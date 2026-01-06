Αλίκη Καλλέργη: Έδωσαν το όνομά της σε αστέρι μετά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά – Η συγκινητική ανάρτηση του αδελφού της

Σύνοψη από το

  • Η οικογένεια της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη επέλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη της, δίνοντας το όνομά της σε ένα αστέρι.
  • Ο αδελφός της, Romain Kallergis, αποκάλυψε την κίνηση μέσω ανάρτησης στο Instagram, δημοσιεύοντας το πιστοποιητικό ονοματοδοσίας του αστεριού με το όνομα «Alice».
  • Πρόκειται για υπηρεσία ιδιωτικού οργανισμού, μέσω της οποίας οποιοσδήποτε μπορεί, έναντι αμοιβής, να αφιερώσει συμβολικά ένα αστέρι σε πρόσωπο της επιλογής του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αλίκη Καλλέργη: Έδωσαν το όνομά της σε αστέρι μετά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά – Η συγκινητική ανάρτηση του αδελφού της
Πηγή: Instagram

Έναν ιδιαίτερο και συγκινητικό τρόπο επέλεξε η οικογένεια της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη για να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη της, μετά τον θάνατό της στη φονική πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία.

Το story που μοιράστηκε στο Instagram ο αδελφός της, Romain Kallergis, προκάλεσε συγκίνηση, καθώς αποκάλυψε ότι έδωσαν το όνομά της, «Alice», σε ένα αστέρι.

Alice Kallergis Αλίκη Καλέργη
Πηγή: Instagram / @romaink_06

Όπως φαίνεται στην ανάρτηση, ο Romain δημοσίευσε το πιστοποιητικό ονοματοδοσίας αστεριού, το οποίο, σύμφωνα με στοιχεία από την ίδια την πλατφόρμα, καταχωρήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2026, συνοδευόμενο από συγκεκριμένες αστρονομικές συντεταγμένες.

Πηγή: institut-stellaire.fr

Σημειώνεται ότι πρόκειται για υπηρεσία ιδιωτικού οργανισμού, μέσω της οποίας οποιοσδήποτε μπορεί, έναντι αμοιβής (συνήθως στα 30 ευρώ), να αφιερώσει συμβολικά ένα αστέρι σε πρόσωπο της επιλογής του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να διακόψετε τα αντικαταθλιπτικά χωρίς παρενέργειες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Το μέγεθος του κεφαλιού μπορεί να αποκαλύψει τον κίνδυνο για άνοια – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε αρχίζουν και πόσο θα διαρκέσουν

Θεοφάνια 2026: Τι ισχύει σήμερα για τις αμοιβές των εργαζομένων – Ποια είναι επόμενη υποχρεωτική αργία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:47 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Χαλκιδική: Βίντεο ντοκουμέντο από τη «χρυσή» ληστεία στο κοσμηματοπωλείο με λεία 580.000 ευρώ – Πώς έδρασαν οι δύο «Ροζ Πάνθηρες»

Βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο φως το enikos.gr από τη μεγάλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο εντός ...
11:32 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Αγιασμός των Υδάτων στο Ηράκλειο: Έπιασαν αλλά… έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό – Δείτε εικόνες

Με απρόοπτα τελέστηκε νωρίτερα το πρωί ο αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς οι κολ...
11:25 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: 26χρονος απειλούσε την πρώην σύντροφό του ότι θα δημοσιοποιήσει φωτογραφία με προσωπικές στιγμές τους

Στη σύλληψη 26χρονου αλλοδαπού προχώρησαν το  βράδυ της Δευτέρας (5/1) αστυνομικοί του Τμήματο...
11:08 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Θεοφάνια στην Εύβοια: 15χρονος έπιασε τον Σταυρό στον Αλμυροπόταμο – Δείτε βίντεο

Με κάθε επισημότητα και σε κλίμα κατάνυξης εορτάστηκαν τα Θεοφάνια στον Αλμυροπόταμο, στην Εύβ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι