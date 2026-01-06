Θεοφάνια στην Εύβοια: 15χρονος έπιασε τον Σταυρό στον Αλμυροπόταμο – Δείτε βίντεο

Με κάθε επισημότητα και σε κλίμα κατάνυξης εορτάστηκαν τα Θεοφάνια στον Αλμυροπόταμο, στην Εύβοια. Ο Αγιασμός των Υδάτων τελέστηκε στο λιμάνι, παρουσία κατοίκων και επισκεπτών που συμμετείχαν στη μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας.

Το ιερό τελετουργικό πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα όμορφο φυσικό περιβάλλον, με τη θάλασσα και το λιμάνι να αποτελούν το επίκεντρο των εκδηλώσεων.

Τον Σταυρό έπιασε ο 15χρονος Δημήτρης ενώ μαζί του βούτηξαν ακόμη τέσσερα παιδιά του χωριού.

Συγκινητική ήταν η στιγμή που μικρά παιδιά άφησαν από τα χέρια τoυς ένα λευκό περιστέρι.

Δείτε βίντεο: