Ουκρανία: Ο «ροζ» πύραυλος κρουζ που ανησυχεί τη Ρωσία και αλλάζει τα δεδομένα του πολέμου – Μπορεί να πλήξει τη Μόσχα

Η Ουκρανία ανακοίνωσε την ανάπτυξη ενός πυραύλου cruise, ικανού να πλήξει σε βάθος την ευρωπαϊκή Ρωσία (το δυτικό τμήμα της χώρας), με πολεμική κεφαλή άνω του ενός τόνου, σε μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα του πολέμου.

Ο πύραυλος Flamingo FP-5, που αναπτύχθηκε από την ουκρανική εταιρεία Fire Point, μπορεί να μεταφέρει «πολεμική κεφαλή 1.150 κιλών και να πετάξει σε απόσταση 3.000 χιλιομέτρων μέσα στη Ρωσία», όπως δήλωσε στο Politico η διευθύνουσα σύμβουλος και τεχνική διευθύντρια της εταιρείας, Ίρινα Τερέχ.

Η ίδια πρόσθεσε: «Δεν θέλαμε να το δημοσιοποιήσουμε, αλλά φαίνεται ότι είναι η σωστή στιγμή. Το Flamingo είναι ο πύραυλος cruise μεγάλου βεληνεκούς που μπορεί να χτυπήσει στη Ρωσία για 3.000 χιλιόμετρα».

The first footage of testing and combat use of the Ukrainian “Flamingo” cruise missile.

This is the FP-5 missile by Milanion Group, a project that was presented in February this year.

Main characteristics of the FP-5 missile: ▫️warhead: 1,000 kg;

▫️total weight: 6 tons;

▫️speed:…



Εξήγησε ακόμη ότι «χρειάστηκαν λιγότερο από εννέα μήνες για να αναπτυχθεί από μια ιδέα μέχρι τις πρώτες επιτυχημένες δοκιμές στο πεδίο της μάχης» και υπογράμμισε: «Δεν θα σας πω την ακριβή ταχύτητά του, αλλά μπορώ να πω ότι είναι ταχύτερος από όλους τους άλλους πυραύλους που έχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι πλήρως ουκρανικής κατασκευής».

Η γυναικεία πινελιά του πυραύλου

Η επιλογή του ονόματος (Flamingo) και το αρχικό ροζ χρώμα του πυραύλου, με την άκρη του όπου φιλοξενείται η κεφαλή, ήταν ένα «εσωτερικό αστείο» για τον συχνά υποτιμημένο ρόλο των γυναικών στον ανδροκρατούμενο κόσμο των όπλων.

«Οι πρώτοι μας πύραυλοι ήταν ροζ – πέρασαν όλα τα τεστ, αλλά μετά έπρεπε να αλλάξουμε χρώμα λόγω των στρατιωτικών απαιτήσεων καμουφλάζ. Όμως η γυναίκα που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή είναι ακόμα εκεί. Γυναικείο “άγγιγμα” στους πυραύλους», είπε η Τερέχ.

Για τον αντίκτυπο στη Μόσχα, η ίδια τόνισε: «Θα έλεγα ότι υπάρχει ένα είδος “μεγάλης ανδρικής δύναμης”. Δεν χρειάζεσαι ένα τρομακτικό όνομα για έναν πύραυλο που μπορεί να πετάξει 3.000 χιλιόμετρα. Ο κύριος στόχος είναι ένας πύραυλος να είναι αποτελεσματικός».

They plan to produce 7 "Flamingo" missiles per day by October — currently the output is one per day. The FP-5 "Flamingo" is one of the largest missiles of this type in the world, capable of carrying a payload (warhead) of up to 1,150 kg.

Η Ρωσία τον υποτιμά

Η ρωσική πλευρά πάντως προσπάθησε να μειώσει τη σημασία του πυραύλου, με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS να τον παρουσιάζει ως βασισμένο σε βρετανικό σχέδιο, κάτι που οι Ουκρανοί διαψεύδουν.

«Παρακολουθήσαμε την αντίδραση των Ρώσων στις πρώτες μας αποστολές και μπορώ να σας πω ότι όσο πιο επιτυχημένη ήταν μια αποστολή, τόσο περισσότερο οι Ρώσοι προσπαθούσαν να πνίξουν κάθε δημοσιότητα γύρω της», αντέτεινε η Τερέχ.

Το Flamingo έχει μπει σε μαζική παραγωγή, με 211 πυραύλους μόνο αυτόν τον μήνα.

Ζελένσκι: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εκατοντάδες

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη: «Μέχρι τον Δεκέμβριο θα έχουμε πολλούς περισσότερους από αυτούς», αρνούμενος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες μέχρι «η Ουκρανία να μπορεί να χρησιμοποιεί εκατοντάδες από αυτούς».

Σύμφωνα με την Τερέχ, «η επιτυχία του Flamingo είναι σημαντική. Φυσικά, συνεχίζουμε να εξερευνούμε τις μέγιστες δυνατότητες. Τα υπάρχοντα drones μας είναι εν μέρει υπεύθυνα για το κλείσιμο αεροδρομίων και τις υψηλές τιμές της βενζίνης στη Ρωσία».

Ο ερευνητής και ειδικός στους πυραύλους Φάμπιαν Χόφμαν, από το Πανεπιστήμιο του Όσλο, χαρακτήρισε το όπλο «την ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας της Ουκρανίας» σημειώνοντας: «Αν μπορεί να διαθέσει 3.000 έως 5.000 τέτοιους (και παρόμοιους) πυραύλους, έτοιμους μέσα σε 24 έως 48 ώρες να καταστρέψουν έως και το 25% της οικονομικής παραγωγής της Ρωσίας, τότε περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα καθίσταται αδύνατη».

Η Τερέχ υπογράμμισε πως υπάρχει έντονη πίεση από την ουκρανική κοινή γνώμη.

«Ο κόσμος θέλει αποτελέσματα – θέλει να δει την Κόκκινη Πλατεία στις φλόγες. Αλλά είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τρομοκράτες όπως οι γείτονές μας. Ιδρύσαμε την εταιρεία μας σε απάντηση στη ρωσική επιθετικότητα, αλλά δεν έχουμε επιθετικές προθέσεις – είμαστε έτοιμοι να προστατεύσουμε την κυριαρχία μας».

«Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι η Ρωσία δεν θα μας επιτεθεί ξανά σε ένα, δύο ή τρία χρόνια», κατέληξε.

Για την ίδια, το κλειδί παραμένει «να είμαστε πλήρως οπλισμένοι με ουκρανικά όπλα που έχουν ήδη αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους στο πεδίο της μάχης».