Επεισόδια-σοκ στην Αργεντινή: Οπαδοί της Universidad de Chile έγδυσαν και χτύπησαν φιλάθλους της Independiente – Συγκλονιστικά βίντεο

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Επεισόδια-σοκ στην Αργεντινή: Οπαδοί της Universidad de Chile έγδυσαν και χτύπησαν φιλάθλους της Independiente – Συγκλονιστικά βίντεο
Φωτογραφία: AP

Ακόμη μία νύχτα βίας στα γήπεδα ποδοσφαίρου της Λατινικής Αμερικής, καθώς στο παιχνίδι της Τετάρτης για το Sudamericana, μεταξύ της Independiente και της Universidad de Chile στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, διακόπηκε έπειτα από σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών.

Σύμφωνα με αναφορές, οι οπαδοί της Universidad de Chile πέταξαν αντικείμενα από την περιοχή των φιλουξενούμενων προς τους οπαδούς της γηπεδούχου ομάδας, αναγκάζοντας την αστυνομία να επέμβει και να προχωρήσει σε μερική εκκένωση του γηπέδου Estadio Libertadores de América.


Η βία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, όταν περίπου 3.000 Χιλιανοί οπαδοί, που είχαν τοποθετηθεί σε ψηλά πάνω από τη θύρα των γηπεδούχων, άρχισαν να πετούν καθίσματα, πέτρες και ράβδους στους οπαδούς της Independiente.

Φωτογραφία: AP

Ούτε η αστυνομία ούτε η ιδιωτική ασφάλεια του σταδίου επενέβησαν.


Στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, που άρχισε με καθυστέρηση, οι οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να σταματήσουν το παιχνίδι, και εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια πραγματική καταδίωξη.

Φωτογραφία: AP

Χούλιγκαν της Independiente μπήκαν στις κερκίδες των φιλουξενούμενων και άρχισαν να επιτίθεται στους λίγους Χιλιανούς οπαδούς που είχαν απομείνει, τους έβγαλαν τα ρούχα και τους χτύπησαν.


Μιάμιση ώρα μετά τη διακοπή, περίπου 350 Χιλιανοί οπαδοί κρατούνταν στην περιοχή Puerto Madero στο κέντρο του Μπουένος Άιρες, ενώ όσοι δεν κατάφεραν να φύγουν με λεωφορεία βρήκαν καταφύγιο σε κατοίκους του Avellaneda, όπως ανέφερε ο ραδιοφωνικός σταθμός της Χιλής ADN.

Οι παίκτες εγκατέλειψαν τον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο καθώς οι ανησυχίες για την ασφάλειά τους αυξάνονταν. Ο αγώνας διακόπηκε με το σκορ 1-1.

Ο πρέσβης της Χιλής στην Αργεντινή, José Antonio Viera Gallo, ανέφερε ότι «τουλάχιστον ένας Χιλιανός βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση» και συνολικά 9 νοσηλεύτηκαν.

Φωτογραφία: AP

Η διοργανώτρια αρχή του ποδοσφαίρου της Νότιας Αμερικής, CONMEBOL, ανακοίνωσε ότι ο αγώνας ακυρώθηκε λόγω «έλλειψης εγγυήσεων ασφάλειας από τον τοπικό σύλλογο και τις τοπικές αρχές ασφαλείας», προσθέτοντας ότι η υπόθεση θα παραπεμφθεί στα δικαστικά όργανα και οι πληροφορίες για τα γεγονότα θα σταλούν στην πειθαρχική επιτροπή.


Τα μέσα ενημέρωσης της Αργεντινής ανέφεραν ότι περισσότεροι από 300 οπαδοί της Universidad de Chile συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια και αρκετοί οπαδοί και από τις δύο ομάδες τραυματίστηκαν.

Ο πρόεδρος της Χιλής, Gabriel Boric, καταδίκασε τη βία με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ: «Αυτό που συνέβη… είναι λάθος με τόσους πολλούς τρόπους, από τη βία στις κερκίδες έως την προφανή ανευθυνότητα στην οργάνωση», έγραψε.

«Το δικαστικό σύστημα πρέπει να προσδιορίσει ποιος φέρει ευθύνη. Τώρα η προτεραιότητά μας ως κυβέρνησης είναι να μάθουμε την κατάσταση των συμπατριωτών μας που έχουν δεχθεί επιθέσεις, να εξασφαλίσουμε ότι θα λάβουν άμεση ιατρική φροντίδα και ότι όσοι έχουν συλληφθεί θα έχουν τα δικαιώματά τους σεβαστά».


Ο Boric δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στον Χιλιανό πρέσβη να επισκεφθεί τους οπαδούς που κρατούνται σε αστυνομικά τμήματα και νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της πρωτεύουσας της Αργεντινής.

Τον Απρίλιο, ένα ντέρμπι στη Χιλή μεταξύ των Universidad de Chile και Colo Colo είχε αναβληθεί μετά τον θάνατο δύο οπαδών σε συνωστισμό σε αγώνα του Copa Libertadores.

Η βία στα γήπεδα της Αργεντινής είναι συχνό φαινόμενο, ενώ η ομάδα Salvemos Al Futbol (Save Football) έχει καταγράψει περισσότερους από 350 θανάτους σχετιζόμενους με το ποδόσφαιρο στη χώρα τον τελευταίο αιώνα.

Με πληροφορίες από: Reuters, Associated Press, El Pais

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα έρευνα έδειξε ότι η περίμετρος του λαιμού μπορεί να αποκαλύψει τον κίνδυνο για καρδιοπάθειες και διαβήτη – Πώς θα τη με...

Eurostat: 1 στους 5 Έλληνες δεν έχει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα λόγω κόστους-Η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη

Παπαθανάσης: Στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση η αυτοπαραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά στο Βόιο Κοζάνης, προϋπολογισμού 7,95...

Meta: «Παγώνει» τις προσλήψεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με την WSJ

Τι σημαίνει η φράση «μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας» και από πού προέρχεται

CERN: Το LHCb collaboration παρατήρησε εξαιρετικά σπάνια αποσύνθεση βαρυονίων
περισσότερα
09:25 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Σπανούλης: Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος – Πρέπει να βρούμε το spacing για τον Γιάννη

Μετά τη νίκη της Εθνικής επί της Λετονίας με 104-86 στην πρεμιέρα του τουρνουά “Ακρόπολις”, ο ...
03:10 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

ΑΕΚ: Ο Ελίασον αντί του Περέιρα στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ

Με τις αναμετρήσεις απέναντι στην Άντερλεχτ για τα πλέι οφ του UEFA Conference League να πλησι...
01:51 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης πήρε «εκδίκηση» με σφαλιάρες στον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε δυναμικά στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ και οδήγησε την ομάδα του...
01:36 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Προκριματικά Μουντομπάσκετ 2027: Αυτός είναι ο όμιλος της Ελλάδας

Η Ελλάδα γνωρίζει πλέον όλες τις ομάδες που θα βρει μπροστά της στα προκριματικά του Μουντομπά...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο