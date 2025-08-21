Βίντεο: Άγριο ξύλο σε κρουαζιερόπλοιο για… κοτομπουκιές – Σκηνές χάους με δεκάδες επιβάτες να ανταλλάσσουν γροθιές

Ένα πρωτοφανές περιστατικό βίας σημειώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο της Carnival, όταν μια λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε επιβάτες εξελίχθηκε σε μαζικό καβγά, με το βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το επεισόδιο ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας, την τελευταία ημέρα του ταξιδιού του πλοίου «Sunshine», την ώρα που επέστρεφε στο Μαϊάμι.

Δεκάδες επιβάτες ενεπλάκησαν στη συμπλοκή, η οποία, όπως σχολιάστηκε, ξεκίνησε λόγω μιας διαμάχης για… κοτομπουκιές.

Στο βίντεο ακούγεται ένας μάρτυρας να φωνάζει: «Πού στο διάολο είναι η ασφάλεια;», την ώρα που οι επιβάτες αντάλλασσαν γροθιές και ρίχνονταν ο ένας πάνω στον άλλο.

NEW: Massive brawl breaks out aboard Carnival cruise ship ‘over CHICKEN TENDERS’ Punches were thrown as shoes and phones went flying across the floor Many bystanders recorded the brawl on their phones, while one shouted: “Where the f** is security?” The man filming flipped his… pic.twitter.com/QAT9woFV1P — Unlimited L’s (@unlimited_ls) August 20, 2025



Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν με παπούτσια να εκτοξεύονται και πολλούς φύλακες ασφαλείας να προσπαθούν να συγκρατήσουν τους εμπλεκόμενους.

Ένας από τους υπεύθυνους φαίνεται να εγκαταλείπει τη σκηνή πανικόβλητος, προσπαθώντας να καλέσει βοήθεια μέσω ασυρμάτου.

Το περιστατικό κατέγραψε και ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ο χρήστης του Instagram, Mike Terra, ο οποίος έστρεψε κάποια στιγμή την κάμερα προς τον εαυτό του λέγοντας: «Να γίνεται καβγάς για κοτομπουκιές είναι τρελό».

Σε σχόλιά του προς τους followers του αργότερα, χαρακτήρισε το επεισόδιο ως «μεμονωμένο περιστατικό» που κλιμακώθηκε για «κάτι παραπάνω από φαγητό», αφότου το πλοίο είχε αναχωρήσει από το Μαϊάμι.

Μιλώντας στη New York Post την Τετάρτη, παραδέχτηκε πως, «Δεν ήμασταν αρκετά κοντά για να ξέρουμε γιατί πραγματικά ξεκίνησε [ο καβγάς], απλώς ξέραμε ότι στέκονταν στην ουρά για φαγητό».

Στη λεζάντα του βίντεο που ανάρτησε, ο Terra έγραψε: «Πάντα άκουγα ότι η Carnival είναι γκέτο, ταξιδεύω με κρουαζιερόπλοια εδώ και χρόνια αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπω δράση σε πλοίο όπου ήμουν».

View this post on Instagram A post shared by Mike Terra (@mikeisterra)



Παραμένει ασαφές τι ακριβώς προκάλεσε τη σύρραξη, ενώ η Carnival δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα της New York Post για σχολιασμό.

Το πλοίο είχε αναχωρήσει από το Μαϊάμι την περασμένη Πέμπτη, πραγματοποιώντας δύο στάσεις στις Μπαχάμες, πριν επιστρέψει τη Δευτέρα στη Φλόριντα.