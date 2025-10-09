Η κοπέλα του θεωρεί ότι «προσέβαλε» τη δουλειά της – «Έκανα ένα αστείο και τώρα θέλει να της ζητήσω συγγνώμη»

marinasiskos

timeout

Πρόσβαλε τη δουλειά που κάνει η σύντροφός του αλλά περιμένει από εκείνη να ζητήσει συγγνώμη – “με έβρισε εγώ ένα αστείο έκανα” . Φωτογραφία: Freepik
Πρόσβαλε τη δουλειά που κάνει η σύντροφός του αλλά περιμένει από εκείνη να ζητήσει συγγνώμη – “με έβρισε εγώ ένα αστείο έκανα” . Φωτογραφία: Freepik

Ένας χρήστης του Reddit, έγραψε σε ανάρτησή του, ότι με την κοπέλα του είναι σε αδιέξοδο. Όλα ξεκίνησαν από ένα δικό του σχόλιο σχετικά με τη δουλειά της. “Της έκανα πλάκα λέγοντας πως το μόνο που κάνει είναι να πατάει αντιγραφή – επικόλληση”, πάνω στην ένταση ενός καβγά.

Αγόρασε εξοχικό με χρήματα που κληρονόμησε – «Η σύντροφός μου λέει ότι είναι άδικο που της ζητάω να μοιραζόμαστε τα έξοδα»

Κάποιοι από τους αναγνώστες πήραν το μέρος της γυναίκες, ενώ ένας σημείωσε πως ο άνδρας “υποτίμησε τη δουλειά της”. Τώρα και οι δύο πιστεύουν ότι ο άλλος οφείλει συγγνώμη. Από τη μία, ο άνδρας υποτίμησε τη δουλειά της κοπέλας και εκείνη στη συνέχεια, τον έβρισε.

Ο 30χρονος που βρίσκεται σε δίλημμα, έγραψε την ανάρτησή του με τίτλο: “Μήπως τελικά φταίω εγώ”, επειδή η 28χρονη σύντροφός του, προσβλήθηκε από το σχόλιό του.

Δεν θέλει να παντρευτεί την επί 10 χρόνια σύντροφό του – «Διαφωνώ με τη νοοτροπία της, πιστεύει ότι πρέπει να πληρώνω τα πάντα»

“Πράγματι, ένα κομμάτι της περιγραφής της δουλειάς της κοπέλας μου, είναι να βγάζει φακέλους και να τους αντιγράφει”, είπε.

“Της είπα αστειευόμενος πως, το μόνο που κάνει είναι αντιγραφή – επικόλληση, μια χαρά μπορεί να κάνει το ίδιο και ο υπολογιστής”, αποκαλύπτει ο άνδρας.“Προσβλήθηκε”.

Ο σύντροφός της θέλει να κάνουν κοινό λογαριασμό – «Έχει χρεωμένη κάρτα και είναι σπάταλος»

“Ήξερες πως την προσβάλεις και συνέχιζες”

Της είπε ακόμη πως, “Εσύ δεν καταλαβαίνεις τι κάνω”, ενώ εκείνη μετά τον έβρισε σε ξένη γλώσσα. Έφτασαν σε αδιέξοδο. “Μου λέει πως την πρόσβαλα πρώτος και πως πρέπει να της ζητήσω συγγνώμη”, λέει ο άνδρας. “Εγώ δεν το είπα για να υποτιμήσω τη δουλειά της. Εκείνη με είπε βλάκα, άρα εκείνη πρέπει να ζητήσει συγγνώμη”.

Οι αναγνώστες της ανάρτησης, έσπευσαν να σχολιάσουν, με τους περισσότερους να συμφωνούν ότι εκείνος έχει άδικο. “Εσύ την πρόσβαλες πρώτος, εσύ πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη”, έγραψε ένας αναγνώστης. “Μείωσες τη δουλειά της, είπες πως μπορεί να γίνει αυτόματα, μετά το συνέχισες και ας είχες καταλάβει ότι δεν θέλει. Είναι απαράδεκτο”.

Ένας ακόμη συμφώνησε γράφοντας: “Δεν σου χρωστάει καμία συγγνώμη – έβλεπες πως την εκνευρίζεις και συνέχιζες”.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κλινικές Επιζώντων Καρκίνου δημιουργούνται σε νοσοκομεία του ΕΣΥ

Ζείτε με γάτα; Μάθετε ποιες αλλαγές μπορεί να προκαλεί στον εγκέφαλό σας

Θέρμανση: Συμβουλές για να εξοικονομήσετε χρήματα -Δείτε ποιο καύσιμο σας συμφέρει

Εργασιακό νομοσχέδιο: 6 SOS για το 13ωρο – Αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

«Iron Maiden»: Προσομοίωση δείχνει πώς η συσκευή βασανιστηρίων Iron Maiden οδηγούσε σε φρικτό θάνατο – Ανατριχιαστικό βίντε...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα αγόρι στην άμμο σε 13 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:30 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Συνταγή για scrambled eggs με ένα ξεχωριστό συστατικό από τον Gordon Ramsay

Ο Gordon Ramsay προτείνει μια πιο εκλεπτυσμένη συνταγή για βελούδινα scrambled eggs και η μυστ...
06:15 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το δαχτυλίδι αρραβώνων σε 10 δευτερόλεπτα

Αυτή η οπτική ψευδαίσθηση θα δοκιμάσει την παρατηρητικότητά σας και τις δεξιότητές σας. Αν σας...
05:30 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025: Ταύροι, να περιμένετε αλλαγές στις σχέσεις σας

Τι θα συμβεί σήμερα Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα ...
21:00 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί σε 3 συγκεκριμένες ημερομηνίες, είναι συνήθως οι πιο έξυπνοι

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, οι άνθρωποι με λαμπρό μυαλό, είναι δημιουργικοί, καινοτόμοι...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης