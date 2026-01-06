Jayne Trcka: Βρέθηκε νεκρή στην κουζίνα της η bodybuilder του «Scary Movie»

Η 62χρονη Jayne Trcka, ηθοποιός και επαγγελματίας bodybuilder, γνωστή από τον ρόλο της ως Miss Mann στην ταινία «Scary Movie» του 2000, βρέθηκε νεκρή στην κουζίνα του σπιτιού της, στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια.

Η Trcka βρέθηκε χωρίς της αισθήσεις της από φίλο της, που πήγε στο σπίτι της για να δει τι συμβαίνει έπειτα από επανειλημμένες αναπάντητες κλήσεις.

Ο γιος της δήλωσε στο TMZ ότι η μητέρα του απεβίωσε στις 12 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 62 ετών, και ότι δεν γνώριζε για τυχόν προηγούμενα προβλήματα υγείας.

Ο ιατροδικαστής του Σαν Ντιέγκο επιβεβαίωσε τον θάνατό της, χωρίς να έχει ανακοινώσει ακόμη τα αίτια.

Η Trcka υπήρξε ενεργή στον χώρο του bodybuilding τη δεκαετία του 1980 και έκανε το πρώτο της κινηματογραφικό βήμα με την ταινία «Scary Movie» το 2000.

Το «Scary Movie» ήταν η πρώτη ταινία παρωδία της σειράς, με πρωταγωνιστές την Anna Faris, τους Marlon και Shawn Wayans, την Regina Hall και την Carmen Electra, και άφησε τη δική της σφραγίδα στην ποπ κουλτούρα.

Εκτός από τον ρόλο της ως Miss Mann, εμφανίστηκε σε πολλά περιοδικά, όπως τα MuscleMag International και Women’s Physique World. Στην τηλεόραση είχε συμμετοχές σε εκπομπές όπως «The Drew Carey Show» και «Whose Line is it Anyway?».

Αργότερα εργάστηκε ως μεσίτρια στη Νότια Καλιφόρνια.