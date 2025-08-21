Επεισόδια-σοκ στην Αργεντινή: Οπαδοί της Universidad de Chile έγδυσαν και χτύπησαν φιλάθλους της Independiente – Συγκλονιστικά βίντεο

Ακόμη μία νύχτα βίας στα γήπεδα ποδοσφαίρου της Λατινικής Αμερικής, καθώς στο παιχνίδι της Τετάρτης για το Sudamericana, μεταξύ της Independiente και της Universidad de Chile στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, διακόπηκε έπειτα από σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών.

Σύμφωνα με αναφορές, οι οπαδοί της Universidad de Chile πέταξαν αντικείμενα από την περιοχή των φιλουξενούμενων προς τους οπαδούς της γηπεδούχου ομάδας, αναγκάζοντας την αστυνομία να επέμβει και να προχωρήσει σε μερική εκκένωση του γηπέδου Estadio Libertadores de América.

Huge troubles at the Copa Sudamericana match between Independiente and Universidad de Chile last night 🤯💥 pic.twitter.com/wzXDXQJ3Ui — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) August 21, 2025



Η βία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, όταν περίπου 3.000 Χιλιανοί οπαδοί, που είχαν τοποθετηθεί σε ψηλά πάνω από τη θύρα των γηπεδούχων, άρχισαν να πετούν καθίσματα, πέτρες και ράβδους στους οπαδούς της Independiente.

Ούτε η αστυνομία ούτε η ιδιωτική ασφάλεια του σταδίου επενέβησαν.

⚠️100 BARRAS DE INDEPENDIENTE vs 10 de la UNIVERSIDAD DE CHILE, así es el ESCÁNDALO en la tribuna sur alta del Libertadores de América, imágenes TERRIBLES.pic.twitter.com/Bpn4sg7D2f — Deportes 24 – Argentina (@deportes24ar) August 21, 2025



Στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, που άρχισε με καθυστέρηση, οι οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να σταματήσουν το παιχνίδι, και εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια πραγματική καταδίωξη.

Χούλιγκαν της Independiente μπήκαν στις κερκίδες των φιλουξενούμενων και άρχισαν να επιτίθεται στους λίγους Χιλιανούς οπαδούς που είχαν απομείνει, τους έβγαλαν τα ρούχα και τους χτύπησαν.

“Lamentable” Por videos de “hinchas” de Independiente que OBLIGARON A PEDIR PERDÓN, a 2 de Universidad De Chile. https://t.co/xWYsnSEyTc — 👁️‍🗨️ Es Tendencia (@es_tendenciaenx) August 21, 2025



Μιάμιση ώρα μετά τη διακοπή, περίπου 350 Χιλιανοί οπαδοί κρατούνταν στην περιοχή Puerto Madero στο κέντρο του Μπουένος Άιρες, ενώ όσοι δεν κατάφεραν να φύγουν με λεωφορεία βρήκαν καταφύγιο σε κατοίκους του Avellaneda, όπως ανέφερε ο ραδιοφωνικός σταθμός της Χιλής ADN.

Οι παίκτες εγκατέλειψαν τον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο καθώς οι ανησυχίες για την ασφάλειά τους αυξάνονταν. Ο αγώνας διακόπηκε με το σκορ 1-1.

Ο πρέσβης της Χιλής στην Αργεντινή, José Antonio Viera Gallo, ανέφερε ότι «τουλάχιστον ένας Χιλιανός βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση» και συνολικά 9 νοσηλεύτηκαν.

Η διοργανώτρια αρχή του ποδοσφαίρου της Νότιας Αμερικής, CONMEBOL, ανακοίνωσε ότι ο αγώνας ακυρώθηκε λόγω «έλλειψης εγγυήσεων ασφάλειας από τον τοπικό σύλλογο και τις τοπικές αρχές ασφαλείας», προσθέτοντας ότι η υπόθεση θα παραπεμφθεί στα δικαστικά όργανα και οι πληροφορίες για τα γεγονότα θα σταλούν στην πειθαρχική επιτροπή.

La CONMEBOL anunció oficialmente la cancelación del partido de vuelta ante Independiente, por lo que quedaremos a la espera de la resolución de la instancia correspondiente. Sin embargo, en estos momentos, lo deportivo pasa a segundo plano. Nuestra máxima preocupación es conocer… pic.twitter.com/7qW5MX4EOP — Universidad de Chile (@udechile) August 21, 2025



Τα μέσα ενημέρωσης της Αργεντινής ανέφεραν ότι περισσότεροι από 300 οπαδοί της Universidad de Chile συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια και αρκετοί οπαδοί και από τις δύο ομάδες τραυματίστηκαν.

Ο πρόεδρος της Χιλής, Gabriel Boric, καταδίκασε τη βία με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ: «Αυτό που συνέβη… είναι λάθος με τόσους πολλούς τρόπους, από τη βία στις κερκίδες έως την προφανή ανευθυνότητα στην οργάνωση», έγραψε.

«Το δικαστικό σύστημα πρέπει να προσδιορίσει ποιος φέρει ευθύνη. Τώρα η προτεραιότητά μας ως κυβέρνησης είναι να μάθουμε την κατάσταση των συμπατριωτών μας που έχουν δεχθεί επιθέσεις, να εξασφαλίσουμε ότι θα λάβουν άμεση ιατρική φροντίδα και ότι όσοι έχουν συλληφθεί θα έχουν τα δικαιώματά τους σεβαστά».

Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables. Ahora nuestra… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 21, 2025



Ο Boric δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στον Χιλιανό πρέσβη να επισκεφθεί τους οπαδούς που κρατούνται σε αστυνομικά τμήματα και νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της πρωτεύουσας της Αργεντινής.

Τον Απρίλιο, ένα ντέρμπι στη Χιλή μεταξύ των Universidad de Chile και Colo Colo είχε αναβληθεί μετά τον θάνατο δύο οπαδών σε συνωστισμό σε αγώνα του Copa Libertadores.

Η βία στα γήπεδα της Αργεντινής είναι συχνό φαινόμενο, ενώ η ομάδα Salvemos Al Futbol (Save Football) έχει καταγράψει περισσότερους από 350 θανάτους σχετιζόμενους με το ποδόσφαιρο στη χώρα τον τελευταίο αιώνα.

Με πληροφορίες από: Reuters, Associated Press, El Pais