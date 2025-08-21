Χαλκιδική: Υπέστη ανακοπή καρδιάς ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Ανακοπή καρδιάς υπέστη ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών και νυν γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος το μεσημέρι της Πέμπτης 21 Αυγούστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Βεσυρόπουλος βρισκόταν σε beach bar στη Σιθωνία της Χαλκιδικής, όταν ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι επιχείρησαν να τον επαναφέρουν κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ.

Αυτή τη στιγμή μεταφέρεται σε νοσοκομείο.

Ποιος είναι ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος είναι Έλληνας πολιτικός, βουλευτής Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική και τη Δημόσια Περιουσία.

Γεννήθηκε το 1966 στη Βέροια και κατάγεται από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Σπούδασε στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του AΤΕΙ Λάρισας (Τμήμα Λογιστικής), και έκανε το μεταπτυχιακό του στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Εργάστηκε ως εφοριακός στη Βέροια και από το 2004 έως και το 2008 διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΑΚΕ Εφοριακών Ημαθίας – Πέλλας – Πιερίας. Επίσης, διετέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος και αντινομάρχης Ημαθίας, αρμόδιος για τις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή.

Από το 2010 μέχρι σήμερα είναι αντιπρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟΔΕ) Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας.

Εξελέγη βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ στις εκλογές του Ιουνίου του 2012 και επανεξελέγη τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του 2015. Το 2019, επανεξελέγη, πρώτος, βουλευτής Ημαθίας. Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη 2019 τοποθετήθηκε Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Στις εκλογές του Μαΐου του 2023 εξελέγη πρώτος, σε σταυρούς προτίμησης, βουλευτής Ημαθίας.

Στις 4 Απριλίου 2025 έπειτα από πρόταση του Πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίστηκε γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Είναι έγγαμος και έχει δύο παιδιά.