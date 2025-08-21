Θεσσαλονίκη: Εικόνες από την επίθεση με πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο – Επιβάτης αναγνώρισε τον έναν από τους δύο προσαχθέντες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Εικόνες από την επίθεση με πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο – Επιβάτης αναγνώρισε τον έναν από τους δύο προσαχθέντες

Εικόνες βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το τουριστικό λεωφορείο από την Σερβία, το οποίο δέχτηκε επίθεση με πέτρες από 4 ανήλικους κοντά στα διόδια του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουριστικό λεωφορείο γυρνούσε χθες (20/08) από την Χαλκιδική στη Σερβία με 38 τουρίστες, όταν κοντά στα διόδια του Ωραιοκάστρου δέχτηκε επίθεση, από την οποία έσπασαν τα τζάμια και το παρμπρίζ του λεωφορείου, ενώ τραυματίστηκαν 3 άτομα.

Σημειώνεται ότι ένας εκ των τραυματιών είναι ο δεύτερος οδηγός του λεωφορείου, 64 ετών ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και του έκαναν ράμματα στα χείλη. Άλλες δύο επιβάτιδες τραυματίστηκαν, δύο γυναίκες 41 ετών, οι οποίες δεν θέλησαν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Οι επιβάτες του λεωφορείου σοκαρίστηκαν από την επίθεση και στη συνέχεια ήρθε δεύτερο λεωφορείο προκειμένου να τους παραλάβει και να τους μεταφέρει πίσω στην Σερβία. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει δύο προσαγωγές για την επίθεση, με κάποιον από τους επιβάτες να έχει αναγνωρίσει τον έναν από τους δύο, σύμφωνα με το Mega.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Eurostat: 1 στους 5 Έλληνες δεν έχει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα λόγω κόστους-Η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη

Καούρα και ναυτία: Πότε μπορεί να είναι συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης

Επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα το λάβουν οι συνταξιούχοι- Ποια είναι τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: 10 παρεμβάσεις για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

«Scaly Wolf»: Ομάδα χάκερ επιτίθεται σε οργανισμούς για να αποκαλύψει τα μυστικά τους – Πώς αποφεύγουν την ανίχνευση

Άνδρας πήγε στο νοσοκομείο επειδή η θηλή του έβγαζε πύον – Οι γιατροί δίαπίστωσαν ότι είχε μαχαίρι καρφωμένο στο στήθος του...
περισσότερα
09:41 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Διάσωση 52 μεταναστών ανοιχτά των Κυθήρων 

Στο λιμάνι του Γυθείου μεταφέρθηκαν 52 αλλοδαποί που επέβαιναν σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή ...
08:25 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Τορίνο: «Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εικόνα για το πότε θα πάρουμε εξιτήριο» λέει ο πατέρας του 15χρονου Δημήτρη που υπέστη θερμοπληξία 

Η περίπτωση του 15χρονου Δημήτρη από τα Φάρσαλα που υπέστη θερμοπληξία και χρειάστηκε να μεταβ...
07:59 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Κορυδαλλός: Ετοίμαζαν απόδραση – Η πληροφορία στις αρχές και η έφοδος στα κελιά

Απόπειρα απόδρασης κρατουμένων από τις φυλακές Κορυδαλλού κατάφεραν να αποτρέψουν οι Αρχές την...
07:57 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι έσπασαν με πέτρες παράθυρο τουριστικού λεωφορείου – 3 τραυματίες και 2 προσαγωγές

Τρία άτομα τραυματίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης 20 Αυγούστου, όταν ανήλικοι εκτόξευσαν πέτρες ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο