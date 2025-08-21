Ρωσία: Μια νέα κρατική εφαρμογή μηνυμάτων θα είναι υποχρεωτικά προεγκατεστημένη σε όλα τα gadget – Το Κρεμλίνο επεκτείνει τον έλεγχο στο διαδίκτυο

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωσία: Μια νέα κρατική εφαρμογή μηνυμάτων θα είναι υποχρεωτικά προεγκατεστημένη σε όλα τα gadget – Το Κρεμλίνο επεκτείνει τον έλεγχο στο διαδίκτυο
Φωτογραφία: Freepik

Μια υποστηριζόμενη από το ρωσικό κράτος εφαρμογή μηνυμάτων, που προβάλλεται ως ανταγωνιστική του WhatsApp και για την οποία επικριτές έχουν δηλώσει πως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για παρακολουθήσεις, πρέπει από τον επόμενο μήνα να είναι προεγκατεστημένη σε όλα τα κινητά τηλέφωνα και τα τάμπλετ, ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική κυβέρνηση.

Η απόφαση για την προώθηση της δημοτικότητας της «MAX», της νέας ελεγχόμενης από το κράτος εφαρμογής μηνυμάτων, ελήφθη αφού η Ρωσία περιόρισε μερικές κλήσεις στο WhatsApp, που ανήκει στη Meta Platforms META.O, και στο Telegram, κατηγορώντας αυτές τις ξένης ιδιοκτησίας πλατφόρμες ότι δεν μοιράζονται πληροφορίες με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου σε υποθέσεις απάτης και τρομοκρατίας.

Η κυβέρνηση, η οποία επιδιώκει ένα μεγαλύτερο ρόλο στο χώρο του Ίντερνετ, ανέφερε σε σημερινή δήλωσή της ότι η MAX, η οποία θα συνδέεται με κυβερνητικές υπηρεσίες, θα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των εφαρμογών οι οποίες θα είναι υποχρεωτικά προεγκατεστημένες σε όλα τα «gadgets», περιλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων και των τάμπλετ, που θα πωλούνται στη Ρωσία από την 1η Σεπτεμβρίου.

Από την ίδια ημερομηνία θα είναι επίσης υποχρεωτικό το εγχώριο ρωσικό κατάστημα εφαρμογών RuStore, που είναι αυτή τη στιγμή προεγκατεστημένο σε όλες τις συσκευές Android, να προεγκαθίσταται και σε όλες τις συσκευές Apple, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Εξάλλου μια ιντερνετική εφαρμογή ρωσόφωνης τηλεόρασης με την ονομασία LIME HD TV, η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν δωρεάν τα κανάλια της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης, θα είναι προεγκατεστημένη σε όλες τις «έξυπνες» τηλεοπτικές συσκευές (smart TVs) που θα πωλούνται στη Ρωσία από την 1η Ιανουαρίου της ερχόμενης χρονιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα έρευνα έδειξε ότι η περίμετρος του λαιμού μπορεί να αποκαλύψει τον κίνδυνο για καρδιοπάθειες και διαβήτη – Πώς θα τη με...

Eurostat: 1 στους 5 Έλληνες δεν έχει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα λόγω κόστους-Η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη

Παπαθανάσης: Στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση η αυτοπαραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά στο Βόιο Κοζάνης, προϋπολογισμού 7,95...

Meta: «Παγώνει» τις προσλήψεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με την WSJ

Τι σημαίνει η φράση «μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας» και από πού προέρχεται

CERN: Το LHCb collaboration παρατήρησε εξαιρετικά σπάνια αποσύνθεση βαρυονίων
περισσότερα
12:27 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Politico: Πώς η Δύση μπορεί να ανατρέψει το σχέδιο Πούτιν στην Ουκρανία – Ο πόλεμος της εξάντλησης και η καίρια σημασία της στήριξης

Καθώς η Ουκρανία ετοιμάζεται να γιορτάσει την Ημέρα Ανεξαρτησίας της στις 24 Αυγούστου, το Κίε...
10:36 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Μητέρα σκότωσε σύζυγο και παιδιά πριν αυτοκτονήσει: Είχε μιλήσει για «κατάθλιψη» στο TikTok δύο μέρες πριν από το μακελειό – «Θα κάνω μια αλλαγή»

Μια τραγωδία συγκλόνισε την κοινότητα του Ματμπάρι στο Νιού Χάμσαϊρ, στη Βοστώνη των ΗΠΑ, όταν...
10:20 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Βίντεο: Άγριο ξύλο σε κρουαζιερόπλοιο για… κοτομπουκιές – Σκηνές χάους με δεκάδες επιβάτες να ανταλλάσσουν γροθιές

Ένα πρωτοφανές περιστατικό βίας σημειώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο της Carnival, όταν μια λεκτική α...
09:56 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Ουκρανία: Μαζικοί βομβαρδισμοί της Ρωσίας με εκρήξεις από το Κίεβο μέχρι τη Λβιβ

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας συνέχισαν τα πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο