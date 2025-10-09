Η κοπέλα του θεωρεί ότι «προσέβαλε» τη δουλειά της – «Έκανα ένα αστείο και τώρα θέλει να της ζητήσω συγγνώμη»

Ένας χρήστης του Reddit, έγραψε σε ανάρτησή του, ότι με την κοπέλα του είναι σε αδιέξοδο. Όλα ξεκίνησαν από ένα δικό του σχόλιο σχετικά με τη δουλειά της. “Της έκανα πλάκα λέγοντας πως το μόνο που κάνει είναι να πατάει αντιγραφή – επικόλληση”, πάνω στην ένταση ενός καβγά.

Κάποιοι από τους αναγνώστες πήραν το μέρος της γυναίκες, ενώ ένας σημείωσε πως ο άνδρας “υποτίμησε τη δουλειά της”. Τώρα και οι δύο πιστεύουν ότι ο άλλος οφείλει συγγνώμη. Από τη μία, ο άνδρας υποτίμησε τη δουλειά της κοπέλας και εκείνη στη συνέχεια, τον έβρισε.

Ο 30χρονος που βρίσκεται σε δίλημμα, έγραψε την ανάρτησή του με τίτλο: “Μήπως τελικά φταίω εγώ”, επειδή η 28χρονη σύντροφός του, προσβλήθηκε από το σχόλιό του.

“Πράγματι, ένα κομμάτι της περιγραφής της δουλειάς της κοπέλας μου, είναι να βγάζει φακέλους και να τους αντιγράφει”, είπε.

“Της είπα αστειευόμενος πως, το μόνο που κάνει είναι αντιγραφή – επικόλληση, μια χαρά μπορεί να κάνει το ίδιο και ο υπολογιστής”, αποκαλύπτει ο άνδρας.“Προσβλήθηκε”.

“Ήξερες πως την προσβάλεις και συνέχιζες”

Της είπε ακόμη πως, “Εσύ δεν καταλαβαίνεις τι κάνω”, ενώ εκείνη μετά τον έβρισε σε ξένη γλώσσα. Έφτασαν σε αδιέξοδο. “Μου λέει πως την πρόσβαλα πρώτος και πως πρέπει να της ζητήσω συγγνώμη”, λέει ο άνδρας. “Εγώ δεν το είπα για να υποτιμήσω τη δουλειά της. Εκείνη με είπε βλάκα, άρα εκείνη πρέπει να ζητήσει συγγνώμη”.

Οι αναγνώστες της ανάρτησης, έσπευσαν να σχολιάσουν, με τους περισσότερους να συμφωνούν ότι εκείνος έχει άδικο. “Εσύ την πρόσβαλες πρώτος, εσύ πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη”, έγραψε ένας αναγνώστης. “Μείωσες τη δουλειά της, είπες πως μπορεί να γίνει αυτόματα, μετά το συνέχισες και ας είχες καταλάβει ότι δεν θέλει. Είναι απαράδεκτο”.

Ένας ακόμη συμφώνησε γράφοντας: “Δεν σου χρωστάει καμία συγγνώμη – έβλεπες πως την εκνευρίζεις και συνέχιζες”.