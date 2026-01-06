Θεοφάνια: Εορτάστηκαν με λαμπρότητα και κατάνυξη σε Αθήνα και Πειραιά – Δείτε φωτογραφίες από τον Αγιασμό των Υδάτων και τη ρίψη του Τίμιου Σταυρού

Σύνοψη από το

  • Με κατάνυξη εορτάζονται σήμερα τα Θεοφάνια σε όλη τη χώρα, με τον αγιασμό των υδάτων να τελείται παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Πειραιά.
  • Πλοία του Πολεμικού και του Λιμενικού απέδωσαν τιμές κατά τη διάρκεια της τελετής, ενώ απόστρατοι και εν ενεργεία στρατιωτικοί βούτηξαν στα νερά.
  • Στην Αθήνα, ο αγιασμός των υδάτων τελέστηκε στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και των αρχών, μεταξύ αυτών ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεοφάνια Πειραιάς
Φωτογραφία: Intime

Με κατάνυξη εορτάζονται σήμερα τα Θεοφάνια σε ολόκληρη τη χώρα, με τον Αγιασμό των Υδάτων να τελείται παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Πειραιά και επίσημων στην Αθήνα στη Δεξαμενή, ενώ συμμετείχαν πιστοί, στρατιωτικοί και εκπρόσωποι των Αρχών.

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός των Υδάτων και η ρίψη του Τίμιου Σταυρού στον Πειραιά.

Θεοφάνια Πειραιάς
Φωτογραφία: Intime
Θεοφάνια Αθήνα
Φωτογραφία: Intime

Πλοία του Πολεμικού και του Λιμενικού απέδωσαν τιμές κατά τη διάρκεια της τελετής.

Θεοφάνια Πειραιάς
Φωτογραφία: Intime

Επιβαίνοντες ήταν μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων βατραχανθρώπων και υποβρύχιων καταστροφών, ενώ απόστρατοι και εν ενεργεία στρατιωτικοί οι οποίοι βούτηξαν στα νερά και ο πρώτος δέχτηκε τα συγχαρητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.

Θεοφάνια Πειραιάς
Φωτογραφία: Intime
Θεοφάνια Πειραιάς
Φωτογραφία: Intime

Προηγήθηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ. Λόγω των εκδηλώσεων, βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού.

Θεοφάνια Πειραιάς
Φωτογραφία: Intime

Αθήνα: Ο αγιασμός των υδάτων στη Δεξαμενή

Στην Αθήνα, η επίσημη δοξολογία για την εορτή των Θεοφανίων τελείται, όπως κάθε χρόνο, στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.

Θεοφάνια Αθήνα
Φωτογραφία: Intime

Ακολουθεί ο αγιασμός των υδάτων στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και των αρχών της πόλης.

Θεοφάνια Αθήνα
Φωτογραφία: Intime
Θεοφάνια Αθήνα
Φωτογραφία: Intime
Θεοφάνια Αθήνα
Φωτογραφία: Intime

Μεταξύ αυτών, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, καθώς και βουλευτές, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι.

Θεοφάνια Αθήνα
Φωτογραφία: Intime
Θεοφάνια Αθήνα
Φωτογραφία: Intime

