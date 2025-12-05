Ζήτησε από την πεθερά του να μη φέρει δώρα στα παιδιά του για τα Χριστούγεννα – «Κάνει απαίσια δώρα και έγινε έξαλλη»

Έπειτα από χρόνια απαίσιων χριστουγεννιάτικων δώρων από την πεθερά του, ένας άνδρας αποφάσισε επιτέλους να της ζητήσει να μην φέρει φέτος δώρα για τα παιδιά του. Της εξήγησε ότι είχε αρχίσει να γίνεται ανταγωνιστική με τα δώρα και να χαλάει τα Χριστούγεννα για τον γιο του.

Ωστόσο, εκείνη «ξέσπασε» σε αυτόν και τη σύζυγό του, και τώρα δεν ξέρει αν αυτό που έκανε ήταν σωστό.

Όπως περιγράφει ζήτησε από την πεθερά του να μην πάρει φέτος χριστουγεννιάτικα δώρα στα παιδιά του, μετά από χρόνια “άθλιων” επιλογών — και τώρα δεν είναι σίγουρος αν έκανε λάθος, αφού εκείνη ξέσπασε πάνω του και στη σύζυγό του.

Ο άνδρας μοιράστηκε την ιστορία του στο Reddit, στη στήλη με τίτλο “Μήπως έχω άδικο;”, εξηγώντας ότι είναι με τη γυναίκα του 17 χρόνια και έχουν πλέον έναν γιο 5 ετών και μια κόρη 2 ετών.

Ο άνδρας είπε ότι κάθε χρόνο η πεθερά του ζητάει λίστες δώρων από την οικογένεια — και μετά τις αγνοεί. Υποστήριξε ότι εκείνη πιστεύει πως τους ξέρει καλύτερα και ότι μπορεί να κάνει καλύτερες επιλογές από αυτά που της ζητούν ξεκάθαρα.

“Μας φέρνει πετσέτες κάθε χρόνο”

Ωστόσο, εκείνη έχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο για πολλά χρόνια. Ο άνδρας είπε ότι η σύζυγός του και η αδελφή της λαμβάνουν κάθε χρόνο δώρα βασισμένα σε πράγματα που τους άρεσαν όταν ήταν έφηβες, ενώ ο ίδιος και η γυναίκα του είχαν ζητήσει κάποτε πράγματα για το σπίτι — και τώρα λαμβάνουν μόνο πετσέτες κάθε χρόνο.

Ο άνδρας εξήγησε ότι η πεθερά του είναι επίσης πολύ ανταγωνιστική με τα δώρα, κάτι που, όπως είπε, μπορούσαν να διαχειριστούν όταν επρόκειτο μόνο για ενήλικες.

Τώρα όμως, η πεθερά του αρχίζει να αφήνει τα προβλήματά της με τα δώρα να επηρεάζουν τα δύο τους παιδιά.

Κάθε χρόνο, ο άνδρας και η οικογένειά του περνούν το πρωινό των Χριστουγέννων μόνοι τους, οι τέσσερίς τους, πριν έρθει η υπόλοιπη οικογένεια το βράδυ.

Είπε ότι πριν από δύο χρόνια, ο γιος του ανυπομονούσε να δείξει στους παππούδες του το καινούριο αγαπημένο του παιχνίδι από τον Άγιο Βασίλη.

Ωστόσο, η πεθερά του ζήλεψε και άρχισε να προσπαθεί να τον αποσπάσει με τα δικά της δώρα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ο άντρας είπε ότι την είδε να κρύβει το δώρο του εγγονού της από τον Άγιο Βασίλη μέσα στο σπίτι. Πέρσι, ο άντρας είδε τον γιο του να κρύβει τα καινούρια του παιχνίδια πριν προλάβει να έρθει η γιαγιά. Όταν τον ρώτησε γιατί το έκανε, ο μικρός απάντησε ότι δεν ήθελε η γιαγιά να του τα πάρει.

Όταν τελικά του έδωσε τα δικά της δώρα, η πεθερά άρχισε να παραπονιέται ότι ο εγγονός της δεν ήταν «αρκετά ενθουσιασμένος», μέχρι που η σύζυγός του παρενέβη.

Ο άνδρας είπε ότι ανησυχούσε μήπως τα παιδιά του αρχίσουν να μισούν τα Χριστούγεννα. Ανέφερε ότι η κόρη του δεν έχει καταλάβει ακόμα τι συμβαίνει, αλλά ο γιος του επηρεάζεται ξεκάθαρα.

Έτσι, φέτος μίλησε με τη σύζυγό του για το ενδεχόμενο να ζητήσουν από τη μητέρα της να μην δώσει δώρα.

“Έγινε επιθετική”

Όταν πήγαν στο σπίτι των γονιών της πριν από τα Χριστούγεννα φέτος, ο άντρας και η σύζυγός του κάθισαν τους γονείς της κάτω και τους εξήγησαν το πρόβλημα. Είπε ότι η πεθερά του «ξέσπασε πάνω τους» και άρχισε να φωνάζει ότι «τους καταστρέφουν τα λίγα Χριστούγεννα που της απομένουν με τα εγγονάκια της».

Ο άνδρας είπε ότι εκείνη τους είπε πως δεν είναι σίγουρη αν θα έρθουν τα Χριστούγεννα και στη συνέχεια τους αγνόησε για το υπόλοιπο της βραδιάς.

Τώρα, ο άνδρας δεν είναι σίγουρος αν αυτό που έκανε ήταν σωστό. Ρωτάει αν είχε άδικο που της είπε να μην φέρει δώρα τα Χριστούγεννα.

Στα σχόλια, πολλοί συμφώνησαν ότι ήταν παράξενο που η πεθερά του έπαιρνε τα παιχνίδια του εγγονού της και τα έκρυβε.

«Ήμουν έτοιμος να σε κατηγορήσω μέχρι που έφτασα στο σημείο όπου εκείνη παίρνει τα άλλα του παιχνίδια. Εστιάζεις στα δώρα, ενώ το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι η πεθερά υπερβαίνει τα όρια», έγραψε κάποιος.

«Έπρεπε να είχες μιλήσει από την πρώτη φορά που το έκανε και να είχες βάλει τους κανόνες κάτω. Νομίζω ότι εδώ δεν έχεις άδικο, γιατί προσπαθείς να αποφύγεις το πραγματικό ζήτημα. Και στο τέλος δεν βοήθησε καν. Πες της να σταματήσει να παίρνει τα παιχνίδια των παιδιών σου, τελεία. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό.»

Ένας άλλος σχολιαστής είπε ότι ο άνδρας δεν έχει άδικο και ότι το να μην έρθουν τα πεθερικά του τα Χριστούγεννα ίσως να είναι η τέλεια λύση.

«Το να μην έρθουν για τα Χριστούγεννα είναι τέλεια λύση! Μην προσπαθήσεις να την μεταπείσεις και μην υποκύψεις στον συναισθηματικό εκβιασμό», έγραψε.

«Στην πραγματικότητα, σκεφτόμουν να προτείνω να κάνετε τα “Χριστούγεννα” με τα πεθερικά μια εβδομάδα πριν. Τα παιδιά μπορούν να περάσουν χρόνο με τους παππούδες, μετά να κάνουν ένα διάλειμμα, και ύστερα να απολαύσουν την Ημέρα των Χριστουγέννων και τον Άγιο Βασίλη μόνο με εσάς τους δύο.»

«Θα είχα επίσης ένα κουτί ή μια σακούλα πρόχειρη και, καθώς καθαρίζετε μετά την αναχώρησή τους, απλώς θα πέταγα όλα τα ανεπιθύμητα δώρα εκεί μέσα και θα τα έβαζα αμέσως στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου», συνέχισε.

«Την επόμενη φορά που θα περνάτε κοντά από ένα μαγαζί μεταχειρισμένων, κάνετε μια γρήγορη στάση και τα αφήνετε.»

Ένα τρίτο άτομο συμφώνησε και είπε ότι τα Χριστούγεννα πρέπει να είναι ευχάριστα και όχι αγχωτικά.

«Όχι, δεν είσαι κακός. Τα Χριστούγεννα πρέπει να είναι χαρούμενα και υπέροχα για όλους, ειδικά για τα παιδιά! Αν η πεθερά σου δεν μπορεί να συμπεριφερθεί σαν ενήλικας, τότε δεν πρέπει να της επιτρέπεται να έρχεται, και το να της πεις να μην φέρει καθόλου δώρα είναι καλή ιδέα», είπε.

«Ωστόσο, είμαι σίγουρος ότι θα δημιουργήσει προβλήματα έτσι κι αλλιώς.»