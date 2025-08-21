Θεσσαλονίκη: Εικόνες από την επίθεση με πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο – Επιβάτης αναγνώρισε τον έναν από τους δύο προσαχθέντες

Εικόνες βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το τουριστικό λεωφορείο από την Σερβία, το οποίο δέχτηκε επίθεση με πέτρες από 4 ανήλικους κοντά στα διόδια του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουριστικό λεωφορείο γυρνούσε χθες (20/08) από την Χαλκιδική στη Σερβία με 38 τουρίστες, όταν κοντά στα διόδια του Ωραιοκάστρου δέχτηκε επίθεση, από την οποία έσπασαν τα τζάμια και το παρμπρίζ του λεωφορείου, ενώ τραυματίστηκαν 3 άτομα.

Σημειώνεται ότι ένας εκ των τραυματιών είναι ο δεύτερος οδηγός του λεωφορείου, 64 ετών ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και του έκαναν ράμματα στα χείλη. Άλλες δύο επιβάτιδες τραυματίστηκαν, δύο γυναίκες 41 ετών, οι οποίες δεν θέλησαν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Οι επιβάτες του λεωφορείου σοκαρίστηκαν από την επίθεση και στη συνέχεια ήρθε δεύτερο λεωφορείο προκειμένου να τους παραλάβει και να τους μεταφέρει πίσω στην Σερβία. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει δύο προσαγωγές για την επίθεση, με κάποιον από τους επιβάτες να έχει αναγνωρίσει τον έναν από τους δύο, σύμφωνα με το Mega.