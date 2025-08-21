Μέτσοβο: 54χρονος καταπλακώθηκε από δέντρο – Απεγκλωβίστηκε από άνδρες της Πυροσβεστικής

Enikos Newsroom

κοινωνία

φωτιά πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (21/8) στη Χρυσοβίτσα Μετσόβου, όταν 54χρονος τραυματίστηκε καθώς καταπλακώθηκε από δέντρο.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο άνδρας απεγκλωβίστηκε με επιτυχία από πυροσβεστικές δυνάμεις και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για άμεση μεταφορά και περίθαλψη.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες από τη Διεύθυνση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων και την 5η ΕΜΑΚ, που κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον τραυματία με ασφάλεια.

