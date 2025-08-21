Reuters: Αυτές είναι οι 3 απαιτήσεις του Πούτιν για ειρήνη στην Ουκρανία

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να παραδώσει όλη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, να παραιτηθεί από τις φιλοδοξίες της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη και να κρατήσει τα δυτικά στρατεύματα έξω από τη χώρα, δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές που γνωρίζουν τις σκέψεις του Κρεμλίνου σε ανώτατο επίπεδο.

Ο Ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή για την πρώτη σύνοδο κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια και πέρασε σχεδόν όλη την τρίωρη κλειστή συνάντησή τους συζητώντας για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει ένας συμβιβασμός για την Ουκρανία, σύμφωνα με τις πηγές που ζήτησαν ανωνυμία για να συζητήσουν ευαίσθητα θέματα.

Μιλώντας στη συνέχεια δίπλα στον Τραμπ, ο Πούτιν δήλωσε ότι η συνάντηση ελπίζει ότι θα ανοίξει τον δρόμο για την ειρήνη στην Ουκρανία – αλλά κανένας από τους δύο ηγέτες δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το τι συζήτησαν.

Στο πιο λεπτομερές ρεπορτάζ με βάση τη Ρωσία μέχρι σήμερα σχετικά με το τι είπε ο Πούτιν στη σύνοδο κορυφής, το Reuters είναι σε θέση να περιγράψει τι θα ήθελε να δει το Κρεμλίνο σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αναφέρει το ρεπορτάζ του πρακτορείου.

Η παραχώρηση του Κρεμλίνου

Στην ουσία, ανέφεραν οι ρωσικές πηγές, ο Πούτιν συμβιβάστηκε στις εδαφικές απαιτήσεις που έθεσε τον Ιούνιο του 2024, οι οποίες απαιτούσαν από το Κίεβο να παραχωρήσει το σύνολο των τεσσάρων επαρχιών που η Μόσχα διεκδικεί ως τμήμα της Ρωσίας: Το Ντοντέσκ και το Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία -που αποτελούν το Ντονμπάς- καθώς και τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια στα νότια. Το Κίεβο απέρριψε τους όρους αυτούς ως ισοδύναμους με παράδοση.

Στη νέα του πρόταση, ο Ρώσος πρόεδρος επέμεινε στην απαίτησή του να αποσυρθεί η Ουκρανία πλήρως από τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει, σύμφωνα με τις τρεις πηγές.

Σε αντάλλαγμα της συγκεκριμένης παραχώρησης, όμως, η Μόσχα θα κρατήσει τα εδάφη στις σημερινές γραμμές του μετώπου στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα, πρόσθεσαν. Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 88% του Ντονμπάς και το 73% της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, σύμφωνα με αμερικανικές εκτιμήσεις και στοιχεία ανοικτών πηγών.

Η Μόσχα είναι επίσης πρόθυμη να παραδώσει τα μικρά τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι και Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας, που ελέγχει στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας, ανέφεραν οι πηγές.

Οι απαιτήσεις του Κρεμλίνου

Ο Πούτιν εμμένει, επίσης, στις προηγούμενες απαιτήσεις του να εγκαταλείψει η Ουκρανία τις φιλοδοξίες της για το ΝΑΤΟ και για μια νομική δέσμευση από τη στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ότι δεν θα επεκταθεί περαιτέρω προς τα ανατολικά, καθώς και για τα όρια στον ουκρανικό στρατό και μια συμφωνία ότι δεν θα αναπτυχθούν δυτικά στρατεύματα στο έδαφος της Ουκρανίας ως μέρος μιας ειρηνευτικής δύναμης, ανέφεραν οι πηγές.

Οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις ήταν ήδη γνωστές. Έτσι κι αλλιώς, οι δύο πλευρές παραμένουν μακριά, περισσότερα από τρία χρόνια τώρα, αφότου ο Πούτιν διέταξε χιλιάδες ρωσικά στρατεύματα να εισβάλουν στην Ουκρανία σε μια εισβολή πλήρους κλίμακας που ακολούθησε την προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας το 2014 και τις παρατεταμένες μάχες στα ανατολικά της χώρας μεταξύ αυτονομιστών που υποστηρίζονται από τη Ρωσία και ουκρανικών στρατευμάτων.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δεν σχολίασε αμέσως τις προτάσεις. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα απορρίψει την ιδέα της αποχώρησης από διεθνώς αναγνωρισμένα ουκρανικά εδάφη ως μέρος μιας συμφωνίας και έχει πει ότι η βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς χρησιμεύει ως φρούριο που συγκρατεί τις ρωσικές προελάσεις βαθύτερα στην Ουκρανία.

“Αν μιλάμε για απλή απόσυρση από τα ανατολικά, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό”, δήλωσε στους δημοσιογράφους σε σχόλια που έδωσε στη δημοσιότητα το Κίεβο την Πέμπτη. “Είναι θέμα επιβίωσης της χώρας μας, που περιλαμβάνει τις ισχυρότερες αμυντικές γραμμές”, εξήγησε.