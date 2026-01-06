Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Δήλωση – σοκ του δημάρχου της πόλης – «Στο μπαρ δεν είχε γίνει έλεγχος ασφαλείας εδώ και 5 χρόνια»

Σοκ και θλίψη προκαλεί η είδηση ότι το μπαρ στην ελβετική πόλη Κραν Μοντάνα, όπου την Πρωτοχρονιά έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι, δεν είχε υποβληθεί σε κανέναν έλεγχο ασφαλείας από το 2019, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Ο δήμαρχος της πόλης, Νικολά Φεράουντ, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Λυπούμαστε βαθύτατα. Δεν είχαμε ένδειξη ότι οι έλεγχοι δεν είχαν πραγματοποιηθεί», αναφερόμενος στην απουσία επιθεωρήσεων πυρασφάλειας από το 2020 έως το 2025.

«Λυπούμαστε για αυτό – το οφείλουμε στις οικογένειες και θα αναλάβουμε την ευθύνη», είπε επίσης, σύμφωνα με την Daily Mail.

Σημείωσε ότι υπάρχει μια ομάδα μόλις πέντε ατόμων που κάνουν «τεράστια δουλειά» και πραγματοποιούν ελέγχους στην περιοχή, φροντίζοντας περισσότερα από 10.000 κτίρια, συμπεριλαμβανομένων εστιατορίων και ξενοδοχείων.

Πρόσθεσε ότι το υλικό ηχομόνωσης που χρησιμοποιήθηκε στο μπαρ «Le Constellation» θεωρείτο αποδεκτό εκείνη την εποχή.

Οι εισαγγελικές Αρχές έχουν αναφέρει ότι η φωτιά, που εξαπλώθηκε ταχύτατα τις πρώτες ώρες της 1ης Ιανουαρίου, πιθανότατα προκλήθηκε από τα κεριά-βεγγαλικά που έβαλαν φωτιά στην οροφή του υπογείου του μπαρ.

Ο δήμαρχος συμπλήρωσε στην συνέντευξη Τύπου ότι «όλα τα πυροτεχνήματα-κεράκια απαγορεύονται πλέον σε κλειστούς χώρους».