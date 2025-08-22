Ανακάλυψε πως η κοπέλα του απάτησε τον πρώην σύντροφό της – «Θέλω να την χωρίσω πριν μου κάνει το ίδιο»

Ο 40χρονος της ιστορίας περιγράφει πως η πρώην σύζυγός του τον απάτησε, ενώ πολλές και από τις σχέσεις των φίλων του, έχουν διαλυθεί λόγω της προδοσίας. Ακόμη και ένας από τους πιο στενούς φίλους του, παραδέχτηκε πρόσφατα πως έχει απιστήσει.

Έτσι, αφού πρόσφατα ανακάλυψε πως, η σύντροφός του απάτησε τον τελευταίο σύντροφό της με έναν τυχάρπαστο που γνώρισε, τώρα σκέφτεται να χωρίσει.

Ο γάμος του 40χρονου τελείωσε το 2022, όταν η γυναίκα του εξομολογήθηκε πως, είχε εξωσυζυγική σχέση με έναν οικογενειακό τους φίλο.

“Δεν χειρίστηκα καλά τον χωρισμό μου”

“Δεν το διαχειρίστηκα καθόλου σωστά. Το μόνο πράγμα που με συγκράτησε, ήταν η κόρη μας, την οποία φροντίζουμε με συνεπιμέλεια. Έτσι, δεν έχω μεγάλη εμπειρία στις γνωριμίες”, είπε ο άνδρας. Μετά τον χωρισμό του, ανακάλυψε πως, πέντε από τους πιο στενούς φίλους του – τρεις άνδρες και δύο γυναίκες – είχαν απατηθεί και εκείνοι, από το 2022 έως το 2023.

Ορισμένοι από αυτούς, προσπάθησαν να διορθώσουν τις σχέσεις, ενώ άλλοι, πέταξαν τους άπιστους συντρόφους έξω από το σπίτι, με τις κλωτσιές. Όπως εξηγεί ο άνδρας, η απιστία έχει πάρει σοβαρές διαστάσεις. Όπως και αν έχει, άρχισε να προσπαθεί να κάνει νέες γνωριμίες και έτσι, γνώρισε αρκετές γυναίκες – όλες τους, είχαν και το δικό τους παρελθόν.

“Άφησα κάποιες ευκαιρίες που δεν θα έπρεπε ενώ σε άλλες, έτρεξα όσο πιο γρήγορα μπορούσα”, αναφέρει χαρακτηριστικά. Αυτό καθώς, μετά τον τελευταίο του χωρισμό, αποφάσισε να μην βιάζεται και να κάνει προσεκτικές κινήσεις. Περίπου την ίδια περίοδο, έμαθε πως ένας πολύ στενός φίλος του, ο οποίος τον είχε βοηθήσει με το διαζύγιό του πριν από δύο χρόνια, είχε απατήσει – εκείνος – τη γυναίκα του και μάλιστα, αρκετές φορές, με διαφορετικούς συντρόφους.

Τα νέα που έμαθε, τον διέλυσαν. Είχε ήδη απομακρύνει αρκετούς φίλους, για τους οποίους είχε μάθει πως ήταν άπιστοι. “Ποτέ μου δεν είχα φανταστεί ότι, το άτομο που είχα εμπιστευτεί τόσο μου έκρυβε τόσα πολλά για τη ζωή του. Τον ήξερα για 16 ολόκληρα χρόνια και ζητούσα τη στήριξη ενός άπιστου”, εξηγεί ο άνδρας.

“Έπρεπε να επιλέξω αν θα φύγω, όπως έκανα με όλους τους άλλους, ή αν θα παραβίαζα τις αρχές μου για τον κρατήσω στη ζωή μου. Αποφάσισα να κάνω το δεύτερο”. Παρόλα αυτά, άρχισε να βασανίζεται γιατί είχε αλλάξει το σύστημα των αξιών του.

Στο παρελθόν, αξιολογούσε με απόλυτο τρόπο τα πράγματα: Θα ήταν “άσπρο” ή “μαύρο”. Έτσι ξαφνικά, ένιωσε πως οι ηθικές του αξίες πέρασαν στη ζώνη του γκρι, επειδή επέλεξε να παραβλέψει συμπεριφορές που άλλοτε, δεν θ’ ανεχόταν με τίποτα. Τα πράγματα όμως, δεν ήταν τόσο άσχημα.

Είχε αναθεωρήσει κάποια πράγματα σχετικά με τα όρια. Μάλιστα, άρχισε να μιλά με μια νέα γυναίκα – την τωρινή του σύντροφο – και, τα πράγματα πήγαιναν καλά.

Ο πρώην σύντροφός της, την είχε απατήσει με μια φίλη τους – και έτσι, είχαν μια σημαντική, κοινή εμπειρία που τους έφερε πιο κοντά. Η φίλη του, παραδέχτηκε ωστόσο πως, όταν ήταν 20 χρονών, είχε απιστήσει και εκείνη.

Φαίνεται ωστόσο πως, είχε μετανιώσει και ο άνδρας, κατάφερε να παραβλέψει το σφάλμα της. “Άλλωστε, όλοι μας κάνουμε λάθη και στα σαράντα δεν είμαστε τα ίδια άτομα που ήμασταν στα 20”, εξήγησε. “Ύστερα, τα παιδιά τους άρχισαν να τα πηγαίνουν πολύ καλά και έτσι, συνέχισαν να βγαίνουν τακτικά. Μέχρι την περασμένη εβδομάδα, που πήγαν μαζί διακοπές, τα πράγματα έδειχναν υπέροχα”.

Στη διάρκεια των διακοπών τους, η κοπέλα μέθυσε και, ένα βράδυ του εξομολογήθηκε κάτι που τον σόκαρε: Του αποκάλυψε πως, είχε απατήσει την τελευταία της σχέση με έναν τυχαίο άνδρα, τον οποίο γνώρισε σ’ ένα μουσικό φεστιβάλ στο Λας Βέγκας. Ενώ δεν του αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για την απιστία, του είπε πως, αφού μίλησε σε κάποιους φίλους για την επιλογή της να “ξεσκάσει” στο Λας Βέγκας, έχασε μερικούς από τους φίλους της – οι οποίοι την απομάκρυναν. “Δεν ξέρω αν απάτησε τον φίλο της για να τον εκδικηθεί ή αν ήξερε καν ότι εκείνος την είχε προδώσει.

“Ξέρω όμως, πως προσπαθούσαν να τα βρουν και πως, μετά την απιστία, έμειναν μαζί για έναν ακόμη χρόνο”, εξηγεί ο άνδρας. Σε κάθε περίπτωση, η αποκάλυψη της συντρόφου του, τον σόκαρε.

“Κάτι μέσα μου άλλαξε”

Η κοπέλα παρατήρησε την αλλαγή στη συμπεριφορά του. Τις τελευταίες ημέρες, ο άνδρας έχει αρχίσει και πάλι να σκέφτεται όπως παλιά και να αναθεωρεί την πραγματικότητα των σύγχρονων γνωριμιών.

Δεν μπορεί να πιστέψει πως, κάθε γυναίκα που έχει γνωρίσει από το διαζύγιό του και μετά, έχει απιστήσει – ορισμένες μάλιστα, αρκετές φορές, ούτε να “χωνέψει” πόσοι από τους φίλους του έχουν απατηθεί.

“Έχει γίνει τόσο συνηθισμένο, τόσο αναμενόμενο. Μόλις που άρχισα και πάλι να προσπαθώ και δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος να τη χωρίσω και να προσπαθήσω να βρω κάποια άλλη, με τις πιθανότητες να είναι 50 – 50 και η καινούργια να έχει απατήσει τον πρώην της”, εξηγεί ο άνδρας.

Αυτό, τον έκανε ν’ αναρωτιέται αν αξίζει τον κόπο να χωρίσει από τη σύντροφό του. Ή αν αξίζει να παραμείνει, παραβλέποντας την απιστία της και να έρθει αντιμέτωπος με τις δικές του ανασφάλειες και τον φόβο της προδοσίας.