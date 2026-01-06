Jayne Trcka: Βρέθηκε νεκρή στην κουζίνα της η bodybuilder του «Scary Movie»

Σύνοψη από το

  • Η 62χρονη Jayne Trcka, ηθοποιός και επαγγελματίας bodybuilder, γνωστή από τον ρόλο της ως Miss Mann στην ταινία «Scary Movie» του 2000, βρέθηκε νεκρή στην κουζίνα του σπιτιού της στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια.
  • Η Trcka βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από φίλο της, ενώ ο γιος της δήλωσε στο TMZ ότι απεβίωσε στις 12 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 62 ετών.
  • Ο ιατροδικαστής του Σαν Ντιέγκο επιβεβαίωσε τον θάνατό της, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ακόμη τα αίτια. Η Trcka υπήρξε ενεργή στον χώρο του bodybuilding τη δεκαετία του 1980.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Jayne Trcka: Βρέθηκε νεκρή στην κουζίνα της η bodybuilder του «Scary Movie»
Scary Movie, 2000

Η 62χρονη Jayne Trcka, ηθοποιός και επαγγελματίας bodybuilder, γνωστή από τον ρόλο της ως Miss Mann στην ταινία «Scary Movie» του 2000, βρέθηκε νεκρή στην κουζίνα του σπιτιού της, στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια.

Η Trcka βρέθηκε χωρίς της αισθήσεις της από φίλο της, που πήγε στο σπίτι της για να δει τι συμβαίνει έπειτα από επανειλημμένες αναπάντητες κλήσεις.


Ο γιος της δήλωσε στο TMZ ότι η μητέρα του απεβίωσε στις 12 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 62 ετών, και ότι δεν γνώριζε για τυχόν προηγούμενα προβλήματα υγείας.

Ο ιατροδικαστής του Σαν Ντιέγκο επιβεβαίωσε τον θάνατό της, χωρίς να έχει ανακοινώσει ακόμη τα αίτια.


Η Trcka υπήρξε ενεργή στον χώρο του bodybuilding τη δεκαετία του 1980 και έκανε το πρώτο της κινηματογραφικό βήμα με την ταινία «Scary Movie» το 2000.


Το «Scary Movie» ήταν η πρώτη ταινία παρωδία της σειράς, με πρωταγωνιστές την Anna Faris, τους Marlon και Shawn Wayans, την Regina Hall και την Carmen Electra, και άφησε τη δική της σφραγίδα στην ποπ κουλτούρα.

Εκτός από τον ρόλο της ως Miss Mann, εμφανίστηκε σε πολλά περιοδικά, όπως τα MuscleMag International και Women’s Physique World. Στην τηλεόραση είχε συμμετοχές σε εκπομπές όπως «The Drew Carey Show» και «Whose Line is it Anyway?».

Αργότερα εργάστηκε ως μεσίτρια στη Νότια Καλιφόρνια.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να διακόψετε τα αντικαταθλιπτικά χωρίς παρενέργειες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Το μέγεθος του κεφαλιού μπορεί να αποκαλύψει τον κίνδυνο για άνοια – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε αρχίζουν και πόσο θα διαρκέσουν

Θεοφάνια 2026: Τι ισχύει σήμερα για τις αμοιβές των εργαζομένων – Ποια είναι επόμενη υποχρεωτική αργία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:17 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Το αόριστο σχέδιο Τραμπ να «διοικήσει προσωρινά» τη Βενεζουέλα – Οι προσπάθειες επιρροής στο «σκληρό» Καράκας

Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει πως οι ΗΠΑ θέλουν να «κυβερνήσουν» τη Βενεζουέλα μετά την αιχμαλώτιση το...
09:48 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Ολλανδία: Ανεστάλησαν όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού και του πάγου

Το χιόνι και ο πάγος εξακολουθούν σήμερα να προκαλούν προβλήματα στην κυκλοφορία στην Ολλανδία...
09:41 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Καραϊβική: Εγκλωβισμένοι στα γιοτ… και περιπλανώμενοι στον «παράδεισο» οι celebrities μετά την επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Έψαχναν πτήσεις για να φύγουν

Μια απρόσμενη γεωπολιτική εξέλιξη μετατράπηκε τις τελευταίες ημέρες σε πονοκέφαλο για την παγκ...
08:51 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Κυπριακό: «Κοινός στόχος των δύο ηγετών η λύση με πολιτική ισότητα για πρώτη φορά από το 2020», αναφέρει ο ΟΗΕ

Οι άτυπες συναντήσεις σε διευρυμένο σχήμα εντός του 2025 και οι επαφές μεταξύ του Προέδρου της...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι