεν είχε γίνει έλεγχος ασφαλείας εδώ και 5 χρόνια»
Φωτογραφία: Reuters

Σοκ και θλίψη προκαλεί η είδηση ότι το μπαρ στην ελβετική πόλη Κραν Μοντάνα, όπου την Πρωτοχρονιά έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι, δεν είχε υποβληθεί σε κανέναν έλεγχο ασφαλείας από το 2019, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Αλίκη Καλλέργη: Έδωσαν το όνομά της σε αστέρι μετά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά – Η συγκινητική ανάρτηση του αδελφού της

Ο δήμαρχος της πόλης, Νικολά Φεράουντ, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Λυπούμαστε βαθύτατα. Δεν είχαμε ένδειξη ότι οι έλεγχοι δεν είχαν πραγματοποιηθεί», αναφερόμενος στην απουσία επιθεωρήσεων πυρασφάλειας από το 2020 έως το 2025.

«Λυπούμαστε για αυτό – το οφείλουμε στις οικογένειες και θα αναλάβουμε την ευθύνη», είπε επίσης, σύμφωνα με την Daily Mail.

Κραν Μοντανά: «Γιατί οι ιδιοκτήτες του μπαρ είναι ελεύθεροι;» – Οργή στον ελβετικό Τύπο μετά την ταυτοποίηση των θυμάτων

Σημείωσε ότι υπάρχει μια ομάδα μόλις πέντε ατόμων που κάνουν «τεράστια δουλειά» και πραγματοποιούν ελέγχους στην περιοχή, φροντίζοντας περισσότερα από 10.000 κτίρια, συμπεριλαμβανομένων εστιατορίων και ξενοδοχείων.

Πρόσθεσε ότι το υλικό ηχομόνωσης που χρησιμοποιήθηκε στο μπαρ «Le Constellation» θεωρείτο αποδεκτό εκείνη την εποχή.

Οι εισαγγελικές Αρχές έχουν αναφέρει ότι η φωτιά, που εξαπλώθηκε ταχύτατα τις πρώτες ώρες της 1ης Ιανουαρίου, πιθανότατα προκλήθηκε από τα κεριά-βεγγαλικά που έβαλαν φωτιά στην οροφή του υπογείου του μπαρ.

Ο δήμαρχος συμπλήρωσε στην συνέντευξη Τύπου ότι «όλα τα πυροτεχνήματα-κεράκια απαγορεύονται πλέον σε κλειστούς χώρους».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να διακόψετε τα αντικαταθλιπτικά χωρίς παρενέργειες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Το μέγεθος του κεφαλιού μπορεί να αποκαλύψει τον κίνδυνο για άνοια – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Χρηματοδοτήσεις από το ΥΠΕΝ για έργα διαχείρισης αποβλήτων και αστικών λυμάτων

Νέο πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για 10.000 ανέργους- Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:51 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Στα «λευκά» η Βρετανία: Σφοδρή χιονόπτωση κλείνει σχολεία, δρόμους και ακυρώνει πτήσεις – Εντυπωσιακές φωτογραφίες

Ο χειμώνας επέστρεψε στην Βρετανία με σφοδρή ένταση, καθώς οι θερμοκρασίες έπεσαν σε αρνητικά ...
11:17 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Το αόριστο σχέδιο Τραμπ να «διοικήσει προσωρινά» τη Βενεζουέλα – Οι προσπάθειες επιρροής στο «σκληρό» Καράκας

Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει πως οι ΗΠΑ θέλουν να «κυβερνήσουν» τη Βενεζουέλα μετά την αιχμαλώτιση το...
10:52 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Jayne Trcka: Βρέθηκε νεκρή στην κουζίνα της η bodybuilder του «Scary Movie»

Η 62χρονη Jayne Trcka, ηθοποιός και επαγγελματίας bodybuilder, γνωστή από τον ρόλο της ως Miss...
09:48 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Ολλανδία: Ανεστάλησαν όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού και του πάγου

Το χιόνι και ο πάγος εξακολουθούν σήμερα να προκαλούν προβλήματα στην κυκλοφορία στην Ολλανδία...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι