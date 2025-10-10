Ο άνδρας της κάνει ό,τι του πει η μητέρα του – «Η πεθερά μου έχει παράλογες απαιτήσεις, αναγκάστηκα να φύγω απ’ το σπίτι»

Μία γυναίκα, στράφηκε στην κοινότητα του Reddit για συμβουλές, λέγοντας πως o άνδρας της αναθέτει στην μητέρα του, καθήκοντα δικά του. Όπως εξηγεί, η πεθερά της έχει ασυνήθιστες απαιτήσεις και μάλιστα, πληρώνει και τους λογαριασμούς τους.

Η ίδια αναρωτιέται αν έχει άδικο που αισθάνεται άβολα με τη συμπεριφορά τους. Η γυναίκα η οποία έγινε μητέρα πριν από δύο χρόνια, αναζητά συμβουλές, αφού συνειδητοποίησε πως ο άνδρας της, με τον οποίο είναι παντρεμένη εδώ και δύο χρόνια, αναθέτει στην μητέρα του όλες τις σοβαρές αποφάσεις που αφορούν το σπίτι τους.

Ρωτά τους αναγνώστες αν είναι εκείνη η περίεργη που αποφάσισε να επιστρέψει στη δουλειά της, έξι μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού τους.

“Μου ήταν πολύ δύσκολο, έπρεπε να ξεπεράσω το άγχος του αποχωρισμού και την επιλόχειο κατάθλιψη”, εξηγεί.

“Είχε περίεργες απαιτήσεις”

Ο άνδρας της πρότεινε να τους φυλά το μωρό η μητέρα του – και η γυναίκα στην αρχή, το δέχτηκε. “Η πεθερά μου, το βράδυ πριν έρθει να κρατήσει το παιδί, μου ζήτησε να της έχω όλα όσα θα χρειαστεί έξω, στο καθιστικό – όχι στο δωμάτιο του μωρού. Περίεργο μου φάνηκε, αλλά το έκανα”, περιγράφει η ίδια.

Ακόμη, παρόλο που η πεθερά της έχει αυτοκίνητο, ζητούσε από τη γυναίκα να την μεταφέρει τις ημέρες που θα πήγαινε να προσέξει το παιδί.

Ακόμη, λέει ότι παρατήρησε και άλλα, περίεργα σημάδια στη συμπεριφορά της πεθεράς της εκείνο το διάστημα.

Η γυναίκα, θέλοντας να είναι ήσυχη για το παιδί όσο θα έλειπε στη δουλειά, εγκατέστησε μια κάμερα.

“Η πεθερά μου παραπονέθηκε πως παραβιάζω την ιδιωτική της ζωή, δεν με άφησε να βάλω την κάμερα και ο άνδρας μου, συμφώνησε”, εξηγεί.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ένα απόγευμα, πήγε στο σπίτι τις και ανακάλυψε πως είχε αδειάσει το δωμάτιο του παιδιού.

“Ο άνδρας μου είχε μεταφέρει όλα τα πράγματα του μωρού στο καθιστικό και το δωμάτιο είχε αδειάσει – μετά από απαίτηση της πεθεράς μου”, λέει η γυναίκα.

Οι αλλαγές δεν σταματούν εδώ.

Όπως αναλύει η γυναίκα, η πεθερά της επέμενε, την επόμενη φορά που θα ερχόταν, να βρίσκει τα πάντα όπως ακριβώς τα έχει αφήσει.

“Όχι μόνο δεν με κατάλαβε αλλά πήρε και το μέρος της”

Νευριασμένη, η γυναίκα επιχείρηση να μιλήσει στον άνδρα της.

“Του είπα πως δεν νιώθω άνετα, δεν θέλω να πληρώνει εκείνη τους λογαριασμούς – κάτι που μόλις είχα ανακαλύψει”, αναφέρει, με την ελπίδα μάλιστα ότι, ο άνδρας της θα την καταλάβαινε.

Αντίθετα ωστόσο, ο άνδρας της πήρε ξεκάθαρα το μέρος της μητέρας του.

“Μου είπε πως η μητέρα του έχει δίκιο και εγώ είμαι εκείνη που τον κάνω να αισθάνεται άβολα”. Η συζήτηση τη στεναχώρησε πολύ. “Μου είπε πως, στην αρχή ήμουν καλή με την πεθερά μου και πως τώρα είμαι απόμακρη”, αποκαλύπτει.

Νιώθοντας πως είναι σε αδιέξοδο, η γυναίκα πήρε το μωρό και έφυγε απ’ το σπίτι. “Μάζεψα τα πράγματα, πήρα το παιδί και ήρθα να μείνω στο σπίτι της μητέρας μου. Είμαι εδώ τρεις μέρες τώρα και δεν έχουμε ξαναμιλήσει”, έγραψε στην ανάρτησή της.

“Πήρα το παιδί και ήρθα στην μητέρα μου”

Ρωτούσε τους αναγνώστες αν έχει άδικο που υπερασπίστηκε στον εαυτό της. Οι απαντήσεις δεν άργησαν να έρθουν, με τους αναγνώστες να παίρνουν το μέρος της. “Δεν έχεις καθόλου άδικο. Είσαι η γυναίκα του, δεν είσαι φιλοξενούμενη στο σπίτι του.

Το γεγονός ότι έδωσε τόσο θάρρος στην μητέρα του, είναι πολύ ανησυχητική ένδειξη”, έγραψε ένας αναγνώστης. “Άκου το ένστικτό σου. Καλά έκανες και έφυγες”. Κάποιος άλλος, τη ρώτησε αν η συμπεριφορά αυτή υπήρχε και πριν τον γάμο.

“Γενικά ο άνδρας σου φερόταν σαν μωρό. Αν και πριν τον γάμο και το παιδί, ήταν εξαρτημένος από την μητέρα του, τότε δεν υπάρχει περίπτωση ν’ αλλάξει, ούτε να στηρίξει ποτέ”, της έγραψε ένας άλλος.

Απαντώντας, η γυναίκα σημείωσε πως πράγματι, είχε παρατηρήσει τη συμπεριφορά αυτή και στο παρελθόν. Η ιστορία της συγκίνησε τους αναγνώστες, οι οποίοι κατάλαβαν πόσο δύσκολη είναι η διαχείριση των δυναμικών μέσα σε μια οικογένεια. Πολλοί μάλιστα, την επιβεβαίωσαν ότι πήρε τη σωστή απόφαση που έφυγε, έτσι ώστε να προστατεύσει τον εαυτό της και το παιδί.