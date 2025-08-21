Πέθανε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έπειτα από ανακοπή καρδιάς – Ήταν 59 ετών

Enikos Newsroom

πολιτική

Απόστολος Βεσυρόπουλος

Πέθανε ο βουλευτής και γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη το μεσημέρι της Πέμπτης 21 Αυγούστου στη Σιθωνία της Χαλκιδικής.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος βρισκόταν σε beach bar στη Σιθωνία της Χαλκιδικής, όταν ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι επιχείρησαν να τον επαναφέρουν κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου στη Χαλκιδική, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

Απόστολος Βεσυρόπουλος

Ποιος ήταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος ήταν βουλευτής Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική και τη Δημόσια Περιουσία.

Γεννήθηκε το 1966 στη Βέροια και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Σπούδασε στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του AΤΕΙ Λάρισας (Τμήμα Λογιστικής), και έκανε το μεταπτυχιακό του στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Εργάστηκε ως εφοριακός στη Βέροια και από το 2004 έως και το 2008 διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΑΚΕ Εφοριακών Ημαθίας – Πέλλας – Πιερίας. Επίσης, διετέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος και αντινομάρχης Ημαθίας, αρμόδιος για τις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή.

Από το 2010 μέχρι σήμερα διετέλεσε αντιπρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟΔΕ) Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας.

Εξελέγη βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ στις εκλογές του Ιουνίου του 2012 και επανεξελέγη τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του 2015. Το 2019, επανεξελέγη, πρώτος, βουλευτής Ημαθίας. Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη 2019 τοποθετήθηκε Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Στις εκλογές του Μαΐου του 2023 εξελέγη πρώτος, σε σταυρούς προτίμησης, βουλευτής Ημαθίας.

Στις 4 Απριλίου 2025 έπειτα από πρόταση του Πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίστηκε γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Ήταν έγγαμος και είχε δύο παιδιά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα έρευνα έδειξε ότι η περίμετρος του λαιμού μπορεί να αποκαλύψει τον κίνδυνο για καρδιοπάθειες και διαβήτη – Πώς θα τη με...

Eurostat: 1 στους 5 Έλληνες δεν έχει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα λόγω κόστους-Η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις από 1 Σεπτεμβρίου για κατάταξη υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Κατσαφάδος: Σφιχτό χρονοδιάγραμμα αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους – Αποζημιώσεις και για ενοίκια από τον Οκτώβριο

Τεστ προσωπικότητας: Το μάτι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πολλά για εσάς

Τι σημαίνει η φράση «μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας» και από πού προέρχεται
περισσότερα
11:33 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είχε τηλεδιάσκεψη με τον Δήμαρχο Αμοργού και τον Επαγγελματικό Αλιευτικό Σύλλογο του νησιού

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με τον Δήμαρχο Αμοργού Λευτέρη Κ...
20:20 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Επιβολή κυρώσεων στον Ισραήλ – Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία

Την ανάγκη για άμεση επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με...
19:40 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αλ Σίσι – Στο επίκεντρο η κατάσταση στη Γάζα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι (Abdel Fatah El-Sisi...
17:58 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Μητσοτάκης στο TikTok για συλλήψεις εμπρηστών: Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ – Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας

Αυστηρό μήνυμα σε όσους προκαλούν πυρκαγιές, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, έστειλε ο Πρωθ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο