Θεοφάνια: Εορτάστηκαν με λαμπρότητα και κατάνυξη σε Αθήνα και Πειραιά – Δείτε φωτογραφίες από τον Αγιασμό των Υδάτων και τη ρίψη του Τίμιου Σταυρού

Με κατάνυξη εορτάζονται σήμερα τα Θεοφάνια σε ολόκληρη τη χώρα, με τον Αγιασμό των Υδάτων να τελείται παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Πειραιά και επίσημων στην Αθήνα στη Δεξαμενή, ενώ συμμετείχαν πιστοί, στρατιωτικοί και εκπρόσωποι των Αρχών.

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός των Υδάτων και η ρίψη του Τίμιου Σταυρού στον Πειραιά.

Πλοία του Πολεμικού και του Λιμενικού απέδωσαν τιμές κατά τη διάρκεια της τελετής.

Επιβαίνοντες ήταν μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων βατραχανθρώπων και υποβρύχιων καταστροφών, ενώ απόστρατοι και εν ενεργεία στρατιωτικοί οι οποίοι βούτηξαν στα νερά και ο πρώτος δέχτηκε τα συγχαρητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.

Προηγήθηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ. Λόγω των εκδηλώσεων, βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού.

Αθήνα: Ο αγιασμός των υδάτων στη Δεξαμενή

Στην Αθήνα, η επίσημη δοξολογία για την εορτή των Θεοφανίων τελείται, όπως κάθε χρόνο, στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.

Ακολουθεί ο αγιασμός των υδάτων στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και των αρχών της πόλης.

Μεταξύ αυτών, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, καθώς και βουλευτές, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι.