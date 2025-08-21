Μαρέβα Μητσοτάκη: Έστειλε εξώδικα σε δύο ιστοσελίδες για fake news περί αγοράς ακινήτου στο Ελληνικό

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη απέστειλε εξώδικα σε δύο ιστοσελίδες, τις οποίες κατηγορεί για διασπορά ψευδών ειδήσεων σχετικά με την ίδια.

Σύμφωνα με τα εξώδικα, οι ιστότοποι «Karditsa sta akra» και «VoiceNews» δημοσίευσαν ή αναδημοσίευσαν ισχυρισμούς ότι η σύζυγος του Πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, προχώρησε στην αγορά «πολυτελούς διαμερίσματος στον υπό κατασκευή ουρανοξύστη της Lamda Development στο Ελληνικό αξίας 3.000.000 ευρώ, με χρήματα του ελληνικού λαού».

«Μου αποδόθηκε, δηλαδή η μομφή ότι ζω “σε ένα παράλληλο σύμπαν πλούτου και προνομίων” και ότι η στάση μου “είναι ένα χαστούκι στην αξιοπρέπεια κάθε Έλληνα”. Περαιτέρω, δεν αρκεστήκατε στην αναπαραγωγή των ψευδών ειδήσεων που είχαν διασπαρθεί με το άρθρο, αλλά προχωρήσατε και στην επίταση της σχετικής λασπολογίας που αφήνει υπονοούμενα για την πηγή προέλευσης των χρημάτων της φανταστικής αγοραπωλησίας», αναφέρεται σε ένα από τα εξώδικα.

Όπως σημειώνεται στο εξώδικο προς το «Karditsa sta akra», «προς αποκατάσταση, λοιπόν, της αλήθειας την οποία πολύ καλά γνωρίζετε, τονίζεται ότι ουδέποτε προέβην σε αγορά διαμερίσματος στον υπό κατασκευή ουρανοξύστη της Lamda Development στο Ελληνικό, όπως άλλωστε τούτο προκύπτει και από τα επίσημα αρχεία του Ελληνικού Κτηματολογίου».

Η σύζυγος του Πρωθυπουργού κάνει λόγο για ανύπαρκτες πηγές και πληροφορίες και λασπολογία, και ζητάει από τα δύο site να ανακαλέσουν και να διορθώσουν τα δημοσιεύματα, τα οποία όπως τονίζει «είναι προσβλητικά προς την τιμή και την υπόληψή της».

Δείτε το εξώδικο προς το «VoiceNews» ΕΔΩ

Δείτε το εξώδικο προς το «Karditsa sta akra» ΕΔΩ