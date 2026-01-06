Είδε στην κάμερα ασφαλείας την πεθερά της να μπαίνει κρυφά στο σπίτι της – «Είμαι έξαλλη, μάλλον πήρε το τρυφερό σημείωμα που άφησα στον άνδρα μου»

Μια γυναίκα έχει βαρεθεί πλέον την πεθερά της. Σε ανάρτησή της στο Reddit, μοιράστηκε την ιστορία της, όταν η πεθερά της πρόσφατα μπήκε κρυφά στο σπίτι της ενώ εκείνη και ο σύζυγός της ήταν σε διακοπές.

Η γυναίκα πιστεύει ότι η πεθερά της πήρε ένα προσωπικό αντικείμενο, αλλά δεν έχει κανέναν τρόπο να το αποδείξει με σιγουριά.

Η γυναίκα προσπαθεί να διαχειριστεί τη σχέση της με τη μητέρα του συζύγου της έπειτα από το αδιανόητο περιστατικό, όπου η πεθερά της μπήκε στο σπίτι της ενώ αυτή και ο σύζυγός της ήταν εκτός.

“Εισέβαλε στο σπίτι μας”

Σε μία ανάρτησή της στο Reddit, η γυναίκα εξήγησε ότι είχε φύγει από την πόλη για τις γιορτές ένα πρωί Δευτέρας, ενώ ο σύζυγός της ήταν στη δουλειά.

Πριν φύγει, είχε γράψει «ένα πολύ γλυκό, ιδιαίτερο σημείωμα» για τον άνδρα της και το άφησε «στον καναπέ, εκεί που ήξερα ότι θα το έβρισκε».

«Περίπου 15 λεπτά πριν γυρίσει από τη δουλειά, βλέπω στην κάμερα Ring μου τη μητέρα του συζύγου μου να μπαίνει στο σπίτι μας», έγραψε.

«Η πόρτα ήταν κλειδωμένη. Αυτό σημαίνει ότι πήρε το εφεδρικό κλειδί και μπήκε στο σπίτι μας (ζουν στην ίδια γειτονιά, αλλά σε διαφορετικά σπίτια)», πρόσθεσε.

Η γυναίκα σημείωσε ότι η πεθερά της βρισκόταν μέσα στο σπίτι για περίπου 10 λεπτά, αλλά αφού δεν έχουν κάμερες μέσα, «ποιος ξέρει τι έκανε εκεί».

«Όταν γύρισε ο σύζυγός μου, είπε ότι υπήρχαν δώρα Χριστουγέννων πάνω στο τραπέζι της κουζίνας για εκείνον. Και τον ρώτησα αν βρήκε το σημείωμα που του άφησα και είπε ότι δεν το βρήκε… οπότε σκέφτηκα ότι ίσως ο ανεμιστήρας το φύσηξε κάτω και να είναι κάτω από τον καναπέ», συνέχισε.

Ο σύζυγός της τελικά την ακολούθησε στο ταξίδι, οπότε και οι δύο ήταν εκτός πόλης για τις γιορτές, αφήνοντας τη γάτα τους στο σπίτι.

«Έχουμε μια γάτα και το φαγητό και το νερό της είναι μέσα, αλλά πηγαίνει έξω για την ανάγκη της», εξήγησε η γυναίκα.

Το συμβάν με τη γάτα και το κλειστό παράθυρο

Ωστόσο, την παραμονή των Χριστουγέννων, η πεθερά της την πήρε τηλέφωνο και της είπε ότι είδε τη γάτα στο παράθυρο και «ήθελε να ξέρει αν μπορεί να μπει στο σπίτι για να βγάλει τη γάτα έξω».

Διερωτώμενη γιατί η πεθερά της «ήθελε να μπει ξανά στο σπίτι μας», η γυναίκα της είπε ότι δεν ήταν απαραίτητο, αφού η γάτα είχε φαγητό και μία πόρτα για γάτες για να πάει στην τουαλέτα όποτε χρειαζόταν.

«Λοιπόν, όταν επιστρέψαμε χθες, υπήρχαν παντού σημάδια από ούρα και περιττώματα της γάτας γιατί η πόρτα που οδηγεί στην πόρτα της γάτας ήταν κλειστή», έγραψε η γυναίκα.

«Πρώτα, ρώτησα τον σύζυγό μου αν έκλεισε την πόρτα, και μου είπε όχι, γιατί να το κάνω αυτό; Ποτέ δεν κλείνουμε την πόρτα. Οπότε τότε απλώς υπέθεσα ότι ίσως το έκανα εγώ».

“Μήπως υπερβάλλω;”

«Αλλά τότε άρχισα να ψάχνω για το σημείωμα που του άφησα. Δεν το βρίσκω πουθενά. Κοίταξα στον κάδο απορριμμάτων. Κοίταξα στον κάδο έξω από το σπίτι. Κοίταξα κάτω από τον καναπέ. Κοίταξα κάτω από το χαλί. Κοίταξα παντού, οπότε είτε η γάτα μας έφαγε το γράμμα, ή η πεθερά μου το έκλεψε», συνέχισε η γυναίκα.

Η γυναίκα σημείωσε ότι αν η πεθερά της είναι «τόσο κακιά» για να «κλέψει ένα γράμμα που ήταν προσωπικό για τον σύζυγό μου», τότε δεν θα τη σόκαρε αν είχε κλείσει την πόρτα για να «μείνει η γάτα κλειδωμένη μέσα».

Αποφάσισε λοιπόν ότι έπρεπε να έχει μια συζήτηση με την πεθερά της για το τι συνέβη, αλλά επίσης ρώτησε τους χρήστες του Reddit αν υπερβάλλει.

Οι χρήστες στην ενότητα των σχολίων επέμεναν ότι ο σύζυγός της πρέπει να θέσει όρια στη μητέρα του, ενώ άλλοι πρότειναν να αλλάξουν τις κλειδαριές.

«Βάλε μια κλειδαριά με πληκτρολόγιο, έτσι ώστε να μην έχεις εφεδρικό κλειδί. Ή άλλαξε τις κλειδαριές και τη θέση του κλειδιού σου. Θα ήμουν έξαλλη», έγραψε κάποιος.

«Άλλαξε τις κλειδαριές και άφησε τον σύζυγό σου να κάνει τη συζήτηση μαζί της», πρόσθεσε κάποιος άλλος.