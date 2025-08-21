Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα»

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης

«Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα» αναφέρει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είχε τηλεδιάσκεψη με τον Δήμαρχο Αμοργού και τον Επαγγελματικό Αλιευτικό Σύλλογο του νησιού

Όπως σημειώνει ο πρωθυπουργός, «μαζί με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετώ, σήμερα, τον Γενικό της Γραμματέα, τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, τον πρώτο σε ψήφους βουλευτή Ημαθίας» και προσθέτει: «Όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο».

«Τα ολόψυχα συλλυπητήριά μου στην πολυαγαπημένη του σύζυγο και τα παιδιά τους», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

15:55 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

