Θεοφάνια στην Εύβοια: 15χρονος έπιασε τον Σταυρό στον Αλμυροπόταμο – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Με κάθε επισημότητα και σε κλίμα κατάνυξης εορτάστηκαν τα Θεοφάνια στον Αλμυροπόταμο, στην Εύβοια. Ο Αγιασμός των Υδάτων τελέστηκε στο λιμάνι, παρουσία κατοίκων και επισκεπτών.
  • Τον Σταυρό έπιασε ο 15χρονος Δημήτρης, ενώ μαζί του βούτηξαν ακόμη τέσσερα παιδιά του χωριού.
  • Συγκινητική ήταν η στιγμή που μικρά παιδιά άφησαν από τα χέρια τους ένα λευκό περιστέρι.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Αλμυροπόταμος- Εύβοια- σταυρός

Με κάθε επισημότητα και σε κλίμα κατάνυξης εορτάστηκαν τα Θεοφάνια στον Αλμυροπόταμο, στην Εύβοια. Ο Αγιασμός των Υδάτων τελέστηκε στο λιμάνι, παρουσία κατοίκων και επισκεπτών που συμμετείχαν στη μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας.

Το ιερό τελετουργικό πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα όμορφο φυσικό περιβάλλον, με τη θάλασσα και το λιμάνι να αποτελούν το επίκεντρο των εκδηλώσεων.

Τον Σταυρό έπιασε ο 15χρονος Δημήτρης ενώ μαζί του βούτηξαν ακόμη τέσσερα παιδιά του χωριού.

Συγκινητική ήταν η στιγμή που μικρά παιδιά άφησαν από τα χέρια τoυς ένα λευκό περιστέρι.

Δείτε βίντεο:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να διακόψετε τα αντικαταθλιπτικά χωρίς παρενέργειες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Το μέγεθος του κεφαλιού μπορεί να αποκαλύψει τον κίνδυνο για άνοια – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε αρχίζουν και πόσο θα διαρκέσουν

Θεοφάνια 2026: Τι ισχύει σήμερα για τις αμοιβές των εργαζομένων – Ποια είναι επόμενη υποχρεωτική αργία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:47 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Χαλκιδική: Βίντεο ντοκουμέντο από τη «χρυσή» ληστεία στο κοσμηματοπωλείο με λεία 580.000 ευρώ – Πώς έδρασαν οι δύο «Ροζ Πάνθηρες»

Βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο φως το enikos.gr από τη μεγάλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο εντός ...
11:32 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Αγιασμός των Υδάτων στο Ηράκλειο: Έπιασαν αλλά… έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό – Δείτε εικόνες

Με απρόοπτα τελέστηκε νωρίτερα το πρωί ο αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς οι κολ...
11:25 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: 26χρονος απειλούσε την πρώην σύντροφό του ότι θα δημοσιοποιήσει φωτογραφία με προσωπικές στιγμές τους

Στη σύλληψη 26χρονου αλλοδαπού προχώρησαν το  βράδυ της Δευτέρας (5/1) αστυνομικοί του Τμήματο...
10:18 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Αλίκη Καλλέργη: Έδωσαν το όνομά της σε αστέρι μετά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά – Η συγκινητική ανάρτηση του αδελφού της

Έναν ιδιαίτερο και συγκινητικό τρόπο επέλεξε η οικογένεια της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη για να ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι