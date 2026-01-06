Αγιασμός των Υδάτων στο Ηράκλειο: Έπιασαν αλλά… έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό – Δείτε εικόνες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεοφάνια- Ηράκλειιο

Με απρόοπτα τελέστηκε νωρίτερα το πρωί ο αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς οι κολυμβητές έσπασαν κατά λάθος τον Τίμιο Σταυρό.

Αρκετά λεπτά πριν από τον προγραμματισμένο για τις 11 το πρωί αγιασμό των υδάτων, δεκάδες πολίτες, μικροί και μεγάλοι, είχαν συγκεντρωθεί στο λιμάνι του Ηρακλείου για να παρακολουθήσουν τη ρίψη του Τιμίου Σταυρού.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Δοξολογίας για την εορτή των Θεοφανίων που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, ακολούθησε η καθιερωμένη τελετή καθαγιασμού των υδάτων για την ανεύρεση και ανάσυρση του Τιμίου Σταυρού στον λιμένα Ηρακλείου, στην προβλήτα του μικρού Κούλε.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, Ευγένιος πέταξε τον Σταυρό στη θάλασσα και οι… τολμηροί κολυμβητές βούτηξαν στο κρύο νερό του λιμένα Ηρακλείου για να πιάσουν και να προσκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρό.

«Σύμμαχος» ο… ανοιξιάτικος καιρός που συνέβαλε, ώστε πλήθος κόσμου να παρακολουθήσει την τελετή. Αν και έπνεαν ισχυροί νοτιάδες, η θάλασσα ήταν ήρεμη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να διακόψετε τα αντικαταθλιπτικά χωρίς παρενέργειες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Το μέγεθος του κεφαλιού μπορεί να αποκαλύψει τον κίνδυνο για άνοια – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε αρχίζουν και πόσο θα διαρκέσουν

Θεοφάνια 2026: Τι ισχύει σήμερα για τις αμοιβές των εργαζομένων – Ποια είναι επόμενη υποχρεωτική αργία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:47 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Χαλκιδική: Βίντεο ντοκουμέντο από τη «χρυσή» ληστεία στο κοσμηματοπωλείο με λεία 580.000 ευρώ – Πώς έδρασαν οι δύο «Ροζ Πάνθηρες»

Βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο φως το enikos.gr από τη μεγάλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο εντός ...
11:25 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: 26χρονος απειλούσε την πρώην σύντροφό του ότι θα δημοσιοποιήσει φωτογραφία με προσωπικές στιγμές τους

Στη σύλληψη 26χρονου αλλοδαπού προχώρησαν το  βράδυ της Δευτέρας (5/1) αστυνομικοί του Τμήματο...
11:08 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Θεοφάνια στην Εύβοια: 15χρονος έπιασε τον Σταυρό στον Αλμυροπόταμο – Δείτε βίντεο

Με κάθε επισημότητα και σε κλίμα κατάνυξης εορτάστηκαν τα Θεοφάνια στον Αλμυροπόταμο, στην Εύβ...
10:18 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Αλίκη Καλλέργη: Έδωσαν το όνομά της σε αστέρι μετά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά – Η συγκινητική ανάρτηση του αδελφού της

Έναν ιδιαίτερο και συγκινητικό τρόπο επέλεξε η οικογένεια της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη για να ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι