Αγόρασε εξοχικό με χρήματα που κληρονόμησε – «Η σύντροφός μου λέει ότι είναι άδικο που της ζητάω να μοιραζόμαστε τα έξοδα»

Φωτογραφία: Freepik
Φωτογραφία: Freepik

Ένας άνδρας στράφηκε στην κοινότητα του Reddit, όπου εξομολογήθηκε πως έκανε μια άβολη κουβέντα με την επί χρόνια σύντροφό του. Αναρωτιέται αν ήταν λάθος του που της ζήτησε να μοιράζονται τα έξοδα του σπιτιού – παρόλο που εκείνος πρόσφατα, κληρονόμησε σχεδόν 516.000 ευρώ και αγόρασε εξοχικό.

Ζήτησε από την κοπέλα του να καλύπτει τα μισά των μηνιαίων εξόδων τους, δηλαδή περίπου 520 ευρώ – ή και περισσότερα. Εκείνη διαφώνησε και του είπε πως, είναι άδικο από τη στιγμή που παίρνει τον κατώτατο μισθό.

Ο 34χρονος άνδρας εξήγησε πως, είχε την τύχη να κληρονομήσει κάποια χρήματα από τον παππού του, ο οποίος ωστόσο, θα ήθελε να τα αξιοποιήσει για ν’ αγοράσει σπίτι. Νιώθει ευγνώμων που κληρονόμησε τα χρήματα αυτά, τα οποία τον βοήθησαν ν’ αλλάξει τη ζωή του.

Γι’ αυτό και, με την 29χρονη σύντροφό του, αποφάσισαν ν’ αγοράσουν ένα εξοχικό και ονειρεύονται να ζήσουν το μέλλον τους. Βέβαια, το σπίτι χρειάζεται πολλές εργασίες ακόμη αλλά εκείνος το θεωρεί ευκαιρία.

“Θα είναι καλύτερα αν συνεισφέρει και εκείνη”

“Χρειάζεται μια μικρή κουζίνα και ένα μπάνιο – μετά θα είναι έτοιμο”, εξηγεί λέγοντας πως αρχικά το σχέδιό του, είναι να το νοικιάζει. Με προσοχή έκανε τους υπολογισμούς για τη νέα τους ζωή και, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, “λογαριασμοί, δημοτικά τέλη, ασφάλειες, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, θέρμανση, φαγητό, κατοικίδια κοστίζουν περίπου 1.376 ευρώ τον μήνα”.

Εκείνος περίμενε να συνδράμουν και οι δύο: “Θέλω να συνεισφέρει και η κοπέλα μου ώστε να είμαστε τακτοποιημένοι, μέσα στα επόμενα δύο ή τρία χρόνια”, εξηγεί συγκεκριμένα.
Ταυτόχρονα, ξεκαθαρίζει ότι οποιοδήποτε εισόδημα από ενοίκια θα βοηθούσε να μειωθεί το οικονομικό βάρος της.

“Αν βγάζαμε 520 δολάρια το μήνα, εκείνη δεν θα πλήρωνε τίποτα για τη δική της πλευρά”, γράφει, σημειώνοντας ότι αν το εισόδημα κάλυπτε τα πάντα, “και οι δύο δεν θα πληρώναμε τίποτα και ό,τι περισσέψει θα το μοιραστούμε ισόποσα ή θα αποφασίσουμε τι θα το κάνουμε”.

“Δεν περιμένω ν’ αναλάβει βάρη της ιδιοκτησίας”

Βέβαια, δεν έχει την απαίτηση η κοπέλα να αναλάβει τα βάρη της ιδιοκτησίας. “Δεν περιμένω να καλύπτει εργασίες για το σπίτι, αυτά είναι δικά μου”, σημειώνει. Προς το παρόν, εκείνος έχει αρχίσει να καλύπτει όλα τα έξοδα, ενώ η σύντροφός του προσπαθεί να σταθεροποιηθεί οικονομικά.

“Μέχρι να βρει σταθερή δουλειά, θα συνεχίσω να πληρώνω τα έξοδα, όπως κάνω σ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης μας”, λέει. Παρόλο που, ο μισθός του είναι σταθερός, δίνει σημαντικό μερίδιο από το εισόδημά του, περίπου το 40% σε ψυχοθεραπεία επειδή είναι προϋπόθεση για την εκπαίδευσή του.

Η κοπέλα του από την άλλη, έχει διαφορετικό υπόβαθρο. “Δεν έχει καθόλου χρήματα από την οικογένειά της”, εξηγεί.

Όνειρό του, σημειώνει και πάλι, είναι να επιφέρει ισορροπία και χαρά στη ζωή τους, όχι να δουλεύουν ασταμάτητα. “Πιστεύω ότι το σπίτι αυτό, θα μας δώσει τη δυνατότητα να ζήσουμε μια όμορφη ζωή. Δεν θέλω να εξαντληθούμε από τη δουλειά”, σημειώνει. Θέλει να ζει σε ήρεμους ρυθμούς, με ελευθερία και μοιρασμένα βάρη.

“Θα ήθελα να δουλεύουμε δύο ή τρεις ημέρες την εβδομάδα, ίσως να υιοθετήσουμε ένα παιδί, ενδεχομένως να νοικιάσουμε και το διπλανό σπίτι και να χαρούμε τη ζωή μας”, εξηγεί. Το ζευγάρι έχει συμφωνήσει για το σπίτι, αν και παραμένουν εντάσεις σχετικά με το τι θα ακολουθήσει. “Συνοπτικά, η κοπέλα μου ανησυχεί γιατί θεωρεί ότι τα 680 ευρώ τον μήνα (το μισό των εξόδων μας) είναι άδικο”, εξομολογείται.
Είναι μαζί εδώ και πέντε χρόνια και προσπαθούν πολύ για τη βελτίωση της σχέσης τους. “Έχουμε ξεκινήσει θεραπεία ζεύγους”, αποκαλύπτει. Ενώ ξέρει πως, ορισμένοι άνδρες αναλαμβάνουν όλα τα έξοδα του σπιτιού, λέει, “Καταλαβαίνω ότι μπορεί να κάνω και λάθος, από τη στιγμή που υπάρχουν άνδρες οι οποίοι υποστηρίζουν 100% τη γυναίκα τους. Και εγώ το ίδιο θα έκανα αν η υγεία μου ήταν σε καλύτερη κατάσταση”.

Η σύντροφός του, επιμένει ότι δεν είναι δίκαιο. “Μου λέει πως πρέπει να λάβω υπόψη πως, ο μισθός της είναι πολύ χαμηλότερος”, γράφει, σημειώνοντας πως, ο καθαρός μισθός της είναι πράγματι πολύ πιο χαμηλός από τον δικό του. “Ούτε θέλω να δουλεύει πολύ ή νυχτερινές βάρδιες γιατί θα χαλούσε την ποιότητα της ζωής της”, παραδέχεται αλλά αναρωτιέται “μήπως είμαι πολύ παρεμβατικός;”

Επιμένει πως, σκοπός του είναι να χαρούν τη ζωή τους παρά να αρρωστήσουν από τη δουλειά. “Αυτό είναι το νόημα ενός όμορφου σπιτιού, ένας ωραίος τρόπος ζωής”. Εν τω μεταξύ, προσπαθεί να την κάνει να νιώθει ασφάλεια, λέγοντάς της πως πάντα θα έχει ένα σπίτι, ακόμη και αν χωρίσουν. “Αναγνωρίζω βέβαια τα όρια της υπόσχεσής μου. Θα έχει πού να μείνει, όχι όμως δικαιώματα ή νομική προστασία”, συμπληρώνει.

Ορισμένοι από τους σχολιαστές σημείωσαν πως, ο διακανονισμός που προτείνει, φαίνεται δίκαιος. “Εφόσον δεν πληρώνει ενοίκιο, καλό είναι να καλύπτει ορισμένα έξοδα. Δίκαιο μου ακούγεται,  αν και το ποσό είναι κάπως υψηλό”, έγραψε ένας αναγνώστης.

