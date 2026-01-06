Αγιασμός των Υδάτων στο Ηράκλειο: Έπιασαν αλλά… έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό – Δείτε εικόνες

Με απρόοπτα τελέστηκε νωρίτερα το πρωί ο αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς οι κολυμβητές έσπασαν κατά λάθος τον Τίμιο Σταυρό.

Αρκετά λεπτά πριν από τον προγραμματισμένο για τις 11 το πρωί αγιασμό των υδάτων, δεκάδες πολίτες, μικροί και μεγάλοι, είχαν συγκεντρωθεί στο λιμάνι του Ηρακλείου για να παρακολουθήσουν τη ρίψη του Τιμίου Σταυρού.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Δοξολογίας για την εορτή των Θεοφανίων που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, ακολούθησε η καθιερωμένη τελετή καθαγιασμού των υδάτων για την ανεύρεση και ανάσυρση του Τιμίου Σταυρού στον λιμένα Ηρακλείου, στην προβλήτα του μικρού Κούλε.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, Ευγένιος πέταξε τον Σταυρό στη θάλασσα και οι… τολμηροί κολυμβητές βούτηξαν στο κρύο νερό του λιμένα Ηρακλείου για να πιάσουν και να προσκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρό.

«Σύμμαχος» ο… ανοιξιάτικος καιρός που συνέβαλε, ώστε πλήθος κόσμου να παρακολουθήσει την τελετή. Αν και έπνεαν ισχυροί νοτιάδες, η θάλασσα ήταν ήρεμη.