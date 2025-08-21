Σάμος: Το νέο μεταναστευτικό δόγμα παρουσίασε ο υπουργός, Θάνος Πλεύρης

Το νέο δόγμα της κυβέρνησης για την μετανάστευση παρουσιάζει στους τοπικούς φορείς ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης που βρίσκεται σήμερα στην Σάμο συνοδευόμενος από τους δύο Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου, Μάνο Λογοθέτη και Δημήτρη Γλυμή.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψής του ήταν το γραφείο του βουλευτή Σάμου Χριστόδουλου Στεφανάδη, όπου συνομίλησε με τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Οι δυο επιλογές των μεταναστών

Αμέσως μετά σε δήλωση του στα ΜΜΕ είπε «Επισκέπτομαι τα νησιά μας, τα όποια έχουν τις δομές και ξεκινώ από την Σάμο. Διότι θέλουμε να δώσουμε ένα τόνο ότι τα νησιά αυτά έχουν σηκώσει κατ΄ εξοχήν το μεγάλο μέρος και βάρος του μεταναστευτικού όλο αυτό το διάστημα και προσπαθούμε να είμαστε διπλά τους και με αντισταθμιστικά οφέλη καθώς επίσης να δούμε τις δομές και τι μπορούμε να βελτιώσουμε ειδικά σε ένα νέο δόγμα το οποίο πλέον θέλουμε να είναι ξεκάθαρο, ότι η Ελλάδα είναι φιλική σε αυτόν που δικαιούται άσυλο και εχθρική σε αυτόν που έρχεται παράνομα. Τόνισε ότι η Ελλάδα είναι «φιλική σε αυτόν που δικαιούται άσυλο και εχθρική σε αυτόν ο οποίος έρχεται παράνομα».

Μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου, η μόνη επιλογή για τους παράνομους μετανάστες θα είναι «ή να επιστρέψει στην πατρίδα του ή να μπει στη φυλακή» σημείωσε με έμφαση.

Για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης, το οποίο θα ισχύσει από τον Ιούλιο του 2026, ο Υπουργός τόνισε ότι η Ευρώπη πλέον αντιλαμβάνεται ότι «η παράνομη μετανάστευση είναι το πρόβλημα». Η ελληνική πρόταση, την οποία στηρίζουν και άλλες χώρες, εστιάζει στη δημιουργία δομών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να μεταφέρεται ο κόσμος εκεί, κάτι που θεωρείται ότι θα είναι η «κυρίαρχη θέση» τα επόμενα χρόνια.

«Η Ελλάδα είναι ξεκάθαρη ότι «δεν πρόκειται να δεχτεί καμιά άλλη επιβάρυνση», αν τυχόν της ζητηθεί να δεχτεί πρόσφυγες από άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης.» συμπλήρωσε.

Η αποσυμφόρηση των Ελεγχόμενων Δομών

Για την αποσυμφόρηση της ΚΕΔΝ της Σάμου, ο Υπουργός δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη του μήνα, περίπου 870 άτομα θα έχουν μεταφερθεί στην ενδοχώρα.

Επιπλέον, ξεκαθάρισε ότι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου «δεν πρόκειται ποτέ να δεχτούν μετανάστες από άλλο σημείο», παρά μόνο όσους δέχονται από τα γειτονικά παράλια.

Ενίσχυση Δήμων

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε επίσης στις χρηματοδοτήσεις των δήμων του νησιού, τονίζοντας ότι «έχουν εγκριθεί μέχρι τώρα πάνω από 16 εκατομμύρια ευρώ για τον Δήμο Ανατολικής Σάμου», καθώς και μικρότερα κονδύλια για τον δήμο Δυτικής, τονίζοντας ότι «η παροχή αυτών των κονδυλίων αποτελεί υποχρέωση του Υπουργείου, ώστε οι πολίτες που επιβαρύνονται με την παρουσία μεταναστών να βλέπουν αντισταθμιστικά οφέλη μέσω συγκεκριμένων έργων».

Συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη

Ο Υπουργός στην συνέχεια συνοδευμένος και από τον βουλευτή Σάμου, Χριστόδουλο Στεφανάδη, συναντήθηκε με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη Ελισαίο Μαυρατζώτη καθώς και με τον Δήμαρχο Αν. Σάμου Πάρη Παπαγεωργίου. Και οι δύο τόνισαν την ανάγκη στήριξης του νησιού που εξακολουθεί να δέχεται το βάρος του μεταναστευτικού προβλήματος ενώ ευχαρίστησαν για τη συνεργασία, με την συμβολή και του βουλευτή Σάμου Καθηγητή κ. Στεφανάδη.

Ο Δήμαρχος Αν. Σάμου στάθηκε ιδιαίτερα σε έργα καίριας σημασίας όπως η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στην πόλη της Σάμου καθώς και το έργο ύδρευσης στην περιοχή του Κουμαριώνα που χρηματοδοτήθηκαν πρόσφατα από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ο Υπουργός από την πλευρά του ανέφερε ότι γίνεται συστηματική προσπάθεια για την μη επιπλέον επιβάρυνση των νησιών και υπογράμμισε ότι θα υπάρχει αναλογική κατανομή των μεταναστών καθώς και ότι δεν θα γίνεται μεταφορά από άλλα νησιά στην ΚΕΔ Σάμου. Τόνισε την ανάγκη στενής και συνεχούς συνεργασίας και επεσήμανε ότι το Υπουργείο είναι πάντα στο πλευρά των Δήμων που αντιμετωπίζουν πιέσεις από το μεταναστευτικό πρόβλημα.

Στη σύσκεψη συζητήθηκε επίσης και το θέμα της στήριξης των δομών υγείας παρόντος του προσωρινού Διοικητή του Νοσοκομείου Σάμου κ. Γιάννη Χατζηκωνσταντή.

Επόμενος σταθμός του υπουργού η Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή στη Ζερβού και τέλος η συνάντηση με τον Δήμαρχο Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους με την οποία θα ολοκληρωθεί η επίσκεψη του κ. Πλεύρη στην Σάμο.