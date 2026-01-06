Κρήτη: «Σε ζήτησε ο Θεός κοντά του» – Τα σπαρακτικά μηνύματα για τον 35χρονο που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του έπειτα από φωτιά

Σπαρακτικά είναι τα μηνύματα που έχουν γράψει φίλοι και γνωστοί του 35χρονου Νίκου ο οποίος άφησε χθες την τελευταία του πνοή από φωτιά που σημειώθηκε στο σπίτι του, έπειτα από διαρροή υγραερίου από την κουζίνα στην Ανώπολη Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε όλους όσοι τον γνώριζαν καθώς όλοι κάνουν λόγο για ένα εξαιρετικό παιδί που πάντα ήταν πρόθυμο να βοηθήσει όποιον είχε ανάγκη.

«Παραμονή των φώτων ο Θεός, σε ζήτησε κοντά του/ στην Άνω Πόλη να βρεθείς, μέσα στην αγκαλιά του», γράφει ένας φίλος του ενώ κάποιος άλλος αναφέρει σε ανάρτησή του: «Βαθιά θλίψη μας σκέπασε όλους. Έχουμε χάσει κι άλλους ανθρώπους, μα εσύ ήσουν κάτι το ξεχωριστό».

Στην Κάτω Βάθεια η κηδεία του 35χρονου

Φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου αναμένεται να βρεθούν σήμερα στο χωριό της Κάτω Βάθειας όπου θα κηδευτεί ο άτυχος 35χρονος.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί στις 3.30 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ωστόσο η σορός του άνδρα θα βρίσκεται στην εκκλησία από τις 2 το μεσημέρι.

«Ήταν ένα από τα καλύτερα παιδιά», λέει η θεία του

Με δάκρυα στα μάτια η θεία του 35χρονου περιγράφει τις τελευταίες στιγμές του άτυχου νέου καθώς όλοι μαζί βρίσκονταν χθες σε γάμο. Γύρω στη 1 τα μεσάνυχτα ο 35χρονος έφυγε από το γλέντι και επέστρεψε στο σπίτι του επειδή δούλευε το επόμενο πρωί.

«Φεύγοντας από το γάμο πήγε στο σπίτι του όπου τα πάντα δούλευαν με υγραέριο. Όταν επέστρεψε, λογικά, άναψε κάτι ίσως την κουζίνα και είτε έγινε κάποια διαρροή, είτε κάποια ανάφλεξη. Το πρωί ήρθε ο ξάδελφός του να τον πάρει για να πάνε στη δουλειά ωστόσο ο Νίκος δεν άνοιγε. Ο ξάδελφός του μύριζε κάτι καμένο και κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ειδοποίησε την αδελφή του και ήρθε με τα κλειδιά και άνοιξε το σπίτι. Τότε τον αντίκρισαν αναίσθητο και παγωμένο. Το σπίτι όλο μαύρο. Η κουζίνα φαίνεται καμένη, το μπάνιο, τα υπνοδωμάτια, όλα», ανέφερε η θεία του 35χρονου ενώ παράλληλα τόνισε πως «ο ανιψιός μου ήταν το καλύτερο παιδί του κόσμου. Ήταν όμως άτυχος τελικά».

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα αποκαλύφθηκαν στις 11 το πρωί όταν η αδελφή του 35χρονου έπειτα από ώρες αναζήτησής του πήγε στο σπίτι του και είδε πως είχε προκληθεί φωτιά. Άνοιξε την πόρτα και μπήκε μέσα αντικρίζοντας το άψυχο σώμα του αδελφού της.

Σε κατάσταση σοκ ενημέρωσε τις Αρχές με δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και στελέχη της αστυνομίας να σπεύδουν στο σημείο.