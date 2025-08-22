Τραμπ: Καλεί την Ουκρανία να περάσει στην αντεπίθεση για «να κερδίσει τον πόλεμο» – Επιχειρεί να πιέσει το Κρεμλίνο και προαναγγέλλει «ενδιαφέρουσες» μέρες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άνοιξε έναν νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ουκρανικής επίθεσης κατά της Ρωσίας, την ώρα που οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις φαίνεται να βαλτώνουν και η Μόσχα δείχνει απροθυμία να προχωρήσει σε συνάντηση κορυφής.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε ανάρτησή του στο Truth Social, μίλησε για «ενδιαφέροντες καιρούς μπροστά μας», καθώς η Ρωσία εμφανίζεται να επιβραδύνει τις διαδικασίες για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

«Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς στη χώρα του εισβολέα», έγραψε ο Τραμπ.

«Είναι σαν μια σπουδαία ομάδα στον αθλητισμό που έχει φανταστική άμυνα, αλλά δεν της επιτρέπεται να παίξει επίθεση. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα νίκης! Έτσι είναι η κατάσταση με την Ουκρανία και τη Ρωσία».

Ο Τραμπ κατηγόρησε επίσης τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ότι «δεν άφηνε την Ουκρανία να αντεπιτεθεί, μόνο να αμυνθεί», επιμένοντας ότι η ρωσική εισβολή συνέβη «επί των ημερών του».

Δύο εβδομάδες μετά την εκλογική του ήττα από τον Τραμπ, ο Μπάιντεν είχε εγκρίνει τη χρήση αμερικανικών πυραύλων από την Ουκρανία εναντίον ρωσικών στόχων, με σταδιακή αποδέσμευση όπλων μεγαλύτερου βεληνεκούς, φοβούμενος όμως ότι μια άμεση επίθεση στο ρωσικό έδαφος θα οδηγούσε σε κλιμάκωση.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε «χαζή» την απόφαση αυτή. «Νομίζω ότι ήταν μεγάλο λάθος», είπε τον Δεκέμβριο σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time.

«Διαφωνώ πάρα πολύ έντονα με την αποστολή πυραύλων εκατοντάδες μίλια μέσα στη Ρωσία. Γιατί το κάνουμε αυτό; Απλώς κλιμακώνουμε αυτόν τον πόλεμο και τον κάνουμε χειρότερο».

Σε συνέντευξη Τύπου στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα, είχε δηλώσει: «Δεν νομίζω ότι έπρεπε να το επιτρέψουν, σίγουρα όχι μόλις λίγες εβδομάδες πριν αναλάβω [την προεδρία]. Γιατί να το κάνουν αυτό χωρίς να με ρωτήσουν; Εγώ δεν θα τον είχα αφήσει να το κάνει. Νομίζω ότι ήταν μεγάλο λάθος».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, σχολίασε σχετικά με την ανάρτηση Τραμπ, ότι «Ο Πρόεδρος κάνει μια παρατήρηση, η οποία τυχαίνει να είναι αληθινή».

Το ερώτημα παραμένει αν ο Τραμπ, που έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να άρει τους περιορισμούς στη χρήση αμερικανικών όπλων από το Κίεβο, θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση.

Πάντως, όπως σημείωσε ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου, «δεν έχει υπάρξει καμία συζήτηση» για την αποστολή στην Ουκρανία πυραύλων Tomahawk, ένα από τα πάγια αιτήματα του Κιέβου.

Η ρητορική του Τραμπ εκλαμβάνεται και ως μέσο πίεσης προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος δεν δείχνει διάθεση να τερματίσει τον πόλεμο.

Πριν από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, ο Τραμπ είχε απειλήσει με νέες κυρώσεις τη Μόσχα και τους εμπορικούς της εταίρους, ενώ υψηλοί δασμοί των ΗΠΑ στο ινδικό πετρέλαιο –το οποίο αγοράζει σε μεγάλες ποσότητες από τη Ρωσία– αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την επόμενη εβδομάδα.

Αν και ο Τραμπ δήλωσε ότι μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν ο Ρώσος πρόεδρος «δεσμεύτηκε» να δει άμεσα τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες, κορυφαίοι Ρώσοι αξιωματούχοι τις τελευταίες μέρες κάνουν πίσω.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να γίνει μόνο «όταν όλα τα βασικά στοιχεία μιας ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν επεξεργαστεί πλήρως και οι ειδικοί και υπουργοί έχουν ετοιμάσει τις κατάλληλες εισηγήσεις».

Παρά την αρχική του αισιοδοξία για την πορεία των συνομιλιών, ο Τραμπ τώρα δηλώνει ότι «σε περίπου δύο εβδομάδες θα ξέρουμε αν μπορεί να υπάρξει συμφωνία».

Όπως είπε σε συνέντευξη: «Λοιπόν, θα σας πω, σε περίπου δύο εβδομάδες θα ξέρουμε αν θα γίνει ή όχι. Μετά ίσως χρειαστεί να πάρουμε διαφορετική πορεία, αλλά θα δούμε. Θα ξέρουμε σύντομα».

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι προσπαθεί να «ξεγλιστρήσει» από μια απευθείας συνάντηση.

«Κάθε μέρα πλέον διαμορφώνει [με τη στάση της] όλο και περισσότερο την αρχιτεκτονική ασφαλείας για την Ουκρανία: όπλα, χρηματοδότηση, συνεργασία με τους εταίρους μας, δυνάμεις στη στεριά, στον αέρα και στη θάλασσα», είπε την Πέμπτη.

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία συνεχίζει να εξαπολύει φονικές επιθέσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια της συνόδου Ζελένσκι–Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Την Πέμπτη, ρωσικός πύραυλος έπληξε αμερικανικό εργοστάσιο ηλεκτρονικών στη δυτική Ουκρανία.

Με πληροφορίες από: ABC News, The Hill, Wall Street Journal